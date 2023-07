Quinta ola de pistas de Mario Kart 8 Deluxe ya tiene fecha

Hace algunas semanas se reveló que el Booster Course Pass de Mario Kart 8 sigue su camino, con nuevas pistas por agregar a este DLC y también personajes que se suman a las desenfrenadas carreras. Sin embargo, un dato que Nintendo no había soltado era la fecha de lanzamiento del contenido, pero por fortuna no se ha tardado en revelarla.

El día de hoy se ha lanzado un avance en el que ya podemos ver todas las pistas que vienen en esta quinta oleada, estas son las siguientes: Koopa Cape (Wii), Los Angeles Laps (Tour), Moonview Highway (Wii), Squeaky Clean Sprint, Athens Dash (Tour), Daisy Cruiser (Gamecube), Sunset Wilds (GBA), Vancouver Velocity (Tour).

Aquí el video:

A todo esto se suma que hay personajes invitados, estos son Kamek, Petey Piranha y Wiggler, todos regresando de entregas anteriores de Mario Kart y que no los habíamos visto de nueva cuenta en la saga. Esto marca casi el final de este paquete de pistas, dado que al final de 2023 se espera la liberación definitiva y una pausa indefinida para la saga.

La fecha de llegada de esta quinta ola es el 12 de julio.

Recuerda que Mario Kart 8 Deluxe está disponible en Nintendo Switch. El DLC se puede comprar por separado o también adquirir mediante Switch Online.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Así marcamos casi una nueva despedida para Mario Kart, al menos que en la siguiente consola tengamos de lanzamiento la nueva entrega, algo que me parece muy pronto. Ojalá no pasen 10 años para que veamos uno totalmente nuevo.