Surgen en la red diseños descartados para Zarbon de DBZ

Dragon Ball Z, una de las series de anime más icónicas de todos los tiempos, ha dejado un legado imborrable en la cultura pop. Entre los muchos personajes memorables que pueblan este universo, se encuentra Zarbon, un poderoso secuaz del tirano espacial Freezer. Sin embargo, lo que muchos fans desconocían hasta hace poco, es que el aspecto final de Zarbon no fue el primero en ser concebido, y se reveló a través de las redes sociales algunos bocetos e ideas iniciales que fueron descartados.

Recientemente, un ilustrador y diseñador de personajes que trabajó en la producción de Dragon Ball Z, compartió una serie de imágenes y bocetos inéditos de cómo Zarbon podría haber lucido en sus primeras etapas de desarrollo. Estos diseños muestran a un Zarbon diseñado por Akira Toriyama con un cuerpo mucho más robusto y un ancho mentón, en cuanto a su transformación, parece que se mantuvo muy parecida a lo que conocimos en la versión final.

Curiosamente, algunos de los elementos descartados de los bocetos iniciales de Zarbon parecen haber sido reutilizados para dar vida a otro secuaz en la película “Dragon Ball Z: The Tree of Might“. Se trata de Almdon, uno de los seguidores del malvado Turles, cuyo diseño presenta similitudes sorprendentes con los bocetos previos de Zarbon. Esto sugiere que, aunque los primeros diseños no fueron utilizados para Zarbon, el equipo creativo encontró en ellos una fuente de inspiración para otros personajes.

Vía: MSN