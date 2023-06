Hemos dado un primer vistazo a Mortal Kombat 1

Este año ha sido interesante en cuanto a lanzamientos de videojuegos, puesto que en seis meses hemos visto grandes hits como The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Final Fantasy XVI, Resident Evil 4 Remake, Diablo IV y por supuesto Street Fighter 6. Hablando justo de juegos de pelea, era obvio que Capcom no sería el único involucrado en lanzar algo de este género.

Desde inicios de año se estaba hablando de un rumor en relación al regreso de Mortal Kombat, puesto que sus desarrolladores NetherRealm Studio estaban dejando alguna que otra pista. Y así, mediante un pequeño reader conocimos la entrega más actual, la cual cumple con un elemento en específico y eso es el reinicio del lore con los mismos personajes pero con nuevos diseños y trasfondo.

La verdad, había muchas dudas respecto a este videojuego, pero eso lo hemos podido medianamente con este ligero texto, dado que tuvimos la oportunidad de echarle las manos encima el fin de semana pasado. Teniendo así una especie de beta a nuestra disposición (prueba de estrés online) para ir tentando las aguas y ver si al final del día habrá que darle seguimiento a este título que pinta para ser prometedor.

Primero que nada, debemos dejar claro que no hemos tenido acceso a todos los personajes que se van a tener en la versión final, pues solo pudimos utilizar Liu Kang, Sub-Zero, Kitana y Kenshi. Por su parte, quienes estaban disponibles manera de ayudantes, que aquí se les denomina como “Kameos”, son ni más ni menos que Jax, Sonya y Kano, todos ellos antiguos conocidos de la serie.

Un combate que apuesta por la agilidad

Dentro de la prueba de estrés online primero nos hemos encontrado que había dos modos de juego, el primero siendo una especie de arcade de toda la vida, mismo en el que avanzamos por etapas hasta completar tres de ellas y que nos saquen a manera de jugar una demo. Eso se debe justamente a que no contamos con tantos personajes con los que nos podamos enfrentar.

En cuanto a los principios del combate, parece que se las cosas están un poco más optimizadas para ser algo ágil en comparación a otras entregas de la serie, pues en estas no podemos negar que los personajes se sentían bastante pesados. Pero parece que ahora se está buscando la parte más competitiva, razón por la que podrían estar tratando de ver hacia otros horizontes con combinaciones de movimientos más intuitivos.

Lo interesante aquí, es que se cuentan con mecánicas familiares de siempre con la franquicia, pues por ejemplo, hacer el movimiento de hielo con Sub-Zero se siente como tal cual todo comenzó en el Super Nintendo hace décadas. Sin embargo, la parte de los Kameos nos hace tener una combinación de botones más amplias y por ende, los combos se expandirán siempre cuando dominemos las cosas.

Toda esta agilidad puede hacer de este juego una gozada total, ya que detecté que los combos en aire y tierra se pueden llevar a cabo en perfecta sincronía, como si fuese una especie de coreografía muy bien ensayada. Y eso se debe a que como mencionó el co-creador de la franquicia, Ed Boon, están tratando de dar enfoque a los enlaces que eventualmente pueden llevara a una victoria perfecta.

Claro, como aún no hemos podido ver todo lo que pueden hacer los personajes realmente, quedará por ver si el tema de los enfrentamientos es equilibrado, pues para los desarrolladores de juego de luchas en general siempre es un lío el tratar de hacer a cada avatar único y buen contendiente a ganar si se lo propone. Por esa razón, dejamos en el aire el tema de la parte justa en cuanto atributos.

Apartado en línea que por ahora va estable

En cuanto a la segunda parte que probamos de esta beta, esa fue justamente la del modo en línea, que digamos no empezó de la mejor manera, dado que estaba un poco complicado encontrar contrincantes, puesto que se trataba de claramente una demo. Sin embargo, después de haber encontrado a alguien las cosas fueron yendo de manera más positiva.

Por lo menos durante los cuatro combates que tuvimos, que por cierto fueron mediante la plataforma de PlayStation 5, la estabilidad fue interesante, pues el internet que se utilizó no suele ser tan estable como querríamos. A pesar de eso, los servidores proveídos por NetherRealm no nos demostraron algún tipo de caída, y mucho menos se nos sacó de la partida, lo cual dice bastante de su calidad.

Así pudimos disfrutar el enfrentarnos a distintos colegas que imaginamos estaban probando la beta como nosotros, y lo mejor, es que probablemente este sea el modo de juego que se disfrute más, al menos que la campaña final el juego mantenga una historia lo suficiente interesante. Pues, enfrentar a un humano siempre es algo más satisfactorio y de pensar en comparación a la CPU.

Como ya dije en párrafos anteriores, no tuvimos muchos personajes para utilizar, por lo que la sesión si bien fue divertida, al final iba cansando debido a que todos los combos y demás movimientos de pelea me los aprendí en cuestión de pocos minutos. Sin embargo, ver esas animaciones de Fatalities cada vez más grotescas son un deleite a pesar de su alto grado de violencia.

Un videojuego del cual habrá que estar pendientes

Esta prueba de estrés de Mortal Kombat 1 nos ha dejado totalmente satisfechos, aunque todavía falta mucho por analizar, pues de lejos puede tratarse de una versión que consideremos como altamente recomendada. Por suerte, faltan pocos meses para el lanzamiento definitivo, así que es obvio que dentro de nada estemos trayendo la reseña en caso de tengamos la suerte de recibir una copia.

Muchos dicen que la franquicia puede estar exagerando un poco al reiniciar las cosas, pero tal vez es el camino correcto para que una nueva generación de jugadores entre a la saga de peleas que obviamente ha querido hacerle frente de alguna manera a Street Fighter. Este mismo año sabremos si pueden estar a la paz, o si aún falta trabajo para que se convierta en el digno rival dentro de este género que parece tener un revival. Y es que todavía falta que Tekken 8 aparezca en la ecuación.