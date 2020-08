Ya puedes hospedarte en el último Blockbuster del mundo

Si eras fan de Blockbuster, entonces ya podrás llevar a cabo tu más grande fantasía. Ahora ya será posible hospedarte en uno de estos establecimientos, donde podrás ver todos los VHS que quieras, aunque Netflix y Amazon Prime Video también cuentan. De acuerdo con Airbnb, el último Blockbuster del mundo está a la renta pero tendrás que viajar a Bend, Oregon para pasar la noche ahí.

En Twitter, la compañía publicó lo siguiente:

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW

— Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020