Cuestionan el doble discurso de las exclusivas de Microsoft

Ahora que Microsoft pretende comprar Activision Blizzard hay una cuestión bastante sonada, dado que se ha dejado claro que ciertos videojuegos de los creadores de Diablo seguirán presentes en todas las plataformas. Eso es algo que no ha pasado con Bethesda, pues todos los títulos de esta empresa solo llegan a Xbox, algo que tiene confundido a Pete Hines.

Mediante una de las audiencias más recientes de cara al caso de la compra de Activision, se dio a conocer un correo enviado por Hines, que para quien no lo sepa, es el vicepresidente de Bethesda y principal implicado de las redes públicas de la misma. Mencionando que es un poco consternante la parte de los videojuegos exclusivos.

"…you don't think a journo might find [Todd Howard] and press him on why the below is ok for COD or any Activision Blizzard game, but not TES6 or Starfield?"

Implication is that Elder Scrolls 6 would skip PlayStation. On Friday Phil Spencer testified it's too early to say

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 26, 2023