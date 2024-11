Los juegos móviles han evolucionado de una forma sustancial en los últimos años. Gracias al poder que ofrecen los nuevos iPhone y dispositivos Android, los desarrolladores tienen más herramientas para ofrecer experiencias más apegadas a lo que vemos en consolas y PC. De esta forma, no debería ser una sorpresa escuchar que Tencent TiMi ya está trabajando en nuevo Monster Hunter, el cual es muy similar a las entregas principales.

Por medio de un nuevo tráiler, TiMi ha revelado Monster Hunter Outlanders, un juego de mundo abierto que promete ofrecer la experiencia clásica de la serie de Capcom en el bolsillo de todos los jugadores. El título permite que todos los jugadores exploren regiones únicas con entornos naturales, ecosistemas y monstruos. A la par, será posible construir equipo y herramientas que nos ayuden para esta tarea. Esto fue lo que comentó Dong Huang, productor del grupo TiMi Studio:

“Es hora de que los jugadores móviles disfruten al máximo de lo que hace de Monster Hunter una de las franquicias más queridas en los videojuegos. Monster Hunter Outlanders no solo ofrece a los jugadores una auténtica experiencia de caza, sino que lo hace en un mundo abierto masivo que cuenta con la comunidad y los sistemas sociales que los jugadores buscan hoy en día”.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento, pero TiMi tiene pensado realizar una serie de pruebas en un futuro, las cuales nos darán una idea del tipo de experiencia que llegará a nuestras manos. El estudio ha tenido un gran éxito con títulos como Call of Duty Mobile, Age of Empires Mobile y Pokémon Unite, se espera que su colaboración con Capcom se una a este grupo.

Ahora, esta no es la primera vez que Monster Hunter llega a móviles, pero previas experiencias han estado alejadas del estilo tradicional de la serie. De esta forma, Outlanders se posiciona como el gran salto que muchos han querido ver por años. En temas relacionados, Monster Hunter Wilds tendrá un DualSense especial.

Nota del Autor:

Pese a que soy fan de Monster Hunter, Outlanders no llama mucho la atención, y esto se debe principalmente a que es un juego móvil. No tengo el deseo de pasar horas cazando en la pantalla pequeña de mi celular con mis dedos, impidiéndome ver todo lo que hay frente a mí.

Vía: Monster Hunter Outlanders