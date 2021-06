Surge un registro de Konami bajo el nombre de Castlevania Advance Collection

Tal parece que Konami no solo estaría trabajando en un supuesto juego de Silent Hill, sino en una nueva colección de Castlevania. Recientemente, en el sitio oficial del organismo encargado de la clasificación de videojuegos en Australia, se encontró un registro bajo el nombre de Castlevania Advance Collection por parte de la compañía japonesa.

Si bien este sitio no proporciona algún tipo de información adicional, fuera del hecho que este supuesto título tendría una clasificación M en Australia, esto podría ser una indicación de que Konami ya estaría trabajando en una nueva colección de Castlevania. Si el nombre nos dice algo, el paquete podría estar conformado por entregas del Game Boy Advance, como Aria of Sorrow.

Los juegos de Castlevania del Game Boy Advance fueron entregas a cargo de Koji Igarashi, otorgándoles así el pseudónimo de Igavanias, ya que continuaron la fórmula estilo Metroid que vimos en Symphony of the Night, pero con una serie de ideas originales. Como siempre, este registro no es una seguridad de que una colección esté en camino, y normalmente estos documentos son usados para proteger una licencia o nombre.

Sin embargo, al igual que con Silent Hill, no hay que perder la esperanza.

Vía: Australian Classification