Los suscriptores de PS Plus en Japón recibirán un juego adicional este mes

El día de ayer Sony reveló los juegos que llegarán a PlayStation Plus en febrero, y parece que hubo muy buena recepción por parte de sus usuarios. Sin embargo, los suscriptores del servicio en Japón recibirán otro título además de los tres que ya fueron anunciados.

Así es, en Japón los usuarios de PS Plus también podrán disfrutar de Bloodstained: Ritual of the Night como parte de los juegos gratuitos de febrero. Pero también habrá una desventaja y es que Control: Ultimate Edition solo estará disponible para PS5, es decir, los nipones no podrán descargar la versión de PS4, mientras que el resto del mundo sí.

La razón por la cual Ritual of the Night solo estará disponible en Japón sigue siendo un misterio, pero esta no sería la primera vez que ocurre algo similar, así que no nos queda más que aguantarnos.

Fuente: PS Plus Japón