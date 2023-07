Review – Everybody 1-2-Switch!

Este año para Nintendo ha sido bastante glorioso, pues tan solo en seis meses se han lanzado juegos de bastante calidad como Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon. Kirby Return to Dream Land Deluxe y por supuesto, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Sin embargo, también se tuvieron títulos que llegaron a manera de sorpresa. Entre dichos lanzamientos ágiles tuvimos a Metroid Primer Remastered y más recientemente, Pikmin 1 + 2, los cuales se pusieron a disposición de los usuarios en eventos en video de la compañía. De manera casi similar pasó con el proyecto de Everybody 1-2-Switch! el cual nadie se esperaba debido a que el antecesor no terminó por gustar cuando se lanzó por allá del 2017. Debo decir que fue una noticia bastante sorprendente, no porque sea un juego que muchos esperaban sino por lo fugaz que fue el anuncio y también su fecha de lanzamiento, la cual era con solo dos semanas de diferencias. A eso se suma que nadie tenía siquiera una migaja de querer tener una nueva entrega de este tipo en la consola que presuntamente ya va de salida.

Sin embargo, algo curioso es que en sus anuncios comerciales se habla de una gran cantidad de usuarios simultáneos que pueden probar esta experiencia, todo gracias a las bondades de la tecnología actual. Así que sí o sí iba a llamar la atención de quienes nunca probaron la primera entrega que incluso pasó desapercibida para los fanáticos de Nintendo. Así finalmente llegó el día en el que el juego se ha lanzado oficialmente, y los chicos de Nintendo nos han proporcionado un código con el fin de que les demos a conocer a ustedes si esta entrega vale la pena de adquirir. Sobre todo para quienes están esperando un buen proyecto multijugador que tiene como fin el reunir a un grupo de amigos para pasar un rato de risas. Como este videojuego es más para un fin en el que se tiene que contar el nivel de diversión, las mecánicas no serán todo lo que tengamos en mente, dado que básicamente todo se basa en el movimiento de los Joy-Con. Nuestro enfoque irá un poco más en hacia la variedad de mini juegos y si pueden ser lo suficientemente buenos respecto al número de jugadores.

A esto también se les suma que el texto está hecho por alguien que no probó la primera entrega debido a que pagar precio completo por un juego de este calibre nunca le pareció atractivo. De hecho, a día de hoy muchos siguen pensado que se debió incluir en la consola como pasó en la época de Wii con el tan querido Wii Sports. Entonces, ¿Será Everybody 1-2-Switch! ese título multijugador de fiesta que Nintendo espera vender como una especie de redención en relación a los errores del pasado? O tal vez, ¿es solo una experiencia aburrida que va a quedar obsoleta el mismo día que el usuario haga su compra física o digital? Bueno, entonces prepara algunos Joy-Con y celulares, pues veremos si es al menos un título decente en la nueva Atomix Review que hemos preparado para ustedes.

A preparar la fiesta con los Joy-Con

Para empezar con esta reseña de Everybody 1-2-Switch! hay que decir que se trata de un título muy especial, pues no puede ser abordado por un solo usuario, dado que se requiere a más de uno para poder probar el título. Por lo que queda totalmente descartada la intención de dar una vuelta a los mini juegos contra algún tipo de CPU.

Hay dos modalidades que se pueden abordar, la primera se enfoca en el uso de 8 Joy-Con al mismo tiempo, con la opción de dividirse en equipos o ir de forma individual para alcanzar la victoria. Que cabe señalar, las partidas pueden ir desde una sesión bastante pequeña como de 20 minutos hasta algunas de una hora si es que los jugadores se enganchan.

Lo que hace interesante a esta entrega es que se está apostando más por el uso de los pequeños controles y su vibración HD que se nos presumió desde la salida de la consola por allá de 2017. A eso se suma que hay una reducción del número de juegos, dado que ahora se pasan a 17, solo que algunos de ellos tienen 4 variantes disponibles.

Esta entrega nos trae experiencias nuevas como el esconder uno de los Joy-Con y así el rival lo tiene que buscar por la habitación utilizando la vibración para que se pueda encontrar. También tenemos un globo que se debe inflar a manera de palanca, que ojo, el objetivo es llegar básicamente a su límite pero no pasarse y tronarlo, pues eso lleva a perder instantáneamente.

También se cuenta con otros mini juegos de reflejos como uno en el que un niño está mirando hacia un árbol, mismo al que debemos de acercarnos con los controles y detenernos cuando voltee al estilo del Juego del Calamar. También hay algunos en el que podemos utilizar estrellas ninja para que el contrincante trate de hacer bloqueos.

Hay uno de ellos que me gustó bastante, y ese fue el de participar en una especie preparación de platillos, puesto que nos ponen un cronómetro para medir los segundos que nos piden y así el que tenga el tiempo más cercano se lleva los puntos. Por su parte, hay otro en el que se simula una carrera de relevos donde hay que pasar los Joy-Con.

A nivel general, son minijuegos que divierten y entre más usuarios allá mejor, pero siento que se han quedado cortos en cuanto a variedad, ya que como mencionamos, antes se tenían 28 y ahora se pasan a 17 con variantes que realmente no son tan buenas. Eso sí, para pasar el rato de ocio y con muchos amigos puede tener algo de simpático.

Hasta 100 personas pueden pasar

Algo que se debe tomar a consideración con este título, es que no todos los mini juegos se pueden probar con los Joy-Con, dado que hay un par exclusivos del uso del otro tipo de controles. Este es justo el uso de celulares de cualquier tipo para poder sumarse a la fiesta, de hecho hasta 100 personas pueden jugar siempre y cuando sean Smartphone.

La magia de poder conectarse, no importando el dispositivo o sistema operativo, es que el juego funciona mediante los exploradores de internet, puesto que tan solo hay que escanear el código QR para poder empezar a jugar. Eso sí, la conexión a internet debe ser estable, ya sea si se está utilizando datos o también una red inalámbrica con router.

Entre los mini juegos exclusivos tenemos a uno en el que se debe buscar algún objeto de cierto color, el juego de bingo que sirve más para relajarse al final de la fiesta y hasta uno en el que debemos memorizar el orden en que nos piden unos helados. El concepto de algunos de ellos están bien, pero francamente no terminan por ser increíblemente divertidos.

Asimismo hay cierto juego que está interesante pero que pudo ser mejor implementado, se trata de responder preguntas que van incrementando la dificultad cada vez más. Lo malo que tiene es la parte de que solo hay dos opciones a elegir, por lo que solamente se debe seguir la intuición para poder ganar a los demás, y claro, los reflejos para apretar antes el botón también es algo a considerar.

Sinceramente, hubiera sido interesante que se implementase el juego en línea para que la fiesta se pudiese dividir entre más personas, pues tener 100 en un mismo lugar es bastante improbable. A eso se suma, que el utilizar la misma línea Wi-Fi lógicamente hará que el juego se pueda retrasar, más si no es un paquete de muchos megas de subida y bajada.

Ahora que Nintendo ha apostado por tener más experiencias en línea, en verdad me pareció bastante extraño que no quisieran poner partidas con desconocidos, puesto que hasta juegos como Mario Kart tienen dichas opciones. Algo que también no me ha gustado del todo, es que no se pueden probar mini juegos de manera librea hasta que se desbloqueen en el modo batalla de equipos.

Por su parte, no está de más comentar que hay cartas de salvación para aquellos que no les esté yendo muy bien en la jugada, con ayudas como el otorgar puntos extra o hasta acumular cierta cantidad para el siguiente mini juego. No está de más comentar, que si se llega a tener un empate, los usuarios podrán ganar más puntos en el siguiente juego.

En cuanto a la manera de seleccionar mini juegos, es aleatoria mediante una especie de ruleta que para en uno de ellos. Aunque existe la opción de dejar al usuario que vaya perdiendo la oportunidad de elegir alguno de ellos, siempre y cuando acierte con el botón de acción cuando la flecha correspondiente esté girando.

Así resumiríamos este videojuego de fiesta, el cual se queda un tanto corto en comparación al anterior. Si de bondades pudiera hablar, sería comentar que los mini juegos con Joy-Con son divertidos, pero es una selección tan pobre respecto a números, que al poco tiempo los invitados se aburrirán. Eso sí, destaco que el título cuenta con doblaje al español, dando a entender que se tiene más en consideración a la región.

Una reunión que tal vez pase desapercibida

En conclusión, Everybody 1-2-Switch! es un juego que puede divertir pero no por mucho tiempo, y eso se debe justamente a la poca cantidad de mini juegos que lleva consigo, siendo sin problema superado por la entrega anterior. De hecho, las posibilidades de algo ambicioso estaban justo ahí, pero no se supieron aprovechar correctamente.

El añadido de utilizar los teléfonos celulares siento que no va a gustar del todo, ya que puede haber participantes que no cuenten con ellos, como por ejemplo niños que quieran jugar pero que todos los Joy-Con ya estén ocupados. Y la ausencia de un modo en línea es algo inentendible, ya que Nintendo busca que se sumen la mayor cantidad de usuarios posibles.

Al final, es un título fugaz que no va a ser recordado por muchos, y ahora se entiende por qué de la nada fue anunciado y se lanzó al mercado a las pocas semanas. Eso sí, es bastante barato, por lo que los usuarios coleccionistas del mundo de Nintendo pueden llevarlo a sus estanterías, ya pasar muchas horas frente al juego es algo totalmente distinto (spoiler!, en dos horas o menos acaba la diversión).

Recuerda que Everybody 1-2-Switch! ya está disponible.