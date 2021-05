La Microsoft Store ya filtró Two Point Campus, la continuación de Two Point Hospital

Nos encontramos a días de que empiece una temporada llena de anuncios por parte de muchas compañías. Gracias al Summer Game Fest y E3 2021, los estudios tienen el espacio correcto para revelar nuevos proyectos. Sin embargo, en algunas ocasiones los errores ocurren, y las filtraciones suceden. Este es el caso de la Microsoft Store y la temprana revelación de Two Point Campus.

Recientemente, la Microsoft Store reveló por accidente que Two Point Studios, a quienes reconocerás por su trabajo en Two Point Hospital, ya está trabajando en otro simulador de administración, conocido como Two Point Campus, en donde tendrás que tomar el control de una universidad y organizar la vida de miles de estudiantes. Esta es la descripción que se ofrece:

“Construye la universidad de tus sueños con Two Point Campus. Conozca a sus estudiantes, explore sus personalidades y satisfaga sus deseos y necesidades. Construya edificios, elija cursos, contrate al mejor personal y construya una institución académica para resistir el paso del tiempo”.

Actualmente la página ya no está disponible, pero la sorpresa ya está arruinada. El sitio mencionaba que Two Point Campus estará disponible en Xbox One, Xbox Series X|S y PC, aunque no se descarta un lanzamiento en PS4, PS5 y Nintendo Switch. De igual forma, la Microsoft Store no proporcionaba una fecha de estreno en específico, pero es probable que en las próximas semanas tengamos información oficial.

Vía: VG24/7