Review – Gods Will Fall

¿Un roguelike más?

Parte de lo que hace tan increíble a la escena de juegos indie, es la amplia diversidad que tienen los títulos de este tipo. A diferencia de producciones AAA, estos proyectos suelen tomar más riesgos en cuanto al gameplay, ofreciendo así experiencias que se te quedan bien grabadas en la cabeza. Ciertos indies se inspiran en franquicias ya existentes para sus mecánicas, lo cual es perfectamente válido, pero a veces el resultado no siempre es tan bueno como nos gustaría. Creo que eso fue lo que sucedió con Gods Will Fall, lo nuevo de Deep Silver y Clever Beans.

A menos de que seas un fiel seguidor de ambos estudios, es poco probable que sepas algo sobre Gods Will Fall, y créeme, no te culpo. Gods Will Fall es un título perteneciente al género roguelike, en el cual tendremos como objetivo destruir a los diferentes dioses que amenazan con acabar nuestra existencia. Es una premisa que ya ha sido explorada docenas de veces, pero la historia no es lo importante aquí, sino su gameplay.

La importancia de tener buenos controles

Nuestra historia comienza después de que un clan de guerreros se aventura en la isla de los dioses para acabar con ellos y aunque suena como algo que podría interesarte, lo cierto es que la narrativa no va más allá de esto. La historia no tiene giros inesperados, no hay ningún tipo de sorpresa esperándote una vez que avances lo suficiente; el único incentivo para seguir adelante es para desbloquear nuevos calabozos, pero hablaré de eso más adelante.

Una vez que tengamos listo a nuestro clan, deberemos progresar a través de los diferentes niveles que nos ofrece la isla. No es un mundo abierto ni nada por el estilo, sino que el gameplay consiste en completar calabozos con la menor cantidad de muertes posibles. Cada calabozo nos permitirá elegir a un guerrero para completarlo, y en caso de que dicho guerrero caiga en combate, entonces tendremos que elegir a otro para sustituirlo y eventualmente liberarlo.

En cuanto al combate, tenemos diferentes tipos de ataque: ataque ligero, ataque fuerte, algunas variantes aéreas y también podemos arrojar ciertos objetos. Mi problema es que el combate se siente lento y los controles no siempre responden como deberían, provocando mi muerte en más de una ocasión. Sí, las animaciones están muy bien hechas y a veces estos enfrentamientos pueden llegarse a ver muy bien, pero hubiese preferido animaciones mucho más fluidas que permitieran a mi personaje moverse y atacar correctamente.

Demasiado aleatorio para mi gusto

Al tratarse de un roguelike, hay varios elementos generados aleatoriamente, pero creo que esta es una de las mayores debilidades del juego y a continuación te platico por qué.

Existen 10 Dioses en en el juego, y para matar a cada uno de ellos, deberemos recorrer un vasto calabozo repleto de enemigos. Suena simple, ¿cierto? Bueno, el problema es que cada vez que mueres en uno de estos calabozos, si ya no te quedan más guerreros de sobra, deberás empezarlo desde un inicio. Lo malo es que cuando sucede esto, se te presentará con una nueva versión del calabozo en donde la dificultad y el diseño son aleatorios, así que realmente no existe algo que puedas hacer para prepararte.

Esta es una situación bastante frustrante ya que, al no existir algún tipo de constancia, cabe la posibilidad de que tengas mala suerte y la dificultad aleatorio de los calabozos provoque tu muerte una y otra vez. Y sí, si mueres durante la pelea contra algún Dios, también tendrás que empezar desde un inicio. No existe un sistema de checkpoints como tal.

Lo bueno es que las peleas contra Dioses son bastante divertidas y cada una de ellas se siente como un pequeño puzzle por resolver. Por ejemplo, en un calabozo que atravesé, cada vez que atacaba algún tipo de planta o algo similar, la salud del Dios disminuía por poco, haciendo que mi batalla contra él fuera más fácil una vez que lo alcanzara. Si algo vale la pena de Gods Will Fall, son las batallas contra estos seres.

Sí, los elementos aleatorios de Gods Will Fall pueden ser todo un dolor de cabeza, pero existe cierta satisfacción al momento de vencer a un Dios y liberar a los guerreros caídos. Como te lo mencionaba al principio, no existe una narrativa como tal, pero cuando logramos terminar un calabozo, la relación entre nuestros guerreros irá evolucionando, cosa que se ve reflejada en el gameplay.

Difícil de recomendar incluso para los fans del género

Gods Will Fall hace muchas bien, pero por todo lo que hace bien, hace dos cosas mal. Los elementos aleatorios fueron mi peor enemigo a lo largo de mis cuatro horas y media que me tarde llegando hasta el final. Sí, leíste bien, este juego tiene una duración sumamente corta que seguramente dejará insatisfecho a más de una persona.

Los controles tampoco funcionan como deberían y considerando lo mucho que el juego te penaliza por morir, es una lástima que sus desarrolladores no hayan podido refinar este apartado. En general, Gods Will Fall se siente como un producto que no sabe muy bien lo que quiere ofrecer a sus jugadores, y como consecuencia, tenemos varios elementos que no terminan de encajar los unos con los otros.