Phil Spencer habla de qué pasará si se bloquea la compra de Activision

Como ya se sabe, los tratos por parte de Xbox para adquirir a Activision Blizzard siguen sin poder cerrarse, y eso se debe a que los reguladores mundiales aún no están tan convencidos de dar su aprobación. Y ahora, el propio CEO de la aplicación de juegos ha mencionado qué va a suceder en caso de que al final la transacción quede bloqueada.

Phil Spencer estuvo en el Reino Unido para conversar con la Autoridad de Mercados y Competencia, lugar en donde surgieron comentarios como el vender a Call of Duty, acuerdo al que claramente no accedieron. Ahí es donde mencionó que no tendría mayor afectación si no se cierra el trato, dado que no se considera como una pieza clave para el futuro de la marca.

Esto es lo que le mencionó a medios como Times en una entrevista reciente:

Esta es una adquisición importante para nosotros. No es una pieza clave a largo plazo: Xbox existirá si este acuerdo no se lleva a cabo.

Vale la pena mencionar, que una vez más Call of Duty se consolida como ese elemento importante por el cual los reguladores consideran que al comprarse Activision Blizzard se puede considerar como monopolio. Sin embargo, Microsoft reitera su compromiso de llevar el juego a más lugares, entre ellos Nintendo Switch y plataformas como GeForce Now.

Por ahora, falta poco tiempo para que los reguladores lleguen a su veredicto final.

Vía: VGC

Nota del editor: Estas noticias cansan un poco al aparecer semana con semana, por lo que muchos deseamos que ese rato ya se cierre pronto, ya sea cancelado u aprobado. Ya veremos qué pasará dentro de algunas semanas.