Llega actualización para Final Fantasy XVI

Square Enix prometió que Final Fantasy XVI no necesitaría de una actualización de primer día debido a que confiaban plenamente en el trabajo de sus desarrolladores. Y así iba a ser hasta que lanzaron una beta de la cual recibieron retroalimentación. Podrían haber cumplido su promesa pero decidieron darle gusto a la gente puliendo los detalles que les resaltaron.

Pero ahora llegó el momento de hacer una actualización que mejora la experiencia de juego a todas las personas que se hicieron de una copia de este juego que sigue obteniendo calificaciones excelentes y sorprendiendo a quienes no se habían adentrado en la franquicia. Square Enix publicó la siguiente información en su sitio oficial enlistando lo que esta actualización hace por Final Fantasy XIV:

Hemos anunciado el lanzamiento de la actualización 1.03, que realiza varias mejoras en el juego. Esta actualización soluciona algunos problemas y agrega nuevas funcionalidades. Recomendamos que instales esta actualización antes de jugar FINAL FANTASY XVI.

Esta actualización:

Añade los siguientes elementos a la pestaña “Sistema” del menú principal:

Intensidad del desenfoque de movimiento – Permite al jugador ajustar la intensidad del efecto de desenfoque de movimiento cuando el personaje o la cámara están en movimiento. La configuración predeterminada es el máximo de 5. Esto se puede reducir para disminuir la intensidad del efecto de desenfoque de movimiento o configurarlo en 0 para desactivarlo por completo.

Seguir al jugador (Movimiento) Seguir al jugador (Ataque) – Desactivar estas configuraciones evita que la cámara siga automáticamente al jugador mientras se mueve y ataca respectivamente.

Cambia la configuración máxima de los elementos Sensibilidad de la cámara (Horizontal) y Sensibilidad de la cámara (Vertical) de 10 a 20.

Agrega tres nuevos diseños de controlador: tipos D, E y F.

Corrige un problema que afectaba la estabilidad de algunos menús.

Corrige algunos problemas de texto.

Agrega el hashtag #FF16 al compartir capturas de pantalla o clips de video en Twitter o YouTube.

Como puedes ver, los cambios son menores pero se agradecen. Si aún no te decides sobre comprar o no comprar Final Fantasy XVI, puedes leer nuestra reseña aquí.

Vía: Square-Enix

Nota del editor: Miren, a mí no me gustó Final Fantasy XVI pero me sorprende la cantidad de gente que sigue hablando maravillas de este juego. Y me agrada cómo Square Enix está ofreciendo un soporte increíble a esta última entrega.