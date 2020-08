Rumor: se filtra la fecha exacta para el lanzamiento del Xbox Series X

El dia de ayer se filtró un nuevo control de Xbox que parecía confirmar la existencia del rumoreado Xbox Series S, una alternativa menos poderosa y más accesible del Series X. Ahora, gracias al empaque en el que viene dicho control, parece que ya sabemos cuándo llegará al mercado la próxima consola de Microsoft.

Por medio de Twitter, Tom Warren, editor para The Verge, publicó una imagen donde podemos ver que dicho empaque pide no ser abierto hasta cierta fecha en particular:

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L

— Tom Warren (@tomwarren) August 11, 2020