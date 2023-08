Review – Disney Illusion Island

Disney en el gaming

La relación de Disney con los videojuegos siempre ha estado llena de altibajos. Los padres de Mickey Mouse han tenido fuerte presencia en el medio, formando alianzas con grandes estudios que entregaron juegos importantes que incluso, llegaron a marcar a toda una generación. A pesar de lo anterior, constantes cambios de visión en la compañía han hecho que también, tengamos largos periodos de completa ausencia. De la mano de Dlala Studios, quienes hace unos años nos entregaron una muy decente nueva versión de BattleToads, Disney Interactive regresa Disney Illusion Island, juego que toma el nombre de una muy querida serie, pero que la reinventa casi por completo, tomando caminos que la verdad no nos esperábamos y que principalmente, tienen como objetivo ser del gusto de los más jóvenes, asunto que indudablemente podría chocar por completo con quienes estaban esperando un juego más sofisticado y avanzado en muchos de sus apartados. Disney Illusion Island es un producto que nos encantó por momentos, pero que por muchos otros, nos hizo querer dejarlo de lado.

Cualquiera que haya vivido la era de los 16 bits cuando Disney estaba trabajando con Capcom, Sega y compañía, seguramente se imaginó que para este momento, la marca sería un importante competidor dentro del medio, no obstante, fracasos del tamaño del de Epic Mickey hace unos años, han hecho que se tomen muchas más precauciones y que la idea de apostar por el desarrollo AAA, simplemente ya no esté ni a consideración. Tomando como inspiración al más reciente show para la televisión de Mickey Mouse, Disney Illusion Island hace el fuerte intento de regresarnos a aquellos mágicos momentos con Castle of Illusion o World of Illusion, solo que con conceptos marcadamente diferentes que derivan en una experiencia inconsistente que nos ha dejado con sentimientos mixtos. Lo que sí te podemos decir es que es un juego que tiene muy claro el público al que va dirigido, asunto que claro, no lo justifica de cometer errores que son muy simples de detectar.

A la isla de la ilusión

La forma en la que Disney ha usado a su famosa mascota dentro de medios de entretenimiento es bastante interesante. Prácticamente desde la clásica Fantasia, Mickey Mouse no ha tenido un largometraje propio que sea relevante para el cine, mientras que en el mundo de las caricaturas, suele ser utilizado para cautivar al público más joven de la casa. En 2016 se hizo una interesante apuesta con el show simplemente llamado Mickey Mouse, el cual, tomaba el camino de una comedia menos cuidada y más apegada a lo que se hacía en los noventa, con chistes un tanto vulgares, pero sumamente divertidos. Claramente agarrando algo de esa inspiración, Disney Illusion Island nos cuenta una historia bastante simple, pero con un bien escrito guión que en más de una ocasión nos sacó una carcajada, pero que tal vez se queda corto en el uso de cinemáticas y material más producido.

Un día de la nada, Mickey, Minnie, Donald y Goofy, reciben una invitación para tener un día de picnic en la isla Monoth. Cada uno pensando que se trataba de una invitación de uno de sus amigos, llegan al lugar de la cita para encontrarse con un misterioso librero al que claramente le faltan libros. Ahí aparece Toku, líder de los Hokuns, quien admite haber usado la invitación para reunirlos y pedirles un gran favor. Su pueblo está al borde del colapso, pues los tomos de la sabiduría que sirven para proteger a la isla, han sido robados. Mickey, con todo su espíritu de héroe, decide ayudarlo y así, con sus tres amigos embarcarse en una nueva aventura que los llevará por cada una de las regiones de esta isla que ahora está siendo afectada por monstruos de diferentes formas.

Como te decía hace un momento, el cuento de Disney Illusion Island es brutalmente simple y en realidad, termina siendo poco importante para la experiencia general. Lo que sí te puedo decir es que se escribió un guión bastante divertido, sobre todo Donald, tiene grandes momentos con una comedia mucho más interesante de lo que me esperaba. En momentos clave, el juego echa mano de preciosas cinemáticas animadas que indudablemente se podrían convertir en un show de TV como el que están inspiradas, pero es importante mencionar que dicho recurso se usa solo en momentos clave de la historia y que se termina sintiendo corto. Al inicio tienes una buena cantidad de animaciones de este tipo, pero posteriormente se diluyen casi hasta el final. Hablando de final, te cuento que estamos ante un juego breve que por mucho, te tomará unas cinco horas completar. Claro que si lo estás jugando con alguien más que apenas se está adentrando en todo esto del gaming, el tiempo seguramente se extenderá.

Mickey-vania

Los juegos formativos siempre serán sumamente importantes. Que existan experiencias totalmente pensadas para los más pequeños es crucial para el futuro de la industria. Cuando decimos “juegos formativos”, nos referimos a títulos que no solo sean para que el niño o niña pasen un rato y ya, no, es algo que más bien tiene que ver con introducirlos a una forma completamente nueva de entretenimiento que sigue ciertas reglas y lenguajes. Indudablemente, la gente de Dlala Studios tenía esto en mente, haciendo de Disney Illusion Island ese primer Metroidvania que cualquiera puede tomar sin ninguna clase de problema y que además, te enseñará las bases y fundamentos del género.

Sí, Disney Illusion Island es un Metroidvania. A pesar de que al inicio se vendió como un platformer 2D y no mucho más, la realidad es que estamos ante un juego que sigue las reglas más fundamentales del género que se hizo famoso gracias a Super Metroid y Castlevania: Symphony of the Night en los noventa. Acá tomamos el control de Mickey, Donald, Minnie o Goofy. Cada personaje es exactamente lo mismo en términos de controles, por lo que puedes tomar a cualquiera e incluso, jugar en modo local de hasta cuatro jugadores la aventura completa.

Hablando de controles, te cuento que Disney Illusion Island se siente sumamente bien en las manos. El peso de los personajes es el correcto, su reacción a nuestros comandos es instantánea y su interacción general con los escenarios se siente como debería. Al igual que pasa con cualquier juego del género, poco a poco irás ganando diferentes habilidades. Al inicio solo podrás saltar y no mucho más, pero posteriormente se te da la posibilidad de hacer un doble salto, impulsarte con la pared, usar un gancho para columpiarte de ciertas partes, nadar y hasta flotar en corrientes de aire. El progreso de personaje es claro y se siente de manera muy clara, sin embargo, te puedo decir que la verdadera diversión tarda un poco en llegar.

Verás, como ya te lo contaba, Disney Illusion Island es un juego completamente pensado para niños pequeños. Niños que probablemente estén comenzando a jugar y que claro, nunca antes habían tocado un Metroidvania. Lo anterior hace que si tienes experiencia, sentirás que las primeras dos o tres horas del juego sean lentas y muy, pero muy aburridas, esto gracias a lo sencillo que es todo en cuanto a dificultad, y en cuanto al diseño de los niveles. Dlala Studios se toma su tiempo para que el usuario entienda que estamos ante un juego de exploración en el que poco a poco irás ganando habilidades. Me hubiera encantado tener a un niño o niña de unos cinco o seis años con quien probar el juego para ver su reacción, asunto que probablemente cambiaría un poco mi opinión sobre esta exclusiva del Switch.

Ahora, la buena noticia acá es que conforme progresas, el juego indudablemente se vuelve mejor. El último par de habilidades que obtienes hacen que la experiencia se sienta mucho más cercana a uno de los nuevo Rayman de los que supuestamente se tomó inspiración, solo que cuando parece que Disney Illusion Island por fin se convirtió en un juego marcadamente divertido, los créditos finales empiezan a rodar frente a tus ojos, indicándote que la aventura ha terminado.

Una de las cosas más curiosas de Disney Illusion Island es que no cuenta con combate. No, no es posible eliminar enemigos dándoles un golpe o cayéndoles encima, tu única opción es evitarlos. Los jefes por ejemplo, tratan de usar el escenario para causarles daño, pero tu principal misión en realidad es la de sobrevivir. Para algunos, este justamente es el principal problema del juego, pero en mi opinión, la cosa no va por ahí. Creo que lo que de verdad frenó a esta experiencia de ser algo importante, es que sí peca de soso y simplón en cosas como el diseño de niveles y ritmo durante su primera mitad. Tarda muchísimo en ponerse interesante y en usar las buenas ideas que indudablemente tiene. Por cierto, hay ciertos coleccionables que seguro le encantarán a los más fans de Disney, tanto de los parques, como de sus caricaturas.

Me gustaría volver a aclarar que el objetivo del estudio desarrollador estuvo centrado en hacer un juego para niños, esto con un staff bastante reducido de no más de 30 personas. A pesar de eso, te podría decir que existen juegos formativos mucho más interesantes en el mercado. Yoshi’s Crafted World, por ejemplo. Me habría encantado tener un juego que me atendiera, eso sin duda, pero la cosa ni siquiera va por ahí. Creo que justificar los errores y problemas de Disney Illusion Island diciendo que “es un juego para niños” es solo hacerle un favor. El título tiene claros problemas de ritmo y de una simplicidad extrema que se tarda demasiado en sacudirse de encima.

Preciosa presentación

Los motores gráficos modernos no solo le han abierto la puerta a miles de desarrolladores independientes que de otra manera, jamás habrían podido trabajar en la industria como autores, sino que se han convertido en auténticos lienzos y pinturas para convertir en gráficas reales cualquier estilo artístico que se les pueda ocurrir. Una de estas tecnologías es Unity, el cual, con cada actualización nos sorprende más por su flexibilidad y por la manera en la que muchas veces, cuesta trabajo reconocerlo por su enorme versatilidad. Para prueba de todo lo anterior, lo que Dlala Studios consiguió con Disney Illusion Island, un precioso título que te llenará el ojo sin importar qué tan exigente seas.

Lo primero que hay que decir de nueva cuenta es que sí, Disney Illusion Island es una exclusiva para el Nintendo Switch. De acuerdo con los desarrolladores, la determinación se tomó por el tipo de mercado que vive en la consola de Nintendo y por la forma en la que querían echar mano de sus capacidades de portabilidad y más. La realidad es que seguramente, el presupuesto del proyecto era tan corto, que hacer otras versiones simplemente no era posible, por lo que decidieron enfocarse en la que seguramente mejor desempeño comercial tendría. Dejando todo de eso de lado, te cuento que el juego presenta una alta resolución cercana a 1080p en TV, y de 720p en modo portátil, esto a unos 60 cuadros por segundo brutalmente estables. Sobre todo en la pantalla de un OLED Model, la cosa luce muy, pero muy bien.

Además de su gran rendimiento y espectacular calidad de imagen, tenemos que Disney Illusion Island es un juego claramente terminado que no presenta bugs ni errores notables. Al menos en mi tiempo con el juego, no me topé con ninguno. Del lado de la música también tenemos un trabajo sumamente destacado que sobre todo, le encantará a quienes gusten de visitar los parques de Mickey Mouse. Para el soundtrack del juego se apostó por tonadas que te harán sentir que estás caminando por Main Street USA. Casi puedes oler las palomitas de maíz acarameladas, lo cual, queda a la perfección con la temática general del título. Ni qué decir de la labor a nivel de animación. La cantidad de movimientos y expresiones de los protagonistas, es sumamente importante.

Fuera de los juegos first party de Nintendo, no es tan común ver que alguien aproveche de tan buena forma al Nintendo Switch del lado técnico. Lo normal es leer quejas sobre sus limitantes. Ésta, precisamente es una de las grandes ventajas de las exclusividades en las que los desarrolladores se concentran específicamente en una plataforma y sobre ella trabajan. Ahora, es probable que Disney Illusion Island llegue a PlayStation, Xbox y PC, eso sin duda, pero por ahora, parece que la plataforma híbrida le ha quedado como guante, luciendo una experiencia que corre y se ve como debería.

Con un público en mente

Tener objetivos claros en cualquier proyecto es algo crucial para conseguir el éxito. Dlala Studios y el propio Disney sabían perfectamente a qué público estaban atacando con Disney Illusion Island. Sí, estamos ante un título total y completamente pensado para los más jóvenes, sin embargo y como ya te conté, para nada me parece razón que justifique los problemas inherentes del título a nivel de diseño de niveles y ritmo. Creo que por un lado se hace un sensacional trabajo siendo esta experiencia formativa que enseñe lenguaje básico dentro de un videojuego, pero por el otro, se siente como que todo se empieza a envolver en esa simplicidad tan básica que indudablemente deriva en un juego marcadamente aburrido en sus primeras horas que si bien, sí termina por despegar, cuando lo hace, ya es muy tarde, pues toda la aventura termina.

Si tienes a un niño o niña de menos de 10 años para poder compartir Disney Illusion Island, te diría que sí, lo más seguro es que se van a pasar un muy buen rato. De lo contrario, si estás pensando que este juego es para ti que llevas más de 20 ó 30 años jugando, mi recomendación sería la de voltear hacia otro lado, pues lo más seguro es que encuentres al título mucho más simple de lo que te hubieras imaginado. La verdad es que el nuevo juego de Mickey Mouse nos deja con sentimientos encontrados, pues brilla en ciertas partes, pero se apaga fuertemente en otras, además de que en realidad, poco o nada tiene que ver con la serie a la que supuestamente está representando.