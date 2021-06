Nuevo teaser en video para la segunda temporada de The Witcher

La semana pasada, Netflix liberó el primer adelanto en video para la segunda temporada de The Witcher, el cual estaba protagonizado por Ciri. Ahora, siete días más tarde, la plataforma de streaming ha compartido un segundo adelanto que nos presenta el conflicto de Geralt of Rivia.

Nuevamente vía la cuenta de Netflix Geeked, se compartió el siguiente teaser en video para The Witcher:

did you miss him? Geralt of Rivia is ready to face his destiny in this new look at @WitcherNetflix Season 2! pic.twitter.com/Zc9Rzq44HR

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 18, 2021