Durante el Nintendo Direct de hoy, el propio Shigeru Miyamoto salió a revelar a todo el elenco para la nueva película de Super Mario, así como a una lista completa de todos los actores que estarían involucrados en el proyecto. El tener a Chris Pratt como el mismísimo Mario ciertamente provocó todo tipo de reacciones, y acá te compartimos los memes más divertidos que encontramos sobre esto.

Super Mario Bros (2022) pic.twitter.com/YWCovpuyiR — 🐇 Nova Fun Bun 🍈 | Puttin’ the ska in skank | (@NovaFunBun) September 23, 2021

“Hablemos sobre la mansión, podemos hablar de la mansión, por favor, Mario muero por hablar de la mansión todo el día contigo.”

“Let’s talk about the mansion, Can we talk about the mansion, please, Mario I’ve been dying to talk about the mansion all day with you!”#NintendoDirect pic.twitter.com/JQBme5bcrk — Matt (@ChildishBandit0) September 23, 2021

“Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, y Seth Rogen como Donkey Kong. Maldición, ¿me estoy emocionando por una película de Super Mario?”

Charlie Day as Luigi, Jack Black as Bowser, Keegan-Michael Key as Toad, and Seth Rogen as Donkey Kong. Damn, am I getting excited for a Super Mario movie? pic.twitter.com/sltRyawLuX — Drue Cañada (@dhcanada_) September 23, 2021

seth rogen donkey kong pic.twitter.com/TLY9GxgbIP — Cybershell (@Cybershell) September 23, 2021

“Seth Rogen dándole voz a Donkey Kong es la cosa más divertida que he escuchado, no puedo dejar de escuchar así a DK.”

Seth rogen voicing donkey Kong is the funniest thing I’ve heard in a minute lmao I can hear his laugh as dk now pic.twitter.com/vbmyAgyT8g — Gr33dyJay (@Gr33dyJay) September 23, 2021

Como pudiste ver, el internet reaccionó con muchos memes ante esta noticia. Ciertamente es una idea sumamente rara tener que ver a alguien como Pratt dándole voz a Mario, pero ya hablando en serio, esperemos que nos entregue una digna versión del plomero.

Via: Twitter