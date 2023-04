Aparece misteriosa consola en transmisión de Phil Spencer

Muchos se preguntaron esta mañana qué era el dispositivo que estaba en el librero de Phil Spencer, director de Xbox, durante el anuncio de la expansión de PC Game Pass a 40 mercados nuevos. Aunque parecía un Xbox Series S más pequeño y desconocido para algunos, en realidad era Keystone, un prototipo de dispositivo de streaming de Xbox que fue anunciado en junio de 2021 y que ya había sido mostrado por el mismo ejecutivo en octubre del año pasado en el mismo lugar. A diferencia de un Apple TV o un Fire TV Stick de Amazon, Keystone sería una mini-consola para transmitir juegos, así como aplicaciones de entretenimiento convencionales.

El proyecto adquiere sentido al tener en cuenta que Xbox es, probablemente, la marca líder en cuanto a tecnología de juegos en la nube, ofreciendo una aplicación exclusiva en televisores Samsung. Sin embargo, es precisamente debido a esta aplicación que la empresa decidió postergar indefinidamente o, al menos, eso fue lo que afirmó Spencer en octubre pasado, la implementación de Keystone.

Como se ha establecido, Keystone no es algo nuevo. La presencia del dispositivo en el librero de Spencer sugiere que el proyecto aún está en marcha, aunque incluso esto puede ser incierto hasta que se reciba una actualización oficial.

“Estamos dando un gran paso en nuestra misión para expandir el gozo y la comunidad del juego a todos los jugadores, llevando Xbox Game Pass PC a 40 nuevos países hoy. De parte de todos nosotros en el equipo, alrededor del mundo: ¡Bienvenidos a Xbox!”

We’re taking a big step in our mission to expand the joy and community of gaming to all players, bringing @XboxGamePassPC to 40 new countries today. From all of us on the team, all around the world: Welcome to Xbox. https://t.co/6MqUW1GRNK

