No hay prisa de lanzar un nuevo Switch próximamente, sugiere Doug Bowser

Todos esperábamos que Nintendo finalmente fuera a revelar el rumoreado Switch Pro durante E3 de 2021, pero evidentemente eso no sucedió. Varias pistas sugieren que la Gran N tiene una revisión de la consola híbrida en camino, pero ¿por qué no la han anunciado todavía? Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, habla al respecto.

En entrevista con The Washington Post, Bowser dijo que siempre están buscando desarrollar nueva tecnología, pero también deben considerar si implementarla en un hardware actual o en un uno completamente nuevo.

“Siempre estamos observando la tecnología, y cómo esta puede mejorar la experiencia de juego. No se trata de hacerlo [simplemente por mejorar]. Va de cómo específicamente puede la tecnología mejorar una experiencia de juego. Y luego, ¿dónde aplicas esa tecnología? ¿Quieres llevarla a hardware o plataformas existentes, o prefieres esperar a la siguiente plataforma? ¿Y cuál es el tipo de experiencia de juego adecuada para acompañarla? Hay una variedad de factores que van en ello, y es algo que siempre contemplamos”.

Como pudiste ver, Bowser afirma que no solo se trata de lanzar nueva tecnología, sino que también requiere de un extenso proceso de revisión para determinar exactamente qué mejoras reales puede traer a la experiencia de usuario. Dicho lo anterior, es posible que el Switch Pro no estuviera a la altura de lo que Nintendo espera de la consola y haya sido retractado para revisiones adicionales.

Fuente: Washington Post