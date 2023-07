El spinoff de Hora de Aventura ya tiene fecha

Es bien sabido que la franquicia de Hora de Aventura ha terminado hace unos años, esto con un final que se tuvo que expandir a a un capítulo especial para dar por cerrada la trama de los personajes icónicos, Finn y Jake. Sin embargo, parece que Cartoon Network no quiere dejar ir a la franquicia, por lo que ya tienen preparado algo especial.

El nombre del programa en cuestión es Hora de Aventura: Fionna y Cake, el cual no se va a transmitir originalmente por el canal de caricaturas, sino que llegará directamente al servicio de streaming Max, en nuestro caso será HBO Max. Y claro, nos contará la historia de las contrapartes femeninas de los héroes de la tierra de Ooo.

Aquí puedes ver su primer avance:

The world should be more ✨ magical ✨#AdventureTime: #FionnaandCake premieres August 31 on @StreamOnMax. #SDCC #SDCC2023 #SanDiegoComicCon #StreamonMax pic.twitter.com/6nUHkr0XX7

— Cartoon Network (@cartoonnetwork) July 20, 2023