Rumor: El Nuevo Nintendo Switch Pro sería anunciado esta misma semana

La semana pasada, Amazon filtró dos nuevos modelos del Nintendo Switch, sugiriendo que la revelación de este hardware podría llevarse a cabo en cualquier momento. Casi todos anticipábamos que fuera el pasado viernes cuando la Gran N finalmente revelaría las nuevas consolas, pero un confiable insider sugiere que será esta semana, o al menos eso ha escuchado de fuentes cercanas a la compañía nipona.

Nick Baker, que se ha establecido a sí mismo como uno de los insiders más confiables de la industria en meses recientes, reveló que Nintendo estaría planeando anunciar el New Nintendo Switch Pro este jueves, 3 de junio, a través de algún Nintendo Direct. Sin embargo, Baker destaca que esta fecha podría cambiar en cualquier momento por todos los procesos que se llevan a cabo dentro de Nintendo.

At the moment, I’m told the Super Nintendo Switch (that’s what I want the name to be damn it) Direct/Mini Direct/Announcement is scheduled for Thursday. But it’s been pushed before, could be again.

— Nick (@Shpeshal_Nick) May 31, 2021