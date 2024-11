Review – Dragon Quest III HD-2D Remake

Pilar para la industria

Todo tiene un origen. Aunque en pleno 2024 damos por hecho muchos aspectos que vemos en múltiples juegos, la realidad es que casi todas las ideas y conceptos que podemos apreciar en experiencias modernas nacieron hace 40 o 50 años en títulos poco accesibles en estos momentos. Un ejemplo de esto son los JRPG. Pese a todas las variaciones que encontramos actualmente, podemos señalar a Dragon Quest de Famicom como el trabajo que sentó las bases del género como lo conocemos hoy en día. Si bien es cierto que el trabajo de Yuji Horii está a su vez inspirado en Ultima y Wizardry, el título de 1986 logró simplificar y hacer más accesible muchos de los aspectos que encontrábamos en los títulos de PC en ese entonces, logrando que las mecánicas de Dungeons and Dragons fueran más fáciles de entender para el público en general. A su vez, Dragon Quest III se encargó de perfeccionar la aventura que comenzó en Alefgard.

Aspectos como un sistema de trabajos, la libertad de crear un equipo conforme el estilo de juego de cada persona, una aventura a lo largo de un extenso mundo, y muchos elementos más pueden ser básicos hoy en día, pero no hay que olvidar que Dragon Quest III popularizó, creó y perfeccionó muchas de las ideas que caracterizan a los JRPG modernos. El título de 1988 es sumamente importante, y sin él, quizás la industria de los videojuegos sería completamente diferente. Enix y, eventualmente Square Enix, se dieron cuenta de esto, por lo que a lo largo de los años se han dado a la tarea de crear ports mejorados para el Super Famicom, Game Boy Color, dispositivos móviles y Nintendo Switch. Ahora, estamos a solo unos días de la llegada de Dragon Quest III HD-2D Remake.

Similar a lo que ya vimos con Live a Live y Star Ocean: The Second Story R, la amada obra de Yuji Horii tendrá una nueva vida con el estilo visual que vimos originalmente con Octopath Traveler, y desde entonces ha evolucionado lentamente, pero con cambios notorios. Después de años de espera, Dragon Quest III HD-2D Remake está aquí, dándole a un nuevo público la oportunidad de experimentar la amada aventura de Erdrick. ¿Acaso el remake logra modernizar el título de 1988? ¿Dragon Quest III HD-2D Remake es la versión definitiva de este clásico? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

El viaje de Erdrick y Ortega

Cuando hablamos de juegos de la era del NES y Famicom, la historia usualmente es una excusa para que el jugador se embarque en una gran aventura, dejando de lado aspectos como desarrollo de personajes y la construcción de un mundo creíble. Claro, hay excepciones, pero el 90% de los títulos que vimos durante esta generación se enfocaron más en la diversión y el gameplay. Para algunos, Dragon Quest III fue una de las primeras experiencias que formaban parte del otro 10%. Aquí se nos presenta un extenso mundo para explorar, regiones con una identidad muy marcada, y una serie de interacciones muy carismáticas que se convirtieron en la base de futuras entregas.

Es el cumpleaños número 16 del personaje principal, el cual puedes llamar como lo desees, como Loto. En lugar de celebrar, nuestro protagonista se embarca en una aventura con el objetivo de derrotar al malvado Baramos, un hechicero que pone en peligro la vida de todos los humanos. Nuestro viaje nos da la oportunidad de recorrer un mundo muy similar al nuestro, mientras seguimos los pasos de Ortega, el padre del héroe, resolvemos problemas en cada rincón posible, y recolectamos seis diferentes orbes especiales. Aunque esto puede sonar muy común hoy en día, recordemos que esta fue una de las primeras ocasiones en donde una travesía de esta escala se presentó en consolas.

En Jipang, por ejemplo, tenemos que detener a Orochi, una serpiente gigante que se alimenta de las jóvenes en esta villa inspirada en Japón. En Manoza, por su parte, un Orco ha tomado el control de un pueblo, el cual domina con un puño de hierro, causando la insurrección del pueblo, algo notable considerando que este poblado es la representación de América Latina. Así como estos dos casos, Dragon Quest III nos presenta múltiples retos a lo largo del mundo que constantemente varían en objetivos y resolución. Claro, la mayoría se reduce a vencer al malo en turno, pero las situaciones cambian y las locaciones de estos eventos le dan un mayor peso a cada una de las tareas que tenemos que superar.

Si bien algunos de los elementos que aquí se nos presentan pueden ser clichés y carecer de originalidad para muchos jugadores, esto se debe a una razón muy sencilla: Dragon Quest III popularizó o creó estas ideas. El concepto de viajar a lo largo del mundo resolviendo problemas de todo tipo con el objetivo de recolectar ciertos objetos especiales, los cuales nos permiten pelear contra el malo en turno, no era algo tan común en su momento, y fue gracias al trabajo de Yuji Horii que estos tropos fueron popularizados, y eventualmente evolucionaron en lo que vemos hoy en día.

A la par, esta es una aventura carismática. La idea de que el mundo de Dragon Quest III sea similar al nuestro no solo es una decisión estética, sino que también juega un papel en el tipo de historias que vemos, como es el caso de Manoza, y las interacciones que aquí tenemos. Cada pueblo tiene un acento único que los distingue, como el italiano en Romaria, o el dialecto eslavo en Mur, locaciones inspiradas en Roma y Rusia respectivamente. Es sumamente interesante caminar o navegar en barco, llegar a una villana a la cual rápidamente puedes asociar con algo que todos conocemos.

La estructura del juego nos pide recuperar seis orbes especiales, pero para hacer esto primero hay que completar una serie de tareas que se pueden sentir secundarias, pero son muy importantes. Lo interesante, es que una vez que obtienes el barco, lo cual sucede cerca de seis horas después de iniciar la aventura, tienes la completa libertad de hacer lo que desees. No hay un solo muro que te impida viajar al otro extremo del mapa y visitar la base de los piratas antes o después de superar el navío fantasma. Si bien la idea de viajar a donde sea que lo desees es positiva, también es abrumadora. Originalmente, tenías que hablar con los NPC para encontrar pistas sobre lo que necesitas hacer para avanzar, y si bien eso sigue presente aquí, el remake introduce una serie de mejoras de vida que todos podrán apreciar.

Notablemente, Dragon Quest III HD-2D Remake cuenta con un indicador opcional que te dice a dónde tienes qué ir para avanzar por la historia principal. No te dice exactamente qué hacer, pero te guía a un lugar en donde puedes descubrir fácilmente cuál es la misión que necesitas superar. Este es un gran agregado que hace más amena la aventura, y elimina el aspecto críptico que encontramos en muchos juegos del NES. Sin embargo, esto solo está limitado a la misión principal, por lo que para experimentar los objetivos secundarios tendrás que explorar y hablar con los NPC para encontrar todos los secretos que este título esconde. Lo mejor de todo, es que esto no se reduce solamente a armas especiales, sino que el viaje de Ortega será accesible para aquellos que decidan seguir sus pasos.

Mi aspecto favorito de Dragon Quest III tiene que ver con la forma en la que maneja las expectativas del jugador. Durante Dragon Quest y Dragon Quest II, el nombre de Erdrick es un símbolo de esperanza, y alguien que inspira a sus descendientes a ser los héroes que el mundo necesita. Al ser una precuela, la tercera entrega no solo nos da la oportunidad de convertirnos en este icónico héroe, sino que a su vez somos testigos de un legado generacional, en donde Ortega es visto como el campeón de los inocentes y el destructor del mal. Seguimos sus pasos como un reflejo del protagonista, con lo cual se crea un vínculo extremadamente fuerte entre el jugador y el juego. Es un aspecto que tiene un mayor peso para aquellos que jugaron las primeras dos entregas con anterioridad, pero el sentimiento también se logra transmitir para aquellos que se adentrarán a esta trilogía por primera vez.

Uno de los mejores aspectos que introduce el remake son cinemáticas con voz y movimientos de cámara. Si bien este agregado es usado de forma esporádica en la aventura del protagonista y compañía, son los recuerdos de Ortega los que más se benefician de esto. El padre del protagonista es considerado el guerrero más fuerte de este mundo, y antes de iniciar nuestro viaje, él se dio a la tarea de vencer a Baramos. Al visitar diferentes pueblos e interactuar con ciertos personajes somos testigos de su travesía. Este es uno de los grandes puntos de Dragon Quest III, puesto que la sensación de seguir los pasos de alguien se transmite a la perfección, y la presentación del remake hace que esto sea mucho más interesante de ver en acción.

Los agregados no acaba aquí, puesto que el remake también cuenta con una habilidad que te permite recordar cortas interacciones y consultarlas en cualquier momento. De esta forma, tendrás acceso a toda la información necesaria a la mano. Lo mejor de todo, es que las novedades son opcionales, por lo que si deseas jugar de una forma más tradicional, simplemente los desactivas y puedes disfrutar de la aventura como si se tratará de un título del NES. Para muchos, Dragon Quest III HD-2D Remake tal vez no agregue el suficiente contenido adicional, especialmente considerando que esta versión toma como base el trabajo que se hizo para Super Famicom, pero lo que vemos aquí es calidad pura que tiene como enfoque enaltecer los aspectos más importantes de la experiencia principal.

Dragon Quest III HD-2D Remake nos ofrece la misma aventura que ya conocemos. El viaje del protagonista es icónico, y el punto de partida para otras historias, por lo que esta odisea será familiar para muchos. Si bien algunos señalarán lo sencillo que puede llegar a ser esta travesía, no hay que olvidar su contexto histórico y la importancia que tiene en el medio. Las nuevas cinemáticas hacen que los grandes momentos de esta entrega, especialmente aquellos que tienen que ver con Ortega, tengan el peso emocional correcto, transmitiendo a la perfección el mismo sentimiento que vimos hace casi 40 años. Por su parte, las mejoras de vida hacen que todos puedan tener una experiencia amena, sin la necesidad de perderse, pero sin dejar de lado a todos los que quieren tener un recorrido más tradicional.

El legado de Enix y Akira Toriyama

Al tratarse de un remake con el estilo HD-2D, el salto visual en Dragon Quest III es el aspecto que inmediatamente podemos notar, y en esta ocasión Artdink, quienes previamente estuvieron a cargo de Triangle Strategy, nos demuestra un mayor dominio en el aspecto visual. Este título sigue la línea de lo visto en Live a Live y Star Ocean: The Second Story R, en donde vemos personajes de dos dimensiones construidos con pixel art, interactuando con un mundo principalmente con estructuras en 3D, alejadas un poco de lo que se puede apreciar en Octopath Traveler II, por ejemplo. Aunque al principio esta combinación puede lucir opuesta, la realidad es que se complementan de gran forma, transmitiendo la idea de que recorreremos un enorme diorama.

Cada una de las locaciones ha sido retocada de una forma espectacular. Si bien la versión de Super Famicom y Switch ya presentaban una evolución visual en comparación con lo que vemos en el NES, el remake eleva esto a un nivel que no deja de impresionar. Esto va más allá de simple nostalgia. Aunque claramente vemos recreaciones, Dragon Quest III HD-2D Remake cuenta con una serie de elementos adicionales, como iluminación, polvo, sombras, y aguas realistas que le otorgan nueva vida a este mundo, algo que solo era un sueño hace un par de años. Junto a esto, el movimiento de cámara, aunque limitado a solo un par de cinemáticas, es usado de una forma magnífica para elevar la narrativa en los mejores momentos del título.

Aunque estamos hablando de píxeles en 2D, ver a Ortega y al protagonista moverse, así como pelear en las cinemáticas, cumple el sueño de muchos. Como ya lo mencione, los recuerdos enfocados al padre del protagonista son los que se benefician más de las mejores visuales, convirtiéndonos en testigos de un par de hazañas impresionantes que se sienten sacadas directamente de un libro de fantasía en donde el bien siempre triunfa sobre el mal. El juego utiliza a la perfección sus herramientas para que el jugador se sienta en un viaje sin igual.

Uno de los aspectos que siempre han resaltado en los juegos de Dragon Quest son los diseños de Akira Toriyama. El trabajo del padre de Goku es, y será, impresionante, y el remake hace todo lo posible para que los monstruos, personajes principales, y habitantes de este mundo cobren nueva vida. El HD-2D le va de maravilla a las creaciones del mangaka, y el remake le da un gran peso a las animaciones y al color. El resultado es un espectáculo visual que demuestra el gran talento del creador de Dragon Ball, puesto que todo lo que vemos frente a nosotros es entrañable. Aspectos como la icónica túnica azul con el gran cabello del protagonista, o el bikini rosa y casco con alas que portan las guerreras, y más, siguen sorprendiendo.

En esta ocasión tenemos un par de novedades, y es que se introduce la clase de Monster Wrangler, la cual se siente como una parte natural del juego base, en lugar de un agregado del remake, y esto se debe al fantástico trabajo de Toriyama, el cual seguramente se podrá sentir su ausencia en Dragon Quest XII. El salto visual también es capaz de ofrecer una serie de mejoras visuales a locaciones ya existentes. La parte inferior de la Pirámide, por ejemplo, destaca por un aire púrpura que logra transmitir una sensación de desesperación, en donde las momias rondan en cada esquina. El fuego en la caverna de Orochi, la penumbra constante en la guarida de Baramos, la nieva en Mur, y los azotadores amarillos y naranjas que rodean al pueblo desértico de Ibis son solo algunos de los elementos que sobresalen cada instante que están en pantalla, y demuestran que el estilo de HD-2D solo puede crecer con cada nueva entrega. La cereza en el pastel es el sistema de día y noche, el cual nos permite apreciar casi todas las locaciones en tres diferentes momentos.

Por si todo esto no fuera suficiente, los castillos, interiores de cada edificio, el fondo de los pozos, iglesias y demás estructuras cuentan con una atención al detalle que solamente se pueden definir como espectacular. Uno de los mejores agregado del remake se encuentra en el overworld, ya que al caminar vemos diferentes elevaciones y terrenos; la transición del bosque al desierto es mucho más natural, siempre es interesante ver qué hay al otro lado de una montaña, y tratar de encontrar un bosque oculto en un mar de árboles. Claramente, Artdink le tiene un gran cariño a Dragon Quest III, y todo lo que nos presentan en el remake no solo demuestra que son unos expertos con el HD-2D, sino que su trabajo les apasiona. Claro, no todo es perfecto, puesto que la gran carga de elementos visuales que encontramos en los pueblos ocasiona un par de caídas de frame rate en la versión de Nintendo Switch, pero el trabajo en general es espectacular.

Dragon Quest III HD-2D Remake es un fantástico remake en su apartado visual. Más allá de un par de tropiezos en la versión de Nintendo Switch, el desempeño es espectacular. El estilo que vimos originalmente en Octopath Traveler funciona a la perfección, y cada una de las locaciones se beneficia sustancialmente por la dirección de arte. Los diseños de Akira Toriyama nunca se habían visto tan bien, y la implementación del sistema de día y noche nos permite apreciar cada lugar de una forma única. El uso de iluminación, sombras, agua y partículas realistas hacen que cada lugar cobre de una vida que era solo un sueño en 1988, y hace que esta sea la versión definitiva del clásico JRPG, al menos desde un punto de vista visual.

Koichi Sugiyama siempre presente

Junto al fantástico diseño de personajes y monstruos, uno de los pilares más importantes de cualquier Dragon Quest es la música de Koichi Sugiyama. El trabajo del compositor es icónico, no hay duda de eso. Una de las mayores ventajas que nos ofrece Dragon Quest III HD-2D Remake en comparación con las otras versiones de este título, es el hecho de que esta entrega cuenta con un soundtrack orquestado. Aunque la selección musical no es tan grande como a muchos les gustaría, cada una de las composiciones que aquí encontramos es espectacular.

Parte de lo que encontramos está enfocado en crear una atmósfera medieval, como son los temas de los pueblos y los calabozos, en cualquiera de sus variaciones de día o noche. Por su parte, la música de batalla es tan adictiva que no importa que hayan pasado 30 horas, nunca te vas a cansar de escucharla. Sin embargo, las joyas de la corona aquí son la icónica composición principal de la serie, con la cual es imposible no sentir como se eriza la piel desde el primer sonido de la trompeta; y por supuesto, la espectacular tonada del overworld, la cual es perfecta para el tipo de aventura que se nos presenta. El trabajo de Sugiyama es capaz de enaltecer al jugador, de hacerlo sentir en un viaje de proporciones épicas. Todo esto alcanza un nuevo nivel gracias al uso de instrumentos reales, los cuales le dan vida al juego de una forma que los fans solo habíamos soñado.

Junto a la música, las actuaciones de voz son el gran agregado del remake. Si bien este elemento es usado solo para momentos clave en la historia, su presencia hace que cada interacción con personajes clave cobre una mayor importancia. Una vez más, los recuerdos de Ortega son los que más se benefician de esto. De igual forma, destacan las diferentes voces que usan los actores para los acentos que caracterizan a ciertas regiones. A Robbin’ ‘hood, por ejemplo, apenas y se le entiende su inglés que combina escocés, británico e irlandés. En Mur, por su parte, todos tienen un dialecto ruso muy marcado, mientras que lo mismo sucede con el japonés en Jipang, en donde también podemos apreciar una estructura que pareciera que están hablando como si cada conversación fuese un haiku.

Junto a todo, y pese al paso de los años, Dragon Quest III HD-2D Remake sigue utilizando los mismos efectos de sonido que son tan icónicos para la serie. De alguna forma, Enix y Chunsoft fueron capaces de encontrar la perfecta combinación de sonidos para definir al hielo destruyendo todo a su paso al usar Kacrackle, o un torbellino que hace volar a los enemigos con Kaswoosh. Todo eso y más se conserva en el remake, lo cual permite que todos aquellos que jugaron Dragon Quest XI, y por primera vez se adentren a este mundo, puedan saber exactamente qué hace qué y qué es qué sin tener que usar los ojos.

Al igual que su presentación visual, Dragon Quest III HD-2D Remake toma todo lo que funcionó con el apartado sonoro del juego original y todas sus versiones subsecuentes, para crear la versión definitiva de la experiencia musical. El gran trabajo de Koichi Sugiyama llega a un nuevo nivel gracias al uso de instrumentos reales, y la orquesta hace un gran trabajo al momento de darle vida al trabajo del controversial compositor. Las voces elevan la experiencia, y hacen que cada cinemática tenga un gran peso al momento de transmitir cierta sensación, y los diferentes acentos se utilizan a la perfección para hacer que cada personaje y locación se sientan tan reales como un juego de este tipo lo permite. Este es, sin lugar a dudas, un trabajo perfecto.

Sencillo, refinado y perfecto

Si Dragon Quest es la plantilla de los JRPG en consolas, Dragon Quest III perfecciona estas ideas al grado de que se transforma en los fundamentos que cualquier título en este género sigue usando el día de hoy. Si bien las mecánicas y sistemas que el título de 1988 presenta pueden sentirse sencillas para los estándares modernos, no hay que olvidar que ideas como cambiar de clases sin la necesidad de reiniciar la aventura se originaron aquí. De esta forma, el remake no trata de modernizar o cambiar lo que la entrega original logró, y en su lugar nos presenta un par de mejoras de vida que hacen mucho más amena la experiencia en general.

Dragon Quest III nos da la simple tarea de viajar por el mundo, recolectar seis diferentes orbes y luego derrotar a Baramos. Para hacer esto una realidad tenemos que construir un equipo conformado por cuatro personajes. Uno de estos es el héroe, quien posee una clase única, y si bien nada te impide llegar a los créditos finales sin la ayuda de alguien más, es recomendado solicitar el apoyo de otros tres aventureros, los cuales puedes personalizar. En la taberna al inicio del juego eres capaz de elegir a un Guerrero, Maestro de Artes Marciales, Mago, Sacerdote, Comerciante, Bufón, Ladrón o, como gran novedad del remake, Domador de Monstruos. Cada uno tiene habilidades y atributos especiales que te darán algún beneficio fuera y dentro del campo de batalla.

Algunas de estas opciones son tradicionales, como el Mago, el cual tiene un enfoque en ataques mágicos devastadores en contra de los enemigos, y el Sacerdote, quien se encarga de curar a todo el equipo y debilitar a los contrincantes. Sin embargo, clases como Comerciante y Ladrón no solo se encargan de hacer daño, sino que tienen habilidades que te permiten interactuar con el mundo de una forma interesante, obteniendo dinero adicional, robando ítems, evadiendo trampas o incluso invocando tiendas a la mitad de un calabozo. El objetivo es construir un equipo que vaya de acuerdo a tu estilo de juego, cubriendo la mayor cantidad de desventajas posibles.

Aunque al principio la única forma de cambiar de vocaciones es sustituyendo a un miembro del equipo por completo, eventualmente es posible alterar las clases de una forma más convencional, pero con un toque único. Cuando los tres miembros del equipo que no sean el héroe llegan al nivel 20, es posible darles un nuevo trabajo. Si bien esto los reduce al nivel uno, no solo conservan todas las habilidades que aprendieron con anterioridad, sino que parte de las estadísticas se transfieren. Esto significa que, por ejemplo, un Guerrero nivel uno que previamente fue un Ladrón, tendrá más agilidad en comparación con un Guerrero de nivel cinco que no ha realizado este proceso. Es un sistema que puede ser anti-intuitivo al principio, pero en realidad es muy fácil de comprender, y la experiencia que dan los enemigos es más que suficiente para regresar al nivel 20 rápidamente.

Este sistema hace que constantemente cambies y experimentes con los diferentes trabajos disponibles, y uno de los más interesantes en el remake es Domador de Monstruos. Dragon Quest III HD-2D Remake toma prestado un par de ideas de títulos como Dragon Quest V y Dragon Quest Monsters, y ahora nos permite capturar criaturas amigables que encontremos a lo largo de la aventura. Estas bestias habitan en calabozos, pueblos, y pequeños espacios en el overworld, y solo tienes que acercarte a ellos para hacerlos tus amigos, aunque algunos van a requerir que lleves a cabo estas interacciones a cierta hora del día, o tengas algún ítem especial. Esto tiene dos beneficios.

El primero de estos está relacionado con la clase de Domador de Monstruos. A diferencia del resto de trabajos, los cuales obtienen nuevas habilidades al subir de nivel, esta vocación mejorará dependiendo con la cantidad de bestias que hayas recolectado. No solo los poderes que vas desbloqueando serán más potentes conforme este número va creciendo, sino que tienes acceso a ataques que convierten a esta clase en alguien con muchas opciones. Además de una ofensiva devastadora, también cuenta con movimientos capaces de curar al equipo, infligir algún pormenor a los enemigos, y hasta permite que realices dos acciones en un turno, lo cual lo convierte en un miembro del equipo capaz de hacer mucho daño en un instante.

El segundo beneficio que nos ofrecen los monstruos es una arena de combate. Aquí tienes la oportunidad de participar en diferentes torneos en donde todas las bestias que has recolectado compiten contra otros domadores. La gran diferencia es que es imposible tomar el control directo de estas criaturas, y solo puedes darles un par de comandos que, dependiendo de la situación, ejecutarán acorde a la situación. Si bien es fácil ganar cada enfrentamiento al usar un equipo de alto nivel, el juego también incita a la experimentación y a que encuentres un grupo que tenga la sinergia suficiente para superar cada reto. Al ganar, recibirás dinero e ítems que ofrecen un gran soporte, especialmente durante las primeras horas del juego.

Si bien la captura de bestias es un gran agregado, y va de maravilla con la clase del Domador de Monstruos, hay muy pocos coliseos en los que puedes participar. Con tan solo 10 retos de este tipo, llega un punto en donde pasan como 15 horas en donde no encuentres alguna arena nueva. Si bien la colección de criaturas es sencilla y tiene sus beneficios, no tiene un gran peso, y al final del día se convierte en otra lista de objetos que vas encontrando, similar a las Mini-Medals, las cuales están de regreso.

Más allá de la nueva clase y la captura de bestias, Dragon Quest III HD-2D Remake no cuenta con ningún otro gran agregado. Como ya lo mencioné, la experiencia nos presenta una serie de mejoras de vida que hacen el trayecto mucho más ameno, y eso se agradece bastante. No solo el juego ahora te marca a dónde tienes qué ir y con quién interactuar para avanzar la historia, sino que también hay un mapa que hace que la navegación por este mundo sea mucho más sencilla. Si bien el juego aún conserva la enorme libertad que vimos en la entrega original, permitiendo que completes objetivos en cualquier orden y perderte tanto como lo desees en las misiones secundarias, es bueno ver que hay una opción para aquellos que quieren tener una experiencia un poco más controlada.

De igual forma, se introducen múltiples velocidades para el combate, haciendo que las sesiones de grinding sean menos pesadas. También se agregan tres diferentes dificultades desde el inicio. Además de la normal, tenemos Dracky Quest, con la cual es imposible perder, y Draconian Quest, la cual le rinde honor a su nombre al ofrecer retos mucho más complicados, en donde la pantalla de game over se convierte en una constante. Por último, se introduce una opción con la cual puedes memorizar ciertas conversaciones que consideres importantes, y consultarlas siempre que lo desees.

Como ya lo mencioné, Dragon Quest III es un juego sencillo. No es burdo ni trata al jugador como un niño que no sabe leer, pero tampoco llega a ser tan complicado como subsecuentes entregas en la serie, u otros JRPG contemporáneos, como lo fue eventualmente Final Fantasy, Ys o Shin Megami Tensei. En su lugar, Yuji Horii se encargó de crear una experiencia encantadora, llena de carisma, y que hace sentir al jugador como el gran guerrero de las leyendas que escuchamos en Dragon Quest y Dragon Quest II. En este sentido, el remake se encarga de enaltecer este sentimiento aún más.

Si bien la nueva clase y el coliseo de monstruos son agregados que se complementan muy bien con el contenido base y las adiciones que vimos en la versión de Super Famicom, como las Mini Medals y el complicado calabozo adicional, nada cambia de forma sustancial el estilo de juego. Este sigue siendo un JRPG por turnos, con una versión única del sistema de trabajos, en donde viajamos a lo largo de un extenso mundo, recolectando orbes, resolviendo los problemas de los locales, explorando calabozos con diseños interesantes, y subiendo de nivel para obtener nuevas y mejores habilidades. En un ciclo de juego muy relajante que cualquiera puede apreciar, aunque también entiendo que algunas personas consideran esto algo primitivo.

Dragon Quest III HD-2D Remake hace lo que todo buen remake debe. No solo conserva la esencia original, sino que mejora muchos de los apartados principales y los hace más accesibles a un mayor público, sin dejar de lado lo que hace especial a esta entrega en primer lugar. La nueva clase y el coliseo son fantásticos agregados que, si bien pudieron ofrecer un poco más, funcionan bien con lo que dan. Las mejoras de vida hacen que experimentar esta aventura sea más amena, ofreciendo diferentes dificultades y un sistema de guía muy claro de entender. Todo construido sobre lo que ya ofrecían las versiones de Super Famicom y Game Boy Color. El resultado es la versión definitiva de uno de los juegos más importantes en la historia de los videojuegos.

Una tarea imposible hecha realidad

Cuando hablamos de juegos con una importancia histórica para este medio, siempre es complicado encontrar la manera correcta de traerlos de regreso. Hay que buscar un equilibrio entre modernizar ciertos aspectos y conservar elementos característicos de la experiencia original. Afortunadamente, Square Enix y Artdink han logrado hacer esto una realidad. La historia de Dragon Quest III sigue siendo tan mágica como lo fue hace casi 40 años, algo que solo cobra una mayor importancia por medio de cinemáticas y actuaciones de voz que elevan cada escena en que estos elementos son usados.

El aspecto HD-2D funciona de maravilla para este mundo, otorgándole una mayor profundidad a cada escenario, en donde cada detalle, sin importar que tan pequeño sea, hace que este mundo cobre vida de una forma que solo era un sueño antes, algo que también beneficia a los icónicos diseños de Akira Toriyama. Lo mismo se puede decir de la música. El trabajo de Koichi Sugiyama nunca había sonado tan bien, y la orquesta hace que cada momento en esta aventura logre enaltecer al jugador.

Si bien los sistemas originales siguen presentes, el remake agrega una serie de mejoras de vida que hacen que las cerca de 35 horas que pases en compañía de Erdrick y compañía sean muy divertidas. La nueva clase y el coliseo de monstruos son fantásticos agregados que se integran a la perfección con el contenido que ya estaba aquí. Este viaje sigue siendo tan mágico como lo fue en 1988, pero ahora se han agregado múltiples elementos que hacen más amena esta entrega, permitiendo que más personas tengan la oportunidad de experimentar este título por primera vez, o incluso redescubrirlo con nuevos ojos.

Dragon Quest III HD-2D Remake es la versión definitiva de uno de los pilares de esta industria. Con este título, Square Enix ha dejado en claro que son capaces rendirle honor al extenso legado que tienen, y no me sorprendería escuchar que Final Fantasy VI o Chrono Trigger tendrán este tratamiento en un futuro. No lo duden, Dragon Quest III HD-2D Remake es uno de los mejores remakes en la historia, y algo que todos deben de jugar.