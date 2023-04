Sony apoya a los 10 jugadores que demandan a Microsoft

Sony y su marca PlayStation han dejado en claro que harán todo lo posible para impedir que Microsoft adquiera Activision Blizzard King, incluso si eso significa llevar a cabo acciones polémicas y ridículas. Justo cuando creíamos que no podían caer más bajo, hemos descubierto que apoyaron la demanda de un grupo de jugadores en contra de la adquisición.

Según los documentos obtenidos por el periodista de Axios, Stephen Totilo, Sony ha sorprendido a Microsoft al unirse a la demanda presentada por un grupo de diez jugadores en contra de la adquisición de Activision. En un principio, la demanda había sido rechazada por las autoridades al considerarla “inverosímil”, pero los jugadores y sus representantes legales la modificaron y presentaron un segundo intento.

Updates in “gamer lawsuit” meant to block Microsoft-Activision deal

– After initial dismissal, amended suit to be filed today

– Gamers’ lawyers were to depose Nintendo of America pres. Doug Bowser, but Nintendo refused after dismissal

– Sony’s been sharing docs, to M’s “surprise” pic.twitter.com/TOOsWPOXmZ

— Stephen Totilo (@stephentotilo) April 10, 2023