Review – Hitman III

Nos encontramos en pleno 2021, y no hay rastro alguno de Snake o Sam Fisher. Los dos personajes que alguna vez se encargaron de prácticamente inventar y, eventualmente, revitalizar el género del sigilo en los videojuegos, están perdidos, y no sabemos cuándo regresarán a nuestras vidas. De esta forma, el Agente 47 se ha encargado de mantener con vida este estilo de juego en su estado más puro. Aunque hoy en día cada vez más y más experiencias implementan elementos o secuencias en donde debes de pasar desapercibido, ya no hay tantos títulos enfocados solamente en esta mecánica.

Después del desastroso Hitman: Absolution en 2012, IO Interactive, creadores de la serie, se tomaron un descanso, y cuando en 2016 regresaron con un soft-reboot, titulado simplemente como Hitman, el mundo estaba listo para darle una nueva oportunidad a la franquicia. Aunque un formato episódico y un sistema siempre online fueron elementos algo controversiales en su momento, esto no disminuyó el gran trabajo del estudio. En 2018 vimos una secuela que expandía todos los conceptos introducidos, consolidando a esta nueva aventura del Agente 47 como un clásico de la previa generación.

Ahora, después de otros dos años de desarrollo, IO Interactive y el Agente 47 están de regreso con Hitman III. En esta ocasión no solo vemos una nueva entrega encargada de continuar con la nueva narrativa introducida hace cinco años, sino que es una despedida, esperemos momentánea, de la serie. Con un juego de 007 ya en producción por parte del estudio danés, esta será la última vez que veamos a esta franquicia por un largo tiempo. ¿Acaso Hitman III logra ser una gran conclusión para esta nueva trilogía? Descubre la respuesta a esta y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Cerrando ciclos

Los juegos de Hitman tienen varias fortalezas, pero la historia es, sin duda alguna, uno de sus elementos más débiles. Aunque Hitman de 2016 y su secuela trataban de crear una narrativa similar a lo que podríamos ver en películas como 007 o la saga de Bourne, la forma tan sencilla de contar los eventos que le suceden al Agente 47 y compañía no logran ofrecerle al jugador algo bastante sólido.

El hecho de que la historia solo sea una justificación para llegar a los niveles, lo más divertido de cada título, llega a su punto máximo en Hitman III. Ya que la narrativa es una continuación directa de las dos entregas previas, el juego hace un trabajo decente de recapitular los eventos pasados y ponerte al día con el complicado sistema de traición entre el Agente 47, ICA y Providance. Sin embargo, los primeros capítulos de la entrega se sienten algo desconectados entre ellos. En un momento estás en Dubái y al otro en Inglaterra sin mucha conexión. Afortunadamente, una vez que la historia logra enfocarse más en la segunda mitad, esto deja de ser un problema.

Después de los eventos de Hitman II, el Agente 47 y Diana Burnwood están en su misión de desmantelar Providance. Aunque esto no es una misión sencilla, no hay nada que un par de asesinatos no puedan solucionar, especialmente cuando los objetivos son altos mandos de esta organización malevola. Esto no es todo, ya que en el camino hay un par de giros en la trama que pondrán a nuestros protagonistas en una situación bastante compleja.

Como siempre, lo más interesante son los NPC que tienes que asesinar. Estos son villanos ego-maniacos de caricatura, algunos incluso tienen el potencial de ser los principales antagonistas en una película de James Bond. Aunque el juego ofrece una pequeña explicación sobre su personalidad e importancia en el mundo al principio de cada misión, la información más interesante está recluida a pequeñas conversaciones y misiones alternas que son muy fáciles de perder, dejando de fuera varios puntos para todos aquellos que están interesados en esto.

La verdadera diversión en la historia de Hitman no se encuentra en las cinemáticas o en los conflictos de poder entre diversas organizaciones. Aunque cada nivel tiene como objetivo eliminar a un villano que impide nuestro progreso, son las pequeñas conversaciones entre NPC y los eventos que se llevan a cabo en cada país que visitamos, lo que hace interesante a esta aventura. De esta forma, Hitman III introduce misiones secundarias, las cuales podrán ser activadas una vez que conocemos a la persona correcta o realizamos una tarea en específico.

Aunque estas normalmente están ligadas de cierta forma con los personajes principales, no hay algún tipo de represalia en dado caso de no completarlas. Las misiones secundarias pueden ser tan extensas y complicadas como las obligatorias, y son un incentivo más para re-jugar cada nivel una y otra vez. Como ya lo mencioné, estas son usualmente más divertidas. Desde resolver un misterio que persigue a una familia adinerada, pasando por infiltrarse en una pandilla, hasta ayudar a una persona a encontrar sus drogas. Cada una te recompensará con algún ítem, disfraz, o alguna ventaja que hará la misión esencial más sencilla.

Al tratarse de la tercera aparte y el capítulo final en esta nueva saga, Hitman III tiene un trabajo bastante difícil. Sin dar algún tipo de spoiler, puedo decir que IO Interactive le rinde honor a sus personajes y a los fans de la serie. Al mismo tiempo, los desarrolladores dejan la puerta abierta para una secuela o continuación de algún tipo en un futuro.

Atrapado en dos generaciones

Pese a que la serie de Hitman puede ser considerada AAA, la verdad es que el aspecto visual no llega a representar muy bien esto. Las cinemáticas y modelos de personajes parecen sacados de inicios de la generación pasada, lo cual es una lástima, especialmente considerado que Hitman III llega a principios de la vida del PS5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, también es importante mencionar que la verdadera fortaleza del aspecto visual se encuentra en otros departamentos.

Cada locación que visitamos en Hitman III es hermosa y única. Desde los rascacielos de Dubái, pasando por los esplendorosos viñedos de Argentina, hasta las calles de una China futurística que bien podría haber sido extraída de Cyberpunk 2077 por todo el neón que usa. Aunque el juego recibirá soporte para ray-tracing con una futura actualización, el mundo que nos presenta IO Interactive no lo necesita, ya contamos con reflejos y la iluminación de cada nivel es espléndida. Claro, no llegan a los niveles que verdaderamente ofrece esta tecnología, pero esta entrega solo está un paso atrás.

De igual forma, es importante destacar todos los ambientes cargados de NPC. En un mundo afectado por el COVID-19, ver las multitudes aglomeradas en una fiesta undergorund en Berlín es algo que no sabía que necesitaba en mi vida. En esta ocasión tuve la oportunidad de disfrutar de Hitman III en un Xbox Series S y, fuera de unos tiempos de carga más rápidos y un aspecto visual un poco más limpio, parece que no hay una gran diferencia en comparación de las otras versiones del juego.

Aunque claramente hay puntos específicos en donde Hitman III no llega a ser tan impresionantemente visual como IO Interactive lo desearía, una vez que tomamos una perspectiva más general, podemos ver como el estudio europeo ha creado una pintura en movimiento, en donde cada pequeña sección del marco está llena de puntos que tal vez no llegues a notar a la primera, pero siempre están ahí para sorprender a todas las personas.

Un asesinato sonoro

Para muchos, Jesper Kyd es un sinónimo de las primeras entregas de Hitman. El trabajo de este compositor es reconocido por todos los fans de la serie, por lo cual fue una controversial decisión cambiar de director en este apartado. A partir de 2016, Niels Bye Nielsen tomó las riendas del soundtrack y llevo la serie a un nuevo nivel. Alejado de las tonadas que tanto carecterizaron a los primeros trabajos de franquicia, Nielsen introdujo composiciones más dinámicas, las cuales se llegan a integrar de forma perfecta a la situación que tengas frente a ti.

En esta ocasión, Nielsen está de regreso con un fuerte soundtrack. Cada canción está diseñado para funcionar acorde a la situación en la que te encuentres. De esta forma nos topamos con composiciones dinámicas que cambian dependiendo de si tienes éxito en una misión, eres sorprendido en una situación complicada, te escabulliste de forma ideal de tus perseguidores, y una serie de combinaciones más que tardarás mucho en descubrir.

Este aspecto, similar al gameplay, trabaja de una forma constante, en donde siempre se está adaptando al momento. Aunque Kyd tiene su sello personal, y muchos fans de la serie admiran el trabajo de los primeros juegos de Hitman, Nielsen hace un trabajo fenomenal de principio a fin que, al igual que el Agente 47, sabe cuando pasar desapercibido y cuando atacar.

El parque de diversiones perfecto

En un mundo lleno de juegos de acción, en donde no hay rastro alguno de Snake, Sam Fisher y Ubisoft parece que se aleja cada vez más del sigilo con cada nuevo juego de Assassin’s Creed, es agradable ver a IO Interactive mantener con vida al género, no solo como una herramienta que tiene el jugador a su disposición, sino como la mecánica principal que une a una sólida, aunque algo corta, aventura de principio a fin. Como la tercera parte de una trilogía y el capítulo final a la serie de The World of Assassination, Hitman III no se encarga de reinventar la fórmula o introducir nuevos conceptos, sino que está enfocado en solamente refinar previas ideas y pulir algunas mecánicas.

Similar a los dos previos títulos, tenemos a nuestra disposición seis niveles y varios modos de juego que se sienten como un parque de diversiones gigante. Cada nueva región que visitamos es única, no solo en su aspecto visual, sino en su estructura, en la forma en qué podemos interactuar y los diferentes métodos que tenemos para cumplir con nuestros objetivos principales y secundarios. En cada zona tendrás que eliminar a uno o dos NPC bastante importantes, recolectar información y salir sin ser visto.

Claro, en papel esto suena bastante sencillo, pero en la ejecución las cosas se complican. No hay un solo camino para cumplir tu objetivo. Aunque la opción de sentirse como un soldado de Call of Duty y eliminar a todo lo que se ponga frente a ti es viable, estarás dejando de lado la verdadera diversión del juego. Quizás en una misión puedas disfrazarte de mesero y entregarle una copa con veneno a tu objetivo. En otro nivel puedes escalar sigilosamente un edificio para dispararle a una persona importante desde lejos y no ser visto. En más de una ocasión será necesario actuar como al NPC que acabas de matar, para así pasar desapercibido y acercarte a tu objetivo. Junto a esto, hay una larga lista de ítems, tanto letales como cotidianos, que podemos emplear de diferentes formas para obtener un resultado único. El límite es tu imaginación.

El juego te da cientos de herramientas, y será cuestión tuya usarlas de la mejor forma posible. No hay una sola solución, y en algunas ocasiones ser descubierto no significa una derrota, simplemente tendrás que improvisar un nuevo plan. De alguna forma, Hitman III, y por extensión toda la nueva trilogía, se siente como hacer jazz. No hay un camino preestablecido y todo lo que hagas tendrá repercusiones en el mundo.

Dejar una puerta abierta puede sonar como algo bastante simple, pero puede ser una pista que le indique a los NPC de que algo no está del todo bien. Junto a esto, todos los personajes cuentan con una inteligencia artificial bastante buena, con la cual pueden actuar de una forma muy humana. En ciertos juegos, el ser descubierto significa que tendrás que enfrentarte a varios enemigos para salir de una situación complicada, esto debido a que los NPC tienen un comportamiento agresivo y algo irreal. En Hitman III esto no sucede, aunque es cierto que serás recibido con balas una vez que mates a una persona frente a cien guardias, el cometer un acto criminal normalmente resulta en un personaje que reacciona como verdadero humano, en donde no responde con fuego, sino que trata de averiguar cómo es que un miembro renombrado de una fiesta ha muerto sin rastro alguno del responsable.

Aunque esto nos demuestra que IO Intercative ha creado un mundo que se siente sumamente real, tampoco han olvidado que esto es un videojuego y en algunas ocasiones los NPC tienen comportamientos algo estúpidos que pueden ser explotados por todos los jugadores. En más de una ocasión logré salir de una situación complicada con tan solo cambiar mi vestimenta y caminar un poco más rápido de lo usual.

Es importante mencionar que en Hitman es fundamental la planeación. La solución a tu problema nunca llegará a los cinco o 10 minutos de iniciar un nivel, sino hasta la marca de la media hora, como mínimo. Tendrás que idear una ruta de acceso y evacuación en varias zonas, así como mil ideas que sean óptimas para salir de un nivel sin levantar algún tipo de sospecha.

Sin embargo, Hitman III no es un juego largo. Con tan solo seis niveles, puedes llegar a ver el final de la campaña en aproximadamente seis horas. Afortunadamente, esta entrega cuenta con un gran nivel de rejugabilidad. Además de tener la oportunidad de pasar cada misión de diferentes formas, también hay una serie de retos que puedes cumplir. Estos van desde usar cierta ropa para acceder a diferentes lugares, pasando por emplear formas ingeniosas de asesinar a tu objetivo, hasta recolectar un objeto o interactuar con algún NPC. Junto a esto, el nivel de tu Agente 47 te dará acceso a diferentes puntos de inicio para cada misión, así como una serie de ítems que te serán de gran ayuda.

Al cumplir un nivel, ganarás experiencias, con la cual desbloquearás ciertos objetos para tus futuras aventuras. De igual forma, tu puntuación, la cual será el resultado de qué tan bien cumpliste tu misión sin levantar sospecha, será usada para posicionarte dentro de una lista mundial de los mejores jugadores. Lamentablemente, tendrás que estar conectado a internet para esto. Si terminas una misión sin una conexión, no ganarás experiencia, tus objetivos no serán guardados y tu puntuación no será compartida. Aún puedes disfrutar de toda la campaña, pero es una lástima que esto esté bloqueado de una forma que se siente atorada a principios de la pasada generación.

Junto a todo esto, hay un par de modos interesantes que pueden extender tu experiencia. El primero es Contract, en donde tienes a tu disponibilidad los seis niveles del juego y tendrás la oportunidad de crear tus propias misiones, tú eliges el objetivo y las condiciones necesarias para ganar. Considerado las casi infinitas posibilidades, habrá gente que logre crear Contratos que sean igual de espectaculares que la campaña principal. Todo lo que hagas aquí lo puedes compartir en internet, en donde también puedes buscar el trabajo de otras personas.

Después, tenemos Sniper Assassin. Aquí tendrás que competir con otra persona para eliminar a la mayor cantidad de objetivos usando un rifle sniper. Aunque esto suena bastante prometedor, solo hay tres niveles disponibles por el momento, por lo cual no es tan atractivo en comparación con Contract.

Al igual que en la previa entrega, Hitman III es una plataforma en donde puedes disfrutar de los otros dos título de la trilogía en un solo lugar. De esta forma, tienes acceso a dos campañas y 12 niveles adicionales, así como a cientos de opciones a tu disposición en los modos extra. Sin embargo, es muy importante señalar que esto solo está disponible para las personas que ya tienen Hitman y Hitman II en sus consolas o PC.

Hitman III es impresionante. Pese a su corta durabilidad, tenemos frente a nosotros una experiencia única. El sigilo y el estilo de mundo abierto que IO Interactive nos ofrecen logran combinarse de una forma extraordinaria. Los seis niveles de esta entrega se sienten como un gigante espacio en donde la experimentación es la verdadera diversión. Puedes cumplir el mismo objetivo una y otra vez, y aun así encontrar nuevas rutas, armas y secretos que no fueron obvios o pasaron desaparecidos la primera, segunda o tercera vez que lo jugaste.

Un futuro brillante para IO Interactive

IO Interactive ha logrado entregarnos una de las cartas más fuertes para principios de 2021. Pese a que la historia de Hitman III se llega a sentir más como una simple justificación para la diversión, los fans de la serie llegarán a apreciar el trabajo que se realizó en este departamento, el cual deja la puerta abierta para futuras entregas. Aunque el aspecto visual no grita next-gen, si te llegará a impresionar en más de una ocasión.

El trabajo de Niels Bye Nielsen es impecable y llega a completar de gran forma la experiencia que tenemos frente a nosotros. Sin embargo, es el gameplay lo que más te cautivará. No hay juego actualmente que te ofrezca tanta libertad como Hitman III. Cada elemento de este mundo está conectado a un grado que parece imposible, y las decisiones que tomas tendrán repercusiones en todo el nivel. La duración puede ser un problema para algunos, pero la rejugabilidad hará que valga el precio de admisión.

Hitman III es la perfecta forma de cerrar un ciclo. Con un juego de 007 ya en desarrollo, no puede esperar a ver el tipo de experiencia que IO Interactive está preparando.