Review – Fort Solis

COMPARTIMENTO DE ESCLUSA

Fort Solis es un juego desarrollado por Fallen Leaf que estará disponible para PlayStation 5 y computadoras con sistema operativo Windows con la promesa de su futura llegada a MacOS. El título promete ser un thriller espacial con un excelente grado de inmersión en una atmósfera inspirada en las películas de Alien, Moon, Solaris y de videojuegos como Dead Space y Firewatch. La historia se ubica en el planeta Marte donde extraños sucesos comienzan a tener lugar. El título apuesta por mantenernos en suspenso mientras descubrimos los misterios detrás de lo que está pasando en este puesto de avanzada sobre el planeta rojo.

Uno de los puntos que más presumen los creadores de Fort Solis es el talento detrás del videojuego, dirigido por James Tinsdale y con las voces en su versión en inglés de actrices y actores de renombre en su giro como lo son Roger Clark (Arthur Morgan – Red Dead Redemption 2), Julia Brown (World on Fire serie de TV y debutando en videojuegos) y Troy Baker (Joel – The Last of Us).

Otro factor importante de Fort Solis es que busca ser una experiencia ininterrumpida por pantallas de carga y en una sola toma, por lo que no hay manera de crear archivos de partidas sino únicamente puntos de control que guardan la partida de forma automática.

BITÁCORA ESPACIAL

La historia toma lugar en una base espacial llamada Fort Solis, ubicada sobre la superficie del planeta Marte. El año es 2080 y los humanos obtienen minerales del planeta rojo y llevan a cabo experimentos para lograr la vida sustentable fuera de la Tierra.

Un día en el que Jack Leary, el protagonista del relato, y su compañera Jessica, llevaban a cabo sus labores cotidianas de mantenimiento, reciben una misteriosa señal de auxilio. Jack toma un vehículo y se dirige a investigar qué fue lo que sucedió, solo para toparse con una estación aparentemente abandonada y bajo cuarentena.

El resto de la historia lo irás descubriendo accediendo a anotaciones en blocs de notas, reportes, grabaciones de audio y video que encontrarás en computadoras personales y… a unidades de memoria que adquieres de los cadáveres del personal que no sobrevivió a lo que sea que esté pasando aquí.

No puedo contarles mucho acerca de la historia de Fort Solis porque parte esencial de la experiencia que ofrece, es ir descubriendo los detalles por ti mismo. El juego es muy corto y lo es aún más si eres de las personas que prefieren ir directamente al grano en lugar de entrar a todos los cuartos disponibles, tocar todo lo que tenga un ícono de interacción y leer las bitácoras, correos y ver los videos que hay por toda la estación espacial. Consta de cuatro capítulos, cada uno de ellos con una duración promedio de una hora. Los “completacionistas” podrán extender las horas de juego a un máximo de alrededor nueve horas, pero no más.

GUÍA RÁPIDA DEL ESPACIO

Fort Solis es un juego en tercera persona el cual yo preferiría describir como una aventura interactiva más que un videojuego. El control es el clásico del género: mueves al personaje con el stick izquierdo y la cámara con el derecho. Un botón de acción que sería el X en el caso de PlayStation, mapa en R1 y una que otra combinación por parte de una escasas escenas de Quick Time Events, al estilo God of War.

Debo advertirles que, la primera hora del juego es un potente somnífero. Entiendo que se tomaron su tiempo para asentar la misteriosa atmósfera, pero en este caso fue demasiado. Hay muchas habitaciones por explorar y el mapa es uno de los peores que he visto en GENERACIONES de videojuegos.

Para acceder al mapa y a los archivos que vas recolectando, descubriendo y descargando a un dispositivo que traes en el antebrazo izquierdo, presionas el botón R1, entonces la cámara se acomoda sobre el hombro de Jack para tratar de ofrecerte el ángulo más realista para ver la pantalla, pero no puedes hacer un acercamiento, así que, si tienes el más ligero problema con tu vista, tendrás que acercar tu asiento a la pantalla de televisión. Supongo que este no será un problema tan grave en la versión para PC donde te encuentras cerca del monitor. Pero en PlayStation 5 puede ser una gran molestia. (No puedo imaginar cómo se vería en una pantalla con resolución menor a 4K)

El mapa funciona de manera parecida a uno de esos tableros gigantes de centro comercial: te indicará en qué habitación o zona te encuentras, pero no te ofrecerá ninguna pista de la orientación hacia donde estás mirando en ese momento. No sé si estoy mal acostumbrado a los mapas modernos pero al menos en cinco ocasiones me perdí porque mi ubicación no se movía. Algunas veces llegaba por suerte a mi destino (sobre todo cuando te encuentras en el exterior de la base) y esto no se queda aquí. Lo peor de todo es que no puedes correr ni moverte rápido, todo es caminando. Quiero pensar que es una manera de hacer el juego “más real” pero es sumamente molesto cuando caminas cierta distancia para llegar a un lugar y darte cuenta que no había nada que valía la pena o que te equivocaste de dirección y tienes que regresar caminando.

En el aspecto “sin interrupciones” ni pantallas de carga que busca Fort Solis supongo que sale bien librado. Aunque es muy notable que las esclusas y los viajes en elevador son formas de disfrazarlas, no es mucho el tiempo que tienes que esperar para tomar el control del personaje de nuevo.

Algunas escenas requerirán que presiones botones o combinaciones al estilo clásico de God of War con los llamados Quick Time Events. Sin embargo, creo que estas escenas están de más, los botones no se muestran de manera suficientemente vistosa y el tiempo que tienes para reaccionar es muy corto, así que es muy probable que falles la mayoría de las veces. Curiosamente descubrirás que incluso al fallar todos los prompts, esto no significará que la partida termine, lo cual me hizo descubrir que no puedes morir en el juego.

Y es que prácticamente no hay enemigos a los cuales enfrentarte. Cuando llegas a toparte con alguno, es parte de una escena que puede o no, incluir Quick Time Events. Sin mencionar que las peleas son dignas de haber sido coreografiadas por niños de kinder imaginando una pelea épica… pésimas y sin sentido. Estoy hablando de que los personajes llegan al grado de poder caminar con un pico de metal clavado en una rodilla sin mostrar dolor alguno por apoyar la pierna o de aparecer de la nada aún tras haber recibido un hachazo que les abrió el vientre.

Algunas zonas están restringidas y no podrás acceder a ellas, hasta encontrar una tarjeta del nivel de seguridad que necesitas para entrar. Me parece curioso que estas tarjetas las escaneas con tu dispositivo del brazo para obtener acceso pero, las personas que utilizaban estos gafetes en la base, tienen que llevarlos colgados del cuello. ¿No hubiera sido más coherente que descargarás el acceso de su dispositivo al tuyo o algo así? Es decir, si la información del gafete se introduce al dispositivo del brazo, lo normal es que ellos lo hicieran primero para no estar cargando el gafete, ¿no?

La movilidad resulta un poco frustrante al momento de tener que posicionar tu personaje para activar un ícono de interacción, y es aún más complicado cuando hay dos o tres cerca del que quieres utilizar. La mayoría del tiempo tendrás que esperar a que tu personaje gire 180 grados o se aleje del interruptor para regresar a acomodarse en el lugar específico programado para interactuar.

Creo que el mayor problema de Fort Solis es que la primera impresión que causa es que viviremos una aventura como Dead Space, y al momento de jugarlo, no hay enemigos, no hay acción, no hay armas ni tampoco tanta profundidad. La historia tiene un giro inesperado que te despertará en un momento y te hará pensar “ahora sí ya empezó lo bueno”, comienzas a encontrar información y esto se convierte en una bola de nieve de hype que al final ni siquiera es concluyente ni satisfactoria. Es como si los guionistas hubieran gastado toda su creatividad en causar expectativa y misterio y se les hubiera terminado el tiempo para entregar un desenlace. Es por esto que creo que Fort Solis es más una experiencia interactiva casi sobre rieles (y tal vez hubiera sido mejor que lo fuera) que un videojuego.

BIENVENIDOS A FORT SOLIS

El mapa de Fort Solis es pequeño, y seguramente el objetivo es evitar las pantallas de carga. Se trata de un área con unos cuantos edificios distribuidos e interconectados por medio de túneles subterráneos. En algunas ocasiones tendrás que salir de algunos para ingresar a otros y te enfrentarás a una tormenta de arena que no te permite ver bien hacia dónde te diriges.

Existen algunas lámparas gigantes como las de alumbrado público o de estacionamiento de súper mercado, que ayudarán a orientarte un poco pero, como ya mencioné anteriormente. El mapa no será de gran ayuda, y la arena empeora las cosas. No hay mucho que explorar y las recompensas que encontrarán los jugadores más curiosos se reducen a unos posters que desbloquean la misma imagen en una galería del menú principal, videos que reproduces dentro de la historia y modelos 3D de los personajes con los que te topas. Todos ellos, cero memorables.

A veces tienes un par de maneras de llegar a tu destino y deberás elegir entre enfrentarte a una pantalla de carga disfrazada de cámara de esclusa o caminar por un largo túnel a una tediosa velocidad.

Existen áreas oscuras donde debes utilizar la lámpara que trae tu personaje, pero tú no tienes control para encenderla o apagarla. Algunas zonas tienen la luz apagada y los focos se encenderán cuando entras y se apagan cuando sales, pero el funcionamiento no es perfecto, lo cual ocasionó que una vez quedara atrapado en un baño por un rato sin poder encontrar la puerta para salir ya que, no podía encender la lámpara de mi personaje y los focos del baño no registraban mi presencia.

Como ya les mencioné en la sección anterior, no hay enemigos y cuando estos llegan a aparecer son parte de una escena durante la cual no tienes control, a menos de que cuente con un Quick Time Event que puedes ignorar.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Este es quizás el único aspecto donde Fort Solis puede brillar, aunque no de manera espectacular, sino en comparación al resto de lo que conforma el videojuego. La tormenta de la superficie de Marte es la excusa perfecta para no tener que detallar tanto el planeta, pero funciona. Los materiales de todo lo que aparece en pantalla, los cascos, las telas, los vehículos, se ven muy bien. No me topé con ralentizaciones ni bugs que atrofiaran el desempeño durante mi partida. Las tomas son muy buenas, sobre todo la secuencia inicial que es acompañada con la banda sonora perfecta.

El sonido también es excelente, si cuentas con un sistema 5.1 para tu PlayStation o unos buenos audífonos y tu certificación Atmos en PC, pensarás que ese ruido metálico de que algo se cayó fue en tu casa y no dentro del juego. El talento de voz, al menos en su versión original es tan bueno que llegas a lamentar que se desperdicie en un juego tan plano y simple.

La dirección de arte es digna de cualquier título como Halo, Dead Space o Mass Effect con una base futurista que presenta líneas limpias y orgánicas con toques industriales en zonas como túneles y elevadores. Los reflejos en los visores, las cortinas de hule, su movimiento y cómo reaccionan a la colisión con el personaje transmiten muy bien la sensación del material del cuál están hechos, con excepción de un poster de película que parece estar hecho de concreto con el cual me topé en la parte final del juego. El juego obviamente aprovecha lo mejor que puede ofrecer el Unreal Engine 5.

FIN DEL VIAJE

Fort Solis es una gran promesa de misterio, suspenso y emociones. Cuenta con gran talento detrás de su desarrollo y aprovecha las bondades del motor gráfico más impresionante y popular de la actualidad.

Lamentablemente, todo esto, agregado a su aspecto que grita Dead Space y todo lo que se ha dicho y presentado antes de su lanzamiento, da una idea errónea de lo que en realidad es: Una experiencia que podría haber funcionado mucho mejor, siendo más lineal o incluso sobre rieles debido al terrible mapa y la interfaz de menú que implementa.

Un “videojuego” sin enemigos, sin consecuencias por fallar y con una campaña que puedes terminar en alrededor de cuatro horas. Con recompensas insípidas para quienes busquen completar las galerías de la sección de “extras” y con prácticamente un nulo valor de rejugabilidad no tiene nada que hacer frente a la avalancha de éxitos que 2023 nos echa en cara cada mes: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 Remastered, Street Fighter 6, Final Fantasy XVI, Diablo IV, Hogwarts Legacy, y apenas entramos en la temporada fuerte de lanzamientos.

Si buscas una aventura espacial que te mantenga adicto a tu consola o computadora y que de verdad te ofrezca la emoción que buscabas en Fort Solis, te puedo dar una lista inmensa de recomendaciones. Tan solo este año tenemos Star Wars Jedi: Survivor, el remake de Dead Space, Metroid Prime Remastered y ahí viene la promesa de Bethesda y Microsoft: Starfield. Juegos que, además, te darán muchas más horas de diversión y rejugabilidad por el mismo precio. Mi consejo: si tienes mucha curiosidad por probar Fort Solis, espera a comprarlo en descuento o a que lo agreguen a algún programa como Game Pass PC.

Fort Solis está disponible a partir del 22 de agosto de 2023 para PlayStation 5 y Windows PC, se espera un futuro lanzamiento para MacOS.