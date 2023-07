Informe anual de Nintendo revela modestos salarios de directores

De forma reciente, Nintendo publicó algunos datos sobre su informe anual del año fiscal hacia los inversionistas, dando a conocer algunos números importantes como las ventas de algunos videojuegos. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la cuestión de salarios, mismos que se encuentran un tanto bajos para las figuras más grandes de la empresa.

Dentro de la lista se ha mencionado a gente importante que aporta en diferentes aspectos en la empresa, teniendo nombres como Shuntaro Furukawa, Shigeru Miyamoto, Shinya Takahashi, Satoru Shibata y Ko Shiota. Lo más curioso, es que ninguno de los salarios llega siquiera a los 3 millones de dólares, cuando la compañía genera bastante con sus juegos.

Aquí la lista con cada salario en dólares:

– Shuntaro Furukawa: 2,51 millones de dólares

– Shigeru Miyamoto: 2,02 millones de dólares

– Shinya Takahashi: 1,61 millones de dólares

– Satoru Shibata: 1,19 millones de dólares

– Ko Shiota: $910,000

Vale la pena mencionar, que aún no se han desvelado datos sobre los salarios de programadores de la empresa, los cuales obviamente no serán tan altos como las grandes cabezas. Y sí los directivos no tienen tanto ingreso al año, es de pensar cuánto se le dará a los empleados, al menos que a cambio se esté dando un aumento considerable sacrificando otros sueldos.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Es un poco raro que se vean sueldos tan bajos, pero debe ser un asunto de equilibrar los salarios, la verdad nunca vamos a saber por qué se les paga eso y sobre todo por qué lo aceptan. En fin, gracias por hacer tan buenos juegos.