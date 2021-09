PETA quiere que su mascota se una a Smash Ultimate

Con un nuevo Nintendo Direct a solo unas horas de distancia, muchos están esperando la revelación del último personaje DLC para Super Smash Bros. Ultimate. Algunos han señalado que este lugar debe ser para Crash Bandicoot, Rayman, u otro clásico contendiente. Sin embargo, en los últimos momentos una nueva opción se ha vuelto popular, ya que PETA, organización que busca la protección de los animales, insiste en que su mascota se una a este título.

Por extraño que suene, esto no es un chiste. Recientemente, PETA creó una petición para que Not a Nugget, la mascota oficial de la organización, se una a Super Smash Bros. Ultimate. Esta es la descripción que se ofrece:

“Los emocionantes juegos de defensa de los derechos de los animales de PETA muestran que aplastar el especismo es una lucha que vale la pena. Esa es exactamente la razón por la que nuestra mascota de juegos, ‘Not a Nugget’, sería una adición perfecta a la lista de personajes que aparecen en Super Smash Bros. Último. De hecho, ya es una cara familiar para miles de jugadores que juegan en línea los títulos informativos, conmovedores y llenos de acción de PETA todos los meses. Debido a que ‘Not a Nugget’, como PETA, nunca deja de crear conciencia sobre los animales que sufren a manos humanas, encajaría perfectamente con Mario, Pikachu, Kirby y otros héroes en Super Smash Bros. Por eso pedimos a Masahiro Sakurai, el director del juego, y a Nintendo que pongan la mascota ‘Not a Nugget’ de PETA en Super Smash Bros. Ultimate como último luchador descargable del juego”.

Esto va más allá de una simple parodia o crítica a un juego, como lo ha hecho PETA en el pasado, ya que se proporcionan ítems, un par de movimientos, y varios argumentos sobre por qué Not a Nugget debe formar parte de Super Smash Bros. Ultimate, todo esto con un tono similar al de un niño exigiéndole a Nintendo que Goku debe formar parte de este título.

Sobra mencionar que esto no sucederá. Not a Nugget no es un personaje de videojuegos, y la selección de peleadores DLC para Super Smash Bros. Ultimate fue decidida desde hace mucho tiempo. En temas relacionados, Travis Touchdown podría formar parte de un nuevo Super Smash Bros. De igual forma, un dentista ofrece una limpieza gratis si lo vences en este juego.

Vía: PETA