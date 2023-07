Durante el Nintendo Direct más reciente, Nintendo reveló que estaban trabajando en un remake de Super Mario RPG para Switch. Sin duda, los fanáticos se alegraron al ver este anuncio de remake, pero ahora sabemos que un miembro importante del equipo del juego original no regresará para este proyecto.

Chihiro Fujioka fue el director de Super Mario RPG cuando se lanzó en el Super Nintendo en 1996. Desafortunadamente, Fujioka no regresará para encargarse de Super Mario RPG en Switch. De hecho, parece que Fujioka ni siquiera sabía que el proyecto estaba en marcha.

Cuando un fanático le preguntó a Fujioka en Twitter si volvería para este remake, Fujioka respondió diciendo que no estaba involucrado, pero que estaba “muy sorprendido y contento” de ver que el proyecto estaba en marcha.

I am not involved in the remake.

But I am very surprised and pleased with the news!

— chihiro fujioka (@ChihiroFujioka) June 22, 2023