Review – Fall Guys: Ultimate Knockout

Hoy en día, todos quieren ser “la siguiente gran cosa”. En los 80’s los desarrolladores deseaban crear el siguiente Super Mario Bros. En los 2000’s las grandes compañías buscaban tener el siguiente Call of Duty en sus manos. Ahora, tal parece que en la actualidad muchos equipos creativos tratan de crear el siguiente Fortnite. El género de los battle royale no surge de la noche a la mañana, ya que títulos como H1Z1, DayZ y mods en Minecraft ya habían experimentado con estos conceptos en el pasado, pero no fue sino hasta que Epic Games y PUBG entraron en escena que todo el mundo comenzó a probar su suerte con el género.

Sin embargo, como es costumbre, es necesario innovar y cambiar las reglas del juego. De esta forma surgen títulos como Tetris 99, el cual toma una fórmula conocida y le da un giro inesperado para crear una experiencia solida que puede perdurar por años y años. Otro ejemplo de esto es el juego central del día de hoy: Fall Guys: Ultimate Knockout.

De verdad es una sorpresa que un concepto como Fall Guys se materializara hasta ahora. En lugar de tomar como base a Fortnite, el nuevo juego de Mediatonic se inspira en competencias televisivas como American Ninja Warrior o Grand Prix del Verano, para mencionar un caso un poco más conocido de mi generación, para dar como resultado algo que fácil, y divertidamete, se puede definir como Carrera de Botargas: The Game. Sin embargo, ¿acaso esto es suficiente para ameritar el gran éxito que hemos visto últimamente? ¿Tenemos frente a nosotros al siguiente gran juego competitivo, al eSport de 2020? Descubre la respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

El Mario Party de los Battle Royale

Fall Guys: Ultimate Knockout, más que tomar inspiración de juegos como Fortnite, asimila un par reglas del libro de Mario Party para crear una experiencia bastante única. El objetivo, al igual que en cualquier battle royale, es sobrevivir a una serie de retos y ser el gran campeón de una competencia. Sin embargo, aquí no hay armas, no hay mecánicas complicadas, no hay un mapa gigante que rápidamente se va encogiendo, no hay 200 jugadores. Solo eres tú, 60 personas y una serie de mini juegos basados en las absurdas físicas. Suma un toque random y tendrás frente a ti una experiencia sumamente divertida.

Al iniciar, se te presentará un pequeño tutorial sobre cómo funciona el juego. Lo único que necesitas son tres botones: uno de salto, uno que te proporciona un impulso y un trigger para agarrar algún objeto o a tus competidores. Después de esta explicación tendrás la oportunidad de adentrarte en una competencia conformada de cinco mini juegos elegidos al azar. El simple, pero entretenido gameplay es uno de los factores más importantes en el juego. No necesitas ser un experto, ni dominar tácticas complicadas. Esto crea un espacio perfecto para que la suerte se convierta en un factor que puede transformar una partida perfecta en la peor de tu vida en cuestión de segundos.

En algunos mini juegos será necesario atravesar un campo lleno de obstáculos; en otros el enfoque está en no caer a una gelatina rosa que puede eliminarte inmediatamente; en un par es requerido crear equipos para jugar la partida fútbol más absurda de tu vida. La variedad es grande, y cuando crees que ya lo has visto todo, el título decide sacar un par de retos extra que pueden combinar algunos elementos para crear una experiencia única, o quizás poner a prueba tus reflejos y memoria.

Aunque el mini juego es seleccionado al azar, normalmente el orden casi siempre es el mismo. Las primeras dos pruebas están enfocadas en carreras de obstáculos, después tendrás frente a ti uno reto en equipo, seguido de una experiencia dedicada a tus reflejos, para culminar en una competencia en donde solo una persona será coronada. Sin embargo, este no siempre es el caso, debido a que algunas competencias podrán eliminar a más gente de la necesaria, y en lugar de enfrentarte a cinco retos, tal vez solo tendrás tres frente a ti. De igual forma, el caso contrario es posible.

Con cada mini juego cierta cantidad de jugadores serán descalificados. En algunas ocasiones esto es decidido por el número de personas que no logran completar una carrera o equipos completos que pierden al fallar cierta tarea. Sin embargo, en los retos en donde es necesario sobrevivir durante cierto periodo de tiempo, es posible que nadie sea eliminado. Aunque cada sesión podrá comenzar con 60 jugadores, en el último mini juego solo estarán presentes 10 personas, creando una tensión que es típica de los battle yoyale.

Una vez que logras entender los conceptos básicos de cada mini juego, podrás crear una serie de estrategias que pueden darte un tipo de ventaja. Por ejemplo, en Tip Toe el objetivo es atravesar un campo lleno de pequeñas plataformas y llegar a la meta, bastante simple, sin embargo, solo hay un camino determinado y elegir incorrectamente provocará que caigas al vacío y vuelvas al inicio de la carrera. De esta forma, el plan es quedarse atrás hasta que el resto de los jugadores logren descifrar el camino correcto.

Sin embargo, no todos los mini juegos funcionan de la misma forma, ya que otros tendrán un mayor énfasis en la suerte, como Door Dash. El objetivo es el mismo de Tip Toe, llegar a la meta, pero en lugar de enfrentarte a plataformas que desaparecen, tendrás que atravesar puertas cerradas, y sabe Dios cuál te dejará avanzar y cuál provocará que te tambalees y caigas como la botarga que eres. Hay algo naturalmente divertido en ver a una pequeña gragea vestida de furry golpearse contra una puerta y causar que decenas de personas sigan su ejemplo.

El juego logra ofrecer una buena variedad entre mini juegos enfocados en la habilidad del jugador y aquellos en donde estás a la merced de la suerte. Claro, los mejores retos son aquellos que combinan estos elementos a la perfección. Por suerte, la mayoría logra tener un poco de todo, de esta forma creando un caos que provoca carcajadas en todo momento.

Ballroom Blitz

La lista de mini juegos es bastante sorprendente, aunque se puede ver que hay un énfasis en cierto tipo de experiencias, como en las carreras de obstáculos, las cuales logran ofrecer el perfecto balance entre el caos de tener a tantas personas en un pequeño espacio, lo random del juego, la física que trata a los personajes como botargas corriendo en Otro Rollo y las habilidades de los jugadores. Slim Climb es el ejemplo perfecto de esto, debido a que tendrás que escalar un pista antes de que un mar de baba rosa te consuma, mientras evades cientos de obstáculos y peleas contra otras 60 personas para ocupar un pequeño lugar en una plataforma. Diversión pura.

Sin embargo, no puedo decir lo mismo de los otros mini juegos. Aunque los retos de equipos pueden ser frustrantes, debido a que dependes de otras personas para avanzar, las diversas situaciones de estos retos, como un partido fútbol o robar huevos de otras personas, siempre me saca una sonrisa, y con amigos esta experiencia siempre termina en risas. Por otro lado, todos los que están enfocados en esperar y moverte por plataformas en lo que pasa un determinado tiempo, pueden ser algo aburridas y carecer del caos que tanto caracteriza al resto del juego. De los más de 20 mini juegos, yo diría que cerca de 16 valen mucho la pena, pero el resto pueden durar más de lo necesario.

Tomen como ejemplo a Perfect Match. Aquí no hay nada de lo que hace especial a Fall Guys. En lugar de un caos continúo, el objetivo es simplemente posicionarse en la plataforma correcta y ya. No hay físicas divertidas, no hay jugadores tratando de empujarte a la muerte rosa. Otros retos, como Roll Out, logran caer en esta categoría y pueden llegar a romper todo el flujo del juego.

Tu propia botarga

Uno de los factores con un gran potencial en el juego es la personalización. Aunque estas herramientas son muy simples al inicio, conforme juegues podrás adquirir nuevos patrones de colores y trajes que transforman a tu personaje en una verdadera botarga basada en un dinosaurio o papas fritas.

Al final de cada partida recibirás experiencia y dinero. Al subir de nivel podrás obtener un ítem específico. Por otro lado, con la moneda del juego, conocida como Kudos, podrás comprar una serie elementos cosméticos. Sin embargo, si no deseas pasar horas y horas tratando de obtener el traje furry que tanto deseas, siempre puede optar por emplear tu efectivo real y conseguir paquetes especiales y Kudos para lucir lo mejor posible en tu siguiente carrera de obstáculos. De igual forma, existe una moneda unica y rara: coronas. Estos objetos solo se podrán obtener al alcanzar cierto nivel, usando capital real, o logrando posiconarse como el campeón del juego, una tarea complicada, y con estas tendrás a tu disposición objetos legendarios.

Similar a juegos de este estilo, todo lo podrás obtener con arduas horas de trabajo. Sin embargo, todo se siente muy simple al momento, lo cual no debería ser una sorpresa considerado que Fall Guys es un juego nuevo, solo espero que en un futuro veamos más colaboraciones, como las de Half-Life y Hotline Miami, que nos ofrezcan trajes ridículos y bombásticos. Con compañías como KFC y Konami buscando contribuir al juego del momento, veo un posible futuro en donde esto es una realidad.

La caída de los chicos

Como ya lo saben, el juego sufrió de graves problemas de conexión durante los primeros días después de su lanzamiento. Sin duda alguna, esto fue un gran inconveniente que afectó a muchas personas. Por días fue complicado terminar una sesión de Fall Guys sin presentar un error. Esto no debería verse como una completa falla por parte de los desarrolladores. Nadie pudo haber previsto el éxito de este título. En cuestión de horas el juego se posicionó como uno de los más vistos en Twitch y más de 1.5 millones personas ya contaban con su copia el primer día, algo que sin duda alguna se vio beneficiado por el hecho de que actualmente puedes conseguir Fall Guys completamente gratis en PS4 con una suscripción a PS+.

Pero ¿cuál es el estado actual de juego? Bueno, después de que el pasado viernes los servidores estuvieron bajo mantenimiento, puedo confirmar que la situación ha mejorado bastante. Los problemas de conexión siguen presentes, aunque la cantidad ha disminuido considerablemente. De igual forma, espero que Mediatonic siga trabajando para mejorar esta experiencia, y logre entregarnos la versión interactiva de las Carreras de Botargas que todos necesitamos en nuestras vidas.

Sin embargo, es importante mencionar que no todo es miel sobre hojuelas. Fall Guys: Ultimate Knockout aún tiene un largo camino que recorrer, y eso incluye agregar contenido y modos de juego que extrañamente están ausentes. Para comenzar, para un título enfocado en los mini juegos, es extraño no ver una opción co-op local. La diversión con amigos en línea es buena, pero esta experiencia se vería sumamente beneficiada si tuvieras la oportunidad de jugar en el mismo lugar con algunas personas. Es una rara decisión que espero sea corregida lo más pronto posible.

De igual forma, no hay mucho qué hacer fuera de tratar de obtener la mayor cantidad de coronas posibles. Después de unas dos o tres horas, el juego dejará de presentarte con novedades sustanciales. Solo hay un modo de juego, y no hay forma de acceder a mini juegos específicos. Sería genial ver un tipo de partidas privadas en donde tú y tus amigos se juntan para disfrutar de una serie de retos seleccionados. Fall Guys tiene mucho potencial en este apartado, y el hecho de que los desarrolladores ya estén pensados por medio de “temporadas”, me da la idea de que futuras actualizaciones mejorarán la experiencia y agreguen más formas de jugar.

¿El siguiente gran juego?

Por si no ha quedado claro, Fall Guys: Ultimate Knockout es muy divertido. Es una de las experiencias más entretenidas de los últimos meses, y tiene el potencial de convertirse, no el siguiente Fortnite, pero sí en toda una sensación que cautivará a cientos de personas, tanto jugadores casuales, como creadores de contenido que se la pueden pasar todo el día en Twitch.

Uno de los aspectos más fuerte de este título es la facilidad con la cual simplemente puedes agarrar un control y jugar. No hay complicaciones, ni pasarás 20 minutos en la soledad solo para ser eliminado en cuestión de segundos, como en otras experiencias del género. Simplemente juegas y ya. Este es un factor que puede transformar una simple sesión de 10 minutos, en todo un día intentando ganar el primer lugar.

Sin embargo, los problemas de conexión y la falta de contenido pueden ser problemas que alejen a más de uno por el momento. Afortunadamente, el futuro de este título se ve muy prometedor. No dudo que en un par de años veamos Fall Guys en más consolas, quizas un par de ediciones físicas, cross-play y, tal vez, una versión free-to-play. Si Mediatonic juega sus cartas de forma correcta, tendrán en sus manos un juego tan amado como Rocket League.

La pregunta es: ¿para cuándo el DLC en colaboración con la Carrera de Botargas de Otro Rollo?