A los fanáticos acérrimos de Nintendo les encantan todas las franquicias de la compañía, y eso incluye aquellas de las que no hemos visto nuevas entregas en bastante tiempo. Cuando se menciona el tema de las franquicias inactivas, F-Zero casi siempre es la primera en ser mencionada. Ahora podríamos tener un poco de información sobre por qué sucede esto.

VGC tuvo la oportunidad de hablar con Takaya Imamura, un exdesarrollador de Nintendo que trabajó en la serie F-Zero. A Imamura se le preguntó por qué una serie como F-Zero recibe considerablemente menos atención por parte de Nintendo en comparación con algo como Star Fox, que también es una franquicia más tranquila de Nintendo pero recibe un poco más de amor. Puedes ver la respuesta de Imamura a continuación.

Creo que es porque Mario Kart es el juego de carreras más popular de Nintendo y un nuevo F-Zero costaría una fortuna. Mi impresión es que Miyamoto-san tiene un gran afecto por Star Fox.

Siempre se podía notar que Miyamoto estaba especialmente apegado a Star Fox, por lo que no hay duda de que su influencia ayuda a que haya nuevos juegos en esa serie. Desafortunadamente, parece que el éxito de Mario Kart ha dejado a F-Zero en un rincón por el momento, pero esperemos que alguien en Nintendo se convierta pronto en el campeón de F-Zero.

Vía: Go Nintendo

Nota del editor: De niño siempre escuchaba mucho hablar de F-Zero y cuando lo renté, la verdad es que no me gustó porque lo comparaba mucho con Super Mario Kart y creo que eso es lo que deben de pensar en Nintendo. La gente va a esperar un Mario Kart y al darse cuenta de que no es lo mismo, puede que no venda tan bien, no sé, es una teoría.