Tras la reciente actualización, alguien ya alcanzó el máximo nivel en Pokémon GO

Hace poco más de dos meses, Niantic lanzó una actualización para Pokémon GO que subía el límite de niveles de 40 a 50. A pesar de ser únicamente 10 niveles, los jugadores han estado teniendo muchas dificultades progresando, (en parte por la pandemia) pero ya hay alguien que logró alcanzar este nuevo limite.

En realidad, fueron dos personas que llegaron al nivel 50; el primero de ellos es un jugador de Australia que logró capturar y transmitir el momento a través de Twitch, y 15 minutos más tarde, otro jugador, también de Australia.

LEVEL 50 IN POKÉMON GO!!! First in the world 🎉

Thank you all so so much for tuning into the stream and watching this monumental moment live when it happened! I had almost 5,000 viewers at a single moment, I’m in so much shock…thank you all so much 🙏🏻 pic.twitter.com/dBmO2MoAYX

— FleeceKing (@ItsFleeceKing) January 25, 2021