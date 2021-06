¡Primer adelanto en video para la segunda temporada de The Witcher!

Después de que la pandemia afectara fuertemente su producción, The Witcher estará de regreso con su segunda temporada en Netflix este año. Anteriormente ya se han filtrado pequeños detalles sobre esta segunda parte, pero el día de hoy finalmente tenemos nuestro primer vistazo oficial al proyecto y por acá lo puedes ver.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Netflix Geeked nos ha compartido el primer teaser en video de la temporada dos de The Witcher:

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021