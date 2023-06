One Piece homenajea a Dragon Ball Z en su último capítulo

One Piece acaba de estrenar su episodio 1066 y pronto veremos el final del arco del país de Wano. Pero mientras se acercan esperados momentos por los fans de la serie. Algunos fanáticos descubrieron un hermoso tributo a Dragon Ball en el último capítulo del anime.

Fue en el minuto 7:26 en el que vemos un flashback de Momonosuke tratando de alejar a Onigashima de la capital de Wano teniendo muchos problemas para lograrlo. La escena que se muestra en este flashback en la que Momo ve a su papá, a su hermanas y a su mamá es algo que no escapó al escrutinio visual de cualquier fan de Dragon Ball Z.

Estas referencias las resaltó la cuenta de Twitter @DbsHype, mostrando en su cuenta los tres momentos del flashback que son muy parecidas a las cortinillas para anuncios de Dragon Ball Z. No, no se trata de plagio, es un simple homenaje, de hecho, Akira Toriyama y Eiichiro Oda tienen una larga amistad, ambas series son animadas por el estudio Toei Animation y no es la primera vez que ambas obras cruzan caminos.

Esperaremos el próximo capítulo para ver si se trata de una ocasión única o si esto se repetirá. Ahora tienes más excusas para seguir viendo One Piece.

One Piece Episode 1066 Referenced Dragon Ball Eyecatchers!pic.twitter.com/oC2G7CscRr — Hype (@DbsHype) June 25, 2023

Vía: MSN