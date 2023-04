RUMOR: Nintendo Switch 2 ya tiene su primer juego

Si has estado al tanto de las últimas noticias del mundo de los videojuegos, es probable que sepas que los rumores sobre una posible sucesora de la Nintendo Switch están más fuertes que nunca. Se especula que podría haber una nueva consola de Nintendo anunciada este año, con un lanzamiento programado para el año próximo. Sin embargo, mientras no haya una confirmación oficial, estos rumores no son más que meras conjeturas. Pero, hay una nueva pista que sugiere que el anuncio podría estar cerca.

La fuente de esta información es nuestro amigo Necrolipe, quien nos informa sobre un vídeo del usuario Doctre81. En el vídeo (que puedes ver más abajo), se menciona que en el perfil de LinkedIn de uno de los trabajadores del próximo juego Dune Awakening se especifica que su trabajo incluye consolas como la PlayStation 5, la Xbox One y… una plataforma aún no anunciada. Te dejamos con el vídeo:

Considerando todo lo mencionado, podemos concluir que Dune Awakening será uno de los primeros juegos de terceros en estar disponible en esta plataforma aún no anunciada. Aunque la fecha de lanzamiento del juego aún no se ha estimado, esta información es muy interesante, especialmente considerando que no es la primera vez que se rumora la existencia de esta consola. Sin embargo, solo el tiempo podrá confirmar la veracidad de estos rumores.

Vía: Nintenderos