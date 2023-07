Review – Diablo IV

CALDO PRIMIGENIO

Capcom anda desatado este 2023, lanzando éxito tras éxito la compañía parece haber decidido que merecía permitirse hacer un experimento. Y eso es Exoprimal. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdan que Capcom desarrollara un multijugador competitivo en línea?

Este título enfrenta dos equipos de cinco personas que controlan exoesqueletos que te hacen pensar en Evangelion, a una escala más humana, para combatir contra hordas de dinosaurios (los zombies ya pasaron de moda amigos) y completar objetivos más rápido que el equipo rival.

A pesar de que lo primero que vino a la mente de muchas personas fue Dino Crisis desde el día en el que se anunció este juego, Exoprimal no tiene absolutamente nada que ver con aquel juego de 1999. Fuera de que Regina de Dino Crisis, tiene un gran parecido con Majesty de Exoprimal. Tal vez esto solo se trató de un guiño o un pequeño homenaje.

Exoprimal se anunció durante el State of Play de Sony que se transmitió el 22 de marzo de 2022. La primera impresión que me dió fue que iba a ser algo estilo Lost Planet, no pregunten por qué pero estaba seguro de que Exoprimal iba a ser una mezcla con Monster Hunter e incluso Evolved. Acerca de esto último, rezaba para que no fuera un multijugador asimétrico.

Lo curioso de Exoprimal es que logra evocar varios juegos al mismo tiempo, manteniendo su propia identidad.

PRE-HISTORIA

El año es 2040, ¡no está tan lejos! Y ahora, aparte de un nuevo iPhone, contamos con vórtices que permiten el viaje en el tiempo en nuestra vida diaria. La mala noticia es que, al parecer estos vórtices solo funcionan en una dirección, no los controlamos nosotros y lo que hacen es traer al… ¿presente? dinosaurios que no parecen haber disfrutado el viaje y que llegan con ganas de destruir todo lo que ven a su alrededor.

Estos dinosaurios son hostiles, llegan en hordas y están modificados genéticamente por los químicos Hi-Xol y Lo-Xol. Para tratar de controlar el caos que desatan, los humanos desarrollaron exoesqueletos orgánicos, quienes manipulan estos trajes son soldados llamados “exofighters”.

Aibius, la empresa que fabrica los exoesqueletos, también desarrolló una inteligencia artificial que lleva por nombre “Leviathan” la cual fue diseñada para ofrecer asistencia a los exofighters controlando las misiones y prediciendo dónde aparecerá el siguiente vórtice. Pero los exofighters no están solos, también hay grupos de mercenarios y ejércitos privados que también quieren obtener la información que estamos buscando.

Es aquí cuando conocemos al escuadrón patrullero #52585, conocidos como los Tiburones Martillo y conformados por Ace (nosotros) un novato completamente personalizable, Lorenzo, el líder del escuadrón que te recordará bastante a Barret de Final Fantasy VII, Alders, un ingeniero, Majesty… no, no es Regina de Dino Crisis tío Capcom lo jura y nosotros haremos como que le creemos, ¿ok? Por último está Sandy, el androide asistente del equipo.

Los Tiburones Martillo son enviados a cumplir una misión pero terminan quedando atrapados en Bikitoa Island en una línea de tiempo alterna tras toparse con un vórtice. Entonces conocemos a Magnum, quien tratará de ayudarnos a regresar a casa. Magnum nos explica que Leviathan se ha vuelto loco y ahora le dió por ser anfitrión de sus propios Juegos del Hambre, así es, las referencias están al orden del día amigos.

En realidad la IA los llama “pruebas de combate” y estas consisten en enviar a dos equipos a un punto en el tiempo alrededor de 2040 para enfrentarlos entre ellos mismos al mismo tiempo que se tienen que defender de hordas de dinosaurios y neurosaurios.

Mientras más pruebas completes, desbloquearás videos y archivos que complementarán la historia.

DIOS CREA AL HOMBRE – EL HOMBRE DESTRUYE A DIOS- EL HOMBRE CREA AL DINOSAURIO…

Exoprimal ofrece una experiencia multijugador centrada en la tarea de eliminar dinosaurios. En este juego, los jugadores deben completar objetivos asistidos con la guía de una inteligencia artificial llamada Leviathan, quien explica las acciones necesarias para completar los desafíos, nos indica hacia dónde movernos y proporciona información en tiempo real de cómo va nuestro equipo y el rival. La victoria es reclamada por el equipo que logra los objetivos más rápidamente.

Exoprimal ofrece un total de 11 modos de juego:

Dinosaur Cull

Aquí lo único que tienes que hacer es cumplir una cuota de dinosaurios eliminados, generalmente son velociraptors y pterodáctilos pero de repente puede salir una que otra sorpresa que te mantendrá ocupado, puede ser un tricératops, un carnotauro o un par de paquicefalosaurios.

VTOL Defense

Si tu equipo no cuenta con un tanque y un soporte, vas a tener problemas. El objetivo aquí es proteger una aeronave de olas de dinosaurios.

Dino Pursuit

En esta modalidad debes encontrar un dinosaurio específico y eliminarlo para completar la misión. Las cosas se complican porque el dinosaurio es sumamente más fuerte a comparación de los normales y debes perseguirlo por diferentes áreas del mapa. Por si esto fuera poco, hordas de dinosaurios servirán de obstáculo para que puedas terminar pronto.

Omega Charge

El objetivo es obtener y utilizar el Martillo Omega para destruir a los objetivos designados. Dos equipos se enfrentarán cara a cara y el primero en destruir el objetivo se llevará la victoria.

Data Key Security

Esto te hará pensar en Overwatch debido a que se trata de escoltar un cubo (payload) que solo avanza si hay jugadores de tu equipo cerca y tiene una ruta marcada por un riel luminoso. El truco aquí es que puedes atacar al otro equipo que intenta llevar su propio payload al mismo destino que tú. Así que entre más avanzas, más posibilidades hay de toparse con tus contrincantes humanos.

Escort

Suena parecido a Data Key Security pero aquí escoltarás y protegerás a un NPC de los dinosaurios. No dejes que se lo coman o pierdes.

Energy Taker

Ambos equipos se enfrentarán en este modo para recolectar energía. Puedes eliminar a miembros del equipo contrario para robarles algo de energía y el equipo que acumule más objetos con energía, los cuales están limitados en número, vencerá.

Vortex Sabotager

Ambos equipos comparten un objetivo en este modo y ese es, destruir la máquina que está invocando a los dinosaurios por medio de vórtices, al mismo tiempo que tratas de sobrevivir eliminándolos.

Neo T-Rex

Quizás el modo más difícil de todos estos. Te enfrentas a un Tiranosaurio Rex mutante capaz de atacarte con rayos láser y causarte daño masivo. ¡Esto sí que es un reto!

Area Defense

Como su nombre lo indica hay un área dentro de la cual aparece un dispositivo que debes evitar que los dinosaurios destruyan. Las hordas de reptiles se avalanzarán sobre el dispositivo así que más vale que traigas escudos en tu equipo.

Uplink Control

Dos equipos competirán para asegurar tres dispositivos para transmitir información. Quien logre transmitir 100% de sus datos será el equipo ganador. Ah pero, ¡lo difícil va a ser proteger los tres dispositivos al mismo tiempo del equipo contrario!

Te advierto que lo peor que puedes hacer es intentar hacer las cosas rápidas, la mejor solución es contar con un equipo balanceado y que coopere para perseguir una meta en común.

Afortunadamente, puedes cambiar entre los 10 trajes disponible en el juego en cualquier momento durante la partida, así que si tu equipo no tiene alguien que cure o un tanque efectivo, puedes cambiarte para ayudar a que tu avance sea más efectivo.

EXOFÓSILES

No hay manera de que un ser humano pueda vencer a una máquina depredadora como un dinosaurio… a menos que cuentes con un exoesqueleto con munición infinita y habilidades especiales. En Exoprimal existen diez trajes que puedes cambiar en cualquier momento y cada uno tiene sus propias ventajas.

Murasame

Este es uno de los trajes más atractivos, con la apariencia de un soldado samurai robotizado, cuenta con un gancho que te puede proporcionar gran movilidad e incluso puede bloquear algunos ataques, aunque necesitas práctica para dominar sus habilidades.

Vigilant

Díganme que no es Ana de Overwatch, en serio, esa capucha, ese vestigio de capa, y además es una francotiradora. Si te gusta quedarte en la retaguardia y buscar un punto de ventaja para acabar con los enemigos a distancia, este es el traje que necesitas, resulta sumamente útil en la última etapa de las partidas.

Zephyr

Este traje es para los fans del ataque cuerpo a cuerpo, puedes levantar a varios dinosaurios con tus ataques y mantenerlos sin tocar el piso con ataques básicos. Aparte cuenta con un doble salto y un impulso para cubrir distancia en un santiamén. Su desventaja es que necesita un curador atento ya que al atacar cuerpo a cuerpo puede ser rodeado por varios enemigos y no cuenta con la mejor barra de energía.

Skywave

Fue el primer personaje de apoyo que elegí porque pensé que sería buena idea mantenerse a distancia curando a mi equipo, pero la sorpresa fue que no es tan sencilla de dominar en cuanto a su movimiento. Tiene la habilidad de flotar y huir fácilmente cuando hay mucho ataque cuerpo a cuerpo. Este es un personaje de apoyo que será difícil de matar así que puede estar disponible para curar al equipo la mayoría del tiempo.

Witchdoctor

Personalmente este es mi curador favorito. Tiene muy poco daño pero lo hace con un ataque eléctrico que afecta a todos los enemigos que se le acerquen, ofreciendo una oportunidad al equipo para rematarlos mientras están atontados por la electricidad. También tiene una habilidad para crear un área circular que cura todos los que se encuentren dentro.

Roadblock

Roadblock tiene un escudo gigantesco parecido al de Reinhardt de Overwatch y es un escudo súmamente útil para detener hordas de velociraptors y bloquear ataques de los dinosaurios más grandes mientras tus compañeros infligen daño. También puede embestir con el escudo y crear un torbellino que manda volando a tus enemigos.

Deadeye

Este es el traje con el que recibes tu entrenamiento y el que todo mundo quiere utilizar al principio, así que lo verás mucho en tus primeras partidas. Es un traje balanceado que funciona como esperarías cualquier personaje de un shooter. Lo que no me agrada mucho de este traje es que apuntar haciendo zoom con el arma complica más acertar en el blanco que el hacerlo de manera normal. Su granada para acabar con grupos de dinosaurios es sumamente útil.

Krieger

Una ametralladora gatling, un escudo en forma de esfera, durabilidad, fuerza y peso. Es el traje que más he utilizado y el que comenzó a subir de nivel rápidamente porque parece tenerlo todo y ser muy versátil en cualquier situación. Su desventaja es que el arma puede sobrecalentarse y tendrás que esperar para volver a usarla si no estás enfriándola constantemente. Un híbrido perfecto entre un exotraje de daño y un tanque.

Nimbus

Es un traje de apoyo pero también puede causar buen daño. Excelente para los que quieren curar sin dejar de estar atacando. Además es fácil de dominar y muy intuitivo. Cuenta con gran movilidad, velocidad, seguramente será de tus favoritos.

Barrage

Si lo que quieres es eliminar grandes cantidades de enemigos lo más rápido posible, Barrage cuenta con muchos explosivos que son fáciles de utilizar. Acabarás con esas hordas de dinosaurios en un dos por tres. Y su habilidad final hace que se estrelle contra el enemigo causando un daño masivo. Excelente para esos ataques de dinosaurios controlados por el equipo contrario.

Todos los exotrajes pueden personalizarse con colores, stickers para pegar en el mapa, emotes para animar la partida y tres módulos por traje que puedes llenar con habilidades como aumento de velocidad, durabilidad, recuperación, recarga de munición más rápida y más. Estos módulos se desbloquean al superar los niveles 4,5,8,12 y 16 y mejorarán tu efectividad en las partidas.

Un poco decepcionante resultó entrar a este apartado de los menús para descubrir que casi todo el contenido estaba bloqueado y que muchas de las cosas que despertarían tu interés deben comprarse con dinero real.

PROGNOSIS

Exoprimal es un juego que se ve increíble gracias al dominio que ya tiene Capcom de su propio RE Engine y si bien se nota descaradamente la influencia de Overwatch en el diseño de personajes, logra ser algo con una interesante identidad. En cuanto al diseño gráfico y el arte del juego puedo decir que es impecable, sin embargo, la interfaz del usuario es confusa y abrumadora.

Al inicio del juego tendrás tantas opciones, pantallas y mensajes emergentes que te podrás desesperar un poco por el hecho de solo querer entrar a una partida sin tener que pasar una hora leyendo y siendo interrumpido.

Y ya que hablamos de esto, ¡qué molesto fue tener que crear una cuenta de Capcom ID que después tienes que ligar con tu cuenta de Xbox, PlayStation o PC para poder ir a la pantalla de inicio!

La música y el conjunto de animaciones para la presentación de jugadores, sobretodo al final de cada partida, te hace sentir que estás viendo uno de estos concursos al estilo American Ninja Warrior y creo que esa es la idea, la cual se logra transmitir muy bien.

Es increíble ver que a pesar de la cantidad de enemigos en pantalla y los elementos que acompañan al escenario, no sufrí bugs, crashes o ralentizaciones en ningún momento aunque las pantallas de carga al inicio de las partidas si fueron bastante largas, sobretodo cuando ya estamos acostumbrados a las velocidades de los discos duros de estado sólido.

Quiero suponer que este problema podría solucionarse con optimizaciones de parte de Capcom. Exoprimal se reseñó en su versión para PC.

LA CAÍDA DEL METEORITO

Exoprimal no es un mal juego, tiene buenos personajes, tiene un buen concepto, se ve hermoso. Pero aún así, no es un juego que puedo recomendar. El título se encuentra disponible vía Game Pass para consolas Xbox Series X|S y también en Game Pass PC. En este caso te podría decir que está interesante que te des una vuelta para que descubras si es un juego que te satisface. En cuanto a las versiones para PlayStation, preferiría gastar mi dinero en uno de los tantos excelentes lanzamientos que llevamos en el año, incluso por parte de la misma Capcom, Street Fighter 6 y Resident Evil 4 Remastered valen mucho más tu dinero que Exoprimal.

Con un estilo de juego simple que puede llegar a ser aburrido pronto y con la necesidad de repetir varias veces un par de escenarios para lograr ir avanzando y desbloqueando poco a poco sus estilos de juego, Exoprimal se convierte en el primer tropiezo de Capcom en 2023 cuando llevaba una gran racha de lanzamientos al hilo.

Les dejo un consejo, si van a intentar disfrutar Exoprimal intenten hacerlo con amigos que estén dispuestos a jugar en equipo. El juego ya está disponible para PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Microsoft Windows en PC.