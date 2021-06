Netflix y CDPR anuncian WitcherCon, solo no esperes ver un nuevo juego de la saga

CD Projekt Red acaba de anunciar una nueva alianza con Netflix para brindarnos WitcherCon, una celebración de The Witcher que se estará llevando a cabo el 9 de julio de este año. Hasta el momento, se ha confirmado que tendremos vistazos a la serie live-action, paneles interactivos con los desarrolladores y una profunda explicación sobre el lore de este universo.

La mala noticia es que CDPR no anunciará un nuevo juego de The Witcher durante este evento, sin embargo, cabe la posibilidad de que finalmente se nos de fecha exacta de lanzamiento para la versión next-gen de The Witcher 3, que aparentemente, sigue programada para estrenarse este año.

“WitcherCon es una celebración global virtual de The Withcher. Esta convención digital será transmitida en los canales oficiales de Netflix y CD Projekt Red en YouTube y Twitch. Mira como los mundos de The Witcher de CDPR y The Witcher de Netflix se juntan para un evento lleno de sorpresas y vistazos exclusivos.”

WitcherCon se llevará a cabo el 9 y 10 de julio con dos diferentes livestreams.

Fuente: CDPR