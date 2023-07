Descontinuado el PlayStation 5 original

Se informa que el modelo actual de PlayStation 5 dejará de producirse hacia finales de 2023, ya que Sony busca enfocarse en una nueva y más delgada consola. Esto proviene de múltiples fuentes que hablan sobre el próximo modelo de PS5, que, además de ser más pequeño, aparentemente tendrá una unidad de disco desmontable.

Según documentos vistos por Insider Gaming, la PS5 actual, el mismo modelo disponible desde su lanzamiento, dejará de producirse en octubre del próximo año. A pesar de esto, su reemplazo aún no ha sido anunciado, y no hay ningún anuncio de Sony sobre alguna actualización del modelo actual de la consola.

Los documentos internos revelados por Insider Gaming afirman que después de que la producción termine en octubre de 2023, Sony dejará de brindar mucho soporte para la consola. Las PS5 del modelo de lanzamiento seguirán llegando a las tiendas en noviembre, y probablemente se agotarán poco después de eso.

Este último informe fue motivado por un artículo de The Leak, que afirma que habrá un “PS5 Slim” disponible en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, Insider Gaming cree que este es en realidad el modelo con una unidad de disco desmontable del que informaron en septiembre. Esto concuerda con lo que afirma The Leak, ya que dice que su propia fuente confirmó que la consola sería más pequeña, pero no se promocionaría como un PS5 Slim. En cambio, la unidad de disco podría ser el punto principal de venta, con su tamaño más pequeño siendo una ventaja bienvenida.

Sony también espera que el tamaño ayude a reducir los costos de producción y envío, especialmente porque aparentemente estará disponible con o sin una unidad de disco. Pero, por supuesto, a diferencia de la PS5 actual solo digital, siempre tendrás la opción de comprar la unidad de disco más adelante si lo deseas, en lugar de quedar excluido permanentemente de los juegos físicos. Aunque aún no se ha revelado, el estudio apuesta por que sea un éxito, esperando que represente más de la mitad de las ventas de PS5 el próximo año.

Hasta ahora, solo tenemos los modelos de lanzamiento para elegir. Incluso recibieron un aumento de precio recientemente en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, por lo que podría valer la pena esperar para ver si esta versión más delgada se hace realidad.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Supongo que la buena noticia sería que es probable que las últimas versiones de PS5 original bajen de precio en algunas tiendas para moverlas una vez que salga la versión “slim”. De cualquier modo, no hay pierde.