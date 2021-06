Evangelion: 3.0+1.0 estrena tráiler lleno de spoilers

Con más de seis millones de entradas vendidas, Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time se posiciona como una de las películas de animes más exitosas en Japón. Ya que el largometraje se sigue presentando en los cines, esto más de 100 días después de su estreno inicial, Studio Khara desea que más gente vaya a ver su más reciente trabajo. De esta forma, se ha liberado un nuevo tráiler, el cual está lleno de spoilers.

Este tráiler sale a la luz la misma semana en la que se estrenó una versión de Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time con una serie de cambios menores a la animación, los cuales no afectan la historia o personajes. Puedes ver este avance a continuación. Sin embargo, ten cuidado, hay muchos spoilers.

Por el momento no hay información sobre un lanzamiento internacional. Sin embargo, considerando que Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time ha generado más de $83 millones de dólares tan solo en Japón, no dudamos que una localización para el resto del mundo ya está en desarrollo, y solo es cuestión de tiempo para ver la conclusión de la serie Rebuild en nuestro territorio.

Vía: Studio Khara