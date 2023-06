Review – Ghost Trick: Phantom Detective

De especial autoría

Sobresalir en un medio como los videojuegos es una de las cosas más complicadas del mundo. Actualmente, la competencia se ha vuelto despiadada y con decenas de estrenos cada semana. Resulta casi imposible que proyectos de mediano o pequeño tamaño, puedan captar la atención del público. Lo anterior, dentro de todas sus consecuencias, tiene la de que los títulos de autor cada vez sean más escasos, privándonos muchas veces de experiencias que experimenten y se salgan por completo de lo común. Hace ya más de 10 años, Capcom estaba en medio de una fuerte crisis de identidad, publicando juegos que en más de una ocasión nos dejaron profundamente decepcionados mientras que otros, de los que se esperaba nada, impresionaron bastante, al punto de volverse de culto. Ejemplo de lo anterior fue Ghost Trick: Phantom Detective de Shu Takumi, creador de la serie de Ace Attorney que una vez más, le dio un completo giro a los juegos de aventura point & click. Ahora, su importante obra está de regreso con un remaster para plataformas modernas.

Cualquiera que haya tocado al menos una vez Ghost Trick: Phantom Detective, sabe perfectamente que es un juego sumamente especial al que cuesta trabajo en realidad modificarle algo. Desde su llegada al Nintendo DS en enero de 2011 para el mercado occidental, este juego llamó la atención de un importante nicho gracias su súper fresco y distinto concepto que te sumerge en una gran historia que se ve apoyada por un alocado core gameplay que dicta sus propias reglas y que hasta cierto punto, reinventa el género al que pertenece. Sí, al igual que con Ace Attorney, Takumi deja claro que hay muchas formas de hacer point & click. Luego del retoque visual que se le hiciera a este título en 2012, Capcom tomó la determinación de lanzarlo de nuevo, presentándonos un producto que claro, permite que volvamos a jugar dicho clásico, pero que indudablemente se siente corto si hablamos de extras o de cambios de mayor profundidad en todos sus apartados.

Trucos del más allá

Antes de pasar a contarte mucho más sobre lo que viene extra en esta versión remasterizada de Ghost Trick: Phantom Detective y claro, cómo cambia técnicamente respecto a su versión original y a la de teléfonos móviles, me parece que es importante describirte de manera general ante qué tipo de experiencia te vas a enfrentar, pues si bien, estamos hablando de un título bastante reconocido, la realidad es que lo más probable es que ésta sea la primera vez para muchos, y puede que se vayan a llevar una sorpresa, porque en efecto, para nada es un juego que todos vayan a disfrutar.

Ghost Trick: Phantom Detective es un juego de aventura point & click bastante tradicional en su base, pero que se distancia de cualquier otro título del género gracias a su propias ideas. Nuestro objetivo es el de ir resolviendo diferentes problemas en una variedad de escenarios, esto por medio de acciones concretas con objetos que nos ayudan a básicamente manipular a los NPCs para que hagan lo que nosotros necesitemos para por ejemplo, prevenir la muerte de alguien o simplemente acceder a una zona prohibida para obtener información. Si haz jugado algo como lo que hacía LucasArts con Monkey Island o Day of the Tentacle, sabrás perfectamente hacía dónde va todo, de lo contrario, te recomiendo irte con calma antes de decidir si este juego de Capcom es o no para ti.

En Ghost Trick: Phantom Detective tomamos el papel de un sujeto llamado Sissel. Nuestra aventura comienza cuando en medio de un basurero, nos damos cuenta de que nuestro protagonista ha sido asesinado. Sin saber ni su nombre, identidad o claro, quién fue el que le quitó la vida, el de cabello rubio y peinado puntiagudo, cobra conciencia por medio de su alma, la cual, se mantiene en el plano terrenal, esto para casi inmediatamente toparnos con otro ser espectral que nos cuenta un poco de nuestra situación. Por una razón desconocida, tenemos poderes especiales que nos permiten seguir actuando con el mundo material después de la muerte, esto con cosas como el poder poseer y manipular objetos inanimados, así como viajar unos cuantos minutos al pasado.

Sin más opción, Sissel se embarca en un camino desconocido con el objetivo de saber quién era en realidad, así como enterarse de quién lo mató y por qué, esto claro, antes de que la noche en curso termine, pues una vez que eso pase, dejará de existir para siempre. A partir de ese momento, la historia de Ghost Trick: Phantom Detective se empieza a desenvolver de una gran forma, presentando un estilo sin igual y un guión en toda la muy especial línea de Shu Takumi llena de misterio y de este toque policiaco tan particular, esto claro, acompañado por momentos de humor muy divertidos y de personajes entrañables de los cuales es muy fácil sentir cariño. De verdad, este juego presenta una de las mejores narrativas del medio que de manera muy sorprendente, encaja a la perfección con sus mecánicas de juego.

Hablando de mecánicas de juego, me parece importante profundizar un poco más en ellas, pues como ya te lo platicaba, a pesar de que Ghost Trick: Phantom Detective es claramente un point & click de aventura, toma senderos bastante distintos y originales. La representación de nuestro personaje es básicamente un puntero que movemos en la pantalla. A diferencia de cómo funcionaba todo en el DS, aquí usamos el análogo convencional del control para cambiarnos de objeto. Funciona bastante bien. El poder manipular objetos nos permite hacer que las acciones predeterminadas de los NPCs, cambien, es decir, tienes que ir manipulando la situación para que tenga el desenlace que tú mismo estás buscando. Mover una bicicleta, asustar alguien con una rata, usar una bola de papel lanzada para llegar más alto o encender un ventilador para mover una bandera, son solo algunas de las acciones que podrás hacer en los altamente interactivos escenarios que se nos van presentando.

Habrá momentos específicos en los que podrás usar tu poder para regresar el tiempo y así, intentar evitar la muerte de alguien para progresar en la historia. En estas secciones, la solución del puzzle como tal, se tiene que dar contra tiempo, o sea, si no resuelves la situación en menos de cuatro minutos, perderás, teniendo que reiniciar la escena. La verdad es que la adrenalina sube bastante, pues una cosa es tener que llegar corriendo de un lugar a otro antes de que se agote el tiempo, y otra muy diferente es tener que pensar cómo solucionar un problema. Lo bueno acá es que los puzzles Ghost Trick: Phantom Detective son bastante lógicos y siempre tienes pistas que te ayudan, ya sean por medio de escuchar a los NPCs y por medio diálogo del propio Sissel. Lo que te quiero decir con esto es que no es como en los juegos de LucasArts que muchas veces la forma de hacer las cosas requiere de acciones bastante arbitrarias y sin sentido. Consejo, pon mucha atención en cada uno de los movimientos y rutinas de los personajes, normalmente ahí está la respuesta a todo.

Ghost Trick: Phantom Detective es un juego sumamente divertido que todo el tiempo te está sorprendiendo con cómo es que va sofisticando su propias mecánicas de juego con problemas mucho más elaborados, así como los tonos que va tomando su historia. De verdad, nunca sabes hacia dónde va la cosa y cuando parece que todo se ha resuelto y que Sissel finalmente se enterará de quién es en realidad y por qué fue asesinado, algo pasa que lo cambia todo y que te hace repensar el destino de nuestro protagonista. El juego de Shu Takumi por algo tiene tanto culto a su alrededor, pero también creo que es importante entender que muchas veces, este tipo de experiencias tan diferentes, no son para todos.

Algunos extras… ¿y ya?

Los conceptos de remake y remastered siguen pendientes de una definición formal. A pesar de que podemos decir que siempre que se habla de un remake, se trata de un profundo trabajo que cambia radicalmente a la obra original en alguno de sus apartados como el gráfico o de jugabilidad, mientras que del lado del remastered más bien nos referimos a un retoque mucho más ligero, la verdad es que seguimos sin ponernos de acuerdo en qué es qué.

Para evitar confusiones, Capcom ha decidido hacer completamente de lado cualquiera de estas etiquetas para referirse a la nueva versión del título en cuestión, manteniendo su nombre original y ya. Pues bien, Ghost Trick: Phantom Detective creo que entra totalmente en la categoría de remaster, pues básicamente se tomó el trabajo que se había hecho para móviles, se llevó a una mayor resolución y framerate, se le agregaron un par de extras y listo. ¿Es esto malo? No, para nada. Solo creo que es importante que tengas en cuenta el tipo de producto que estarás recibiendo.

Para esta reseña se nos dio acceso a la versión de PS4. Nuestra intención era la de reseñar la de Switch, pero no hubo acceso a ella por razones que desconocemos. Esta nueva versión remasterizada de Ghost Trick: Phantom Detective se despliega a una resolución de 1080p y 60 cuadros por segundo. La verdad es que esperaba que al ponerla en un PS4 Pro, el juego saliera a 4K, pero no es el caso, asunto que sí me decepcionó un poco. Te podría apostar a que en el resto de las plataformas para las que saldrá, puedes esperar los mismos resultados.

Como seguro recordarás, la forma en la que el DS genera gráficas en 3D es bastante peculiar y encantadora para mi gusto. Todos los modelos fueron retrabajados cuando el título se lanzó para móviles, los cuales, fueron tomados como base para esta nueva versión. El resultado es bastante bueno, teniendo personajes bien definidos y animados que se ajustan a la perfección a la preciosa dirección de arte de Ghost Trick: Phantom Detective, una que está llena de colores y contrastes. La verdad es que el juego luce sensacionalmente bien gracias a que fue llevado al RE Engine de Capcom, aunque sigo queriendo ver si es que en Switch se despliega a 720p nativo cuando está en modo portátil, pues estoy seguro que esa será la mejor manera de jugar, tomando en cuenta la falta de 4K que ya te mencionaba.

La música siempre fue parte esencial para la experiencia de Ghost Trick: Phantom Detective y para esta versión, el mismísimo Yasumasa Kitagawa, responsable por el soundtrack de Ace Attorney, se encargó de arreglar todas las melodías del título de DS, dando un resultado verdaderamente destacado. Un dato interesante es que es posible cambiar entre el soundtrack original y el nuevo en cualquier momento que quieras.

Desde que Ghost Trick: Phantom Detective fue llevado a móviles, se tuvo el reto de adaptar todo a una sola pantalla, pues como recordarás, en el DS se usaban ambas, sobre todo la táctil. Para esta versión, lo que se hizo fue mantener el aspecto 4:3 y aprovechar las barras laterales para colocar información como por ejemplo, el tiempo que nos queda antes de poder resolver un asesinato. La idea es simple, pero funciona. Por cierto, puedes cambiar el fondo de las barras laterales, aunque sigo sin entender por qué no deja ponerlas en negro y ya. En general, la adaptación de cómo se colocaron los diálogos y más, es muy buena.

¿Y qué hay de los extras? Pues fuera de poder desbloquear ilustraciones oficiales y la música del juego, esta nueva cara de Ghost Trick: Phantom Detective no viene con mucho más. Creo que no está mal lo que se ofrece, pero indudablemente me habría encantado contar con algo como un modo de juego extra, capítulo adicional, o un reportaje de making of. Repito, no está mal, pero sí se siente como algo no tan sustancioso.

Ghost Trick: Phantom Detective es un producto de menor envergadura para Capcom que en realidad, tiene como principal objetivo que el juego esté disponible para plataformas modernas y no mucho más. Lo anterior creo que está bien y se agradece indudablemente, pero siempre que se toma este camino, me queda el sentimiento de que se está desaprovechando una oportunidad para tener un producto marcadamente más atractivo tanto para quienes sí jugaron el título original, como para quienes lo van a tomar por primera vez.

Con lo esencial

Siempre es importante que viejos juegos estén lo más disponibles posible, sobre todo cuando se trata de joyas no tan conocidas que con el paso del tiempo, han quedado un poco en el olvido. Me parece sensacional que en medio de esta nueva época dorada para Capcom, la compañía tenga el tiempo y sobre todo la delicadeza de detenerse un segundo a analizar qué parte de su legado puede poner nuevamente en el mercado, más allá de sus series estrella. El trabajo de Shu Takumi tiene que ser reconocido más allá de Ace Attorney, serie a la que por fortuna, también se le ha venido poniendo atención en los últimos años y ahora, es turno de que Ghost Trick: Phantom Detective tenga su oportunidad en el escenario para demostrar por qué es tan especial.

Ghost Trick: Phantom Detective es un fabuloso título al que indudablemente le debes de dar una oportunidad en cuanto tengas el tiempo, sobre todo si es que no lo hiciste en su momento. ¿Vale la pena para quien sí lo disfrutó en el Nintendo DS? Creo que siempre es bueno revisitar algo de tanta calidad en la comodidad de una consola que tienes a la mano actualmente, sin embargo, creo que la falta de verdaderos extra como pudo haber sido un nuevo capítulo, sí me hace mucho más complicado recomendárselo a los veteranos.