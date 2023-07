Sucesora de Switch aparece listada en página de Nintendo

Por todos los propósitos, Nintendo no lanzará su próxima consola pronto. La declaración oficial es que sigue siendo muy optimista con respecto a Nintendo Switch, y ¿por qué no habría de serlo? Switch está en camino de convertirse en la consola de videojuegos más vendida de todos los tiempos para 2025, siempre y cuando pueda vender al menos 15 millones de unidades este año y el próximo, lo cual no es imposible.

Después de todo, aún hay una gran cantidad de exclusivas que llegarán a Nintendo, lo que debería ayudar a impulsar las ventas, como siempre ha sido el caso. Por ejemplo, están los próximos juegos principales de Pokemon y varios juegos de Mario, incluyendo la primera entrega de plataformas en la franquicia y un remake de su spin-off RPG más icónico. Sin embargo, esto no ha evitado que se filtren en línea información sobre la próxima consola de Nintendo.

Según el CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, la próxima consola de Nintendo tendrá un rendimiento similar al de PlayStation 4 y Xbox One, lo cual representa una gran mejora respecto a la actual Nintendo Switch. Por otro lado, el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, reveló que Nintendo les pidió que esperaran a la próxima consola en lugar de lanzar Mario + Rabbids: Sparks of Hope para Nintendo Switch.

Sin embargo, aunque estas son fuentes creíbles, no son exactamente oficiales. No obstante, si creemos en lo que está siendo divulgado por algunos observadores perspicaces, Nintendo ha actualizado el Portal de Desarrolladores de Nintendo para agregar una nueva plataforma, NX2.

En el Sitio web de Nintendo dedicado a desarrolladores aparece la “NX 2” que seria la sucesora de la Nintendo Switch y todo parece indicar que mantendra el mismo formato de portatil Hibrida. pic.twitter.com/ZZXhMudv52 — El Gamer Informado- SONY FTC vs MICROSOFT (@AllConsoleFan) July 5, 2023

Para contextualizar, la Nintendo Switch se conocía como NX durante su desarrollo. También apareció en el mismo portal en 2016, específicamente un mes antes de ser revelada oficialmente en octubre.

Ahora bien, existe una pequeña posibilidad de que todo esto sea una elaborada broma, excepto por una cosa: developer.nintendo.com es un área exclusiva para desarrolladores, lo que significa que no puedes simplemente manipular el HTML con la herramienta “inspeccionar elemento” porque Nintendo tiene que conocerte para hacer eso.

Entonces, incluso si esta información es falsa, un desarrollador tendría que romper el acuerdo de confidencialidad para difundir este tipo de desinformación, y todos sabemos que Nintendo no duda en utilizar a sus abogados en cada oportunidad que tiene.

En el caso remoto de que sea real, la única explicación posible es la misma que la vez anterior: alguien hackeó el servidor y dejó que todos lo supieran. De cualquier manera, todo se reduce al simple hecho de que Nintendo está trabajando en algo grande y probablemente llegue antes de lo esperado.

Nintendo anunció oficialmente la Switch de manera bastante discreta en 2016 después de una filtración anterior. La revelación no tuvo lugar en un evento especial o presentación. En cambio, Nintendo lanzó un tráiler y prometió más información antes de su lanzamiento.

Los creadores de las consolas más vendidas de todos los tiempos podrían prepararse para hacer lo mismo más adelante este año. Por supuesto, Nintendo está confirmado para Gamescom en agosto, que es un evento en vivo que sería perfecto para una gran revelación como esta. En este punto, la realidad es que solo Nintendo sabe lo que sabe. Lo mejor que todos podemos hacer es esperar hasta que estén listos para contarnos más sobre lo que vendrá en el futuro.

Vía: X Fire

Nota del editor: El anuncio del sucesor de la Nintendo Switch es inminente, la compañía simplemente está tratando de alargar el momento en el que tenga que hacerlo oficial porque podría disminuir las ventas de la consola.