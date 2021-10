Review – Disco Elysium

Una Narrativa Imprescindible

Con el paso del tiempo, se vuelve más complejo desarrollar experiencias de entretenimiento que envuelvan al jugador, sin embargo, Studio ZA/UM deslumbró a la industria en 2019 con el lanzamiento de una aventura RPG denominada Disco Elysium, que finalmente llega a Nintendo Switch, en su versión definitiva. El desarrollo del título en cuestión comenzó tres años antes, en 2016, cuando el novelista estoniano, Robert Kurvitz decidió dar vida al equipo creativo del referido estudio, después de haber probado suerte con la concepción de un juego de mesa de rol al más puro estilo de Dungeons & Dragons con toques de ciencia ficción y steampunk.

En un inicio, se había contemplado que la ambientación del juego se desarrollaría en una locación sencilla para poderlo lanzar en 2017, pero los escenarios se fueron expandiendo y su arribo al mercado sufrió un retraso por casi dos años, el cual fue más que justificado y superó todas las expectativas. Disco Elysium: The Final Cut es una producción sumamente innovadora e inmersiva que se caracteriza por una narrativa sin precedentes con disponibilidad de varios idiomas incluyendo inglés y español, que sabe manejar muy bien las transiciones y el tono de los diálogos, mezclando tintes sarcásticos, humorísticos y filosóficos. La injerencia del narrador es uno de los puntos fuertes ya que brinda sazón a las conversaciones que tendrás con otros personajes en el transcurso de la trama.

Detective Poco Ortodoxo

A lo largo de esta aventura escrita por el propio novelista Robert Kurvitz, asumes el papel de un agente policiaco descuidado que afronta la encomienda de resolver un crimen que inquieta a Revachol, una ciudad que se ha visto afectada por el crimen, la pobreza, corrupción, las uniones sindicalistas y las herencias del comunismo. No obstante, a lo largo de tu misión, no sólo tendrás que cumplir el objetivo principal del protagonista sino que tendrás que lidiar con tus propios conflictos existenciales, que han tratado de ser evadidos gracias al cobijo del alcoholismo. El inicio de tu andadura en este juego es sublime, toda vez que no existe ningún contexto previo sobre la vida del personaje y lo tendrás que ir descubriendo conforme avanza la historia.

Uno de los aspectos más interesantes es la personalidad que puedes otorgarle a este detective, miembro de la Milicia de Ciudadanos de Revachol, ya que puedes seleccionar tres arquetipos diferentes como Intelecto, Psíquico y Motricidad Física, o en su defecto, crear una faceta personalizada de acuerdo a tus preferencias. El perfil que hayas escogido en tu aventura tendrá causas y reacciones diferentes en las decisiones que tomes. Uno de los elementos más gratificantes en esta experiencia es el obtener recompensas por las diferentes decisiones que tomes sin importar si han sido correctas o no.

Mezclando Géneros

Desde una perspectiva global, el título tiene una vista isométrica donde puedes alejar y acercar fácilmente la cámara, mientras que incorpora el género del click and point. Su enfoque principal es una mecánica de RPG no tradicional donde la jugabilidad se centra en las acciones que tomes durante cada uno de los diálogos y en los juegos de dados basados en probabilidades de éxito y habilidades. Los seguidores de los juegos de mesa tradicionales de Dungeons & Dragons se sentirán rápidamente identificados con las mecánicas de Disco Elysium y será muy simple sumergirse en el mundo ficticio que te atrapa con su historia y el misterio que la rodea. Cada lanzamiento de dados otorga un resultado con una calificación que oscila desde lo trivial (tirada de seis o más) hasta imposible (tirada de 18 o más). Si bien, solamente puedes lanzar dos dados con el máximo valor de seis en cada uno de ellos, los puntos adicionales de tu tirada se verán influenciados por las habilidades del personaje o determinados artículos que tengas equipados al momento en que hayas decidido accionar la decisión al azar.

Vale la pena resaltar que el personaje principal no sólo tiene energía de salud que puede verse afectada, sino que posee una barra de moral que marca la diferencia a lo largo de numerosos momentos. Las opciones para mejorar las destrezas son robustas y es posible equipar al detective con múltiples indumentarias y accesorios diversos para cumplir con sus objetivos. Existen habilidades permanentes y temporales, las primeras se obtienen conforme progresas y aumentes de nivel; las segundas se adquieren gracias a la equipación de artículos específicos, como una prenda de ropa, por ejemplo. Los artículos que tienes en tu inventario también te servirán para poder resolver determinados puzzles que tendrán un impacto directo en el sistema de decisiones y recompensas.

Disco Elysium se ha visto influenciado por videojuegos como Planescape: Torment y Kentucky Route Zero, al igual que las series televisivas de The Wire y True Detective. Aunado a los diversos géneros que influyen en su jugabilidad, Studio ZA/UM se ha tomado muy en serio el diseño de los personajes, las voces y la banda sonora. Por ejemplo, el soundtrack fue compuesto por la banda de rock British Sea Power y el casting de audio incluye a músicos de heavy metal como Mikee Goodman. Por otro lado, la complejidad en la narrativa y sus respectivos diálogos, obligó a los desarrolladores a crear mini historias que facilitaran la incorporación de los árboles de decisiones, para posteriormente interrelacionarlas entre sí, con el objetivo de que se pudiera lograr una confabulación global y estandarizada.

El Tiempo, Clave

Centrarse en la misión principal cuyo horizonte jugable son diez días, tomará alrededor de 20 o 25 horas, mientras que sumergirte en la totalidad de los objetivos secundarios, puede extenderse hasta 100, por lo que la exploración y la adicción por descubrir nuevos secretos, está plenamente garantizada. La jugabilidad en Disco Elysium: The Final Cut está enfocada a investigar y descubrir todo lo que esté a tu alcance y en muchas ocasiones es complejo diferenciar cuáles son misiones primarias y secundarias, haciendo que la experiencia sea más absorbente y le inviertas una mayor cantidad de tiempo a tu partida, con la intención de descubrir qué ocurrirá con la interacción que mantienes con todos los personajes del juego.

Un elemento altamente creativo es que el tiempo no transcurre de manera tradicional, sino que lo hará en función de las decisiones que vayas tomando, es decir, con cada misión que completes o de acuerdo a las líneas de diálogo que hayas leído, los minutos avanzan en diferente escala de rapidez. De igual modo, habrá acciones que no puedas emprender, porque aunque estén disponibles en tu árbol de decisiones al momento de la narrativa, no es factible ejecutarlas debido a las limitaciones en la clase de personalidad que hayas escogido al inicio de la aventura, obligándote a que en una nueva partida concluyas las tareas pendientes. El comportamiento tanto del poblado de Revachol como de sus habitantes se adecuará conforme pasan las horas y hay misiones determinadas con una temporalidad específica.

Una de las facetas que más me llamó la atención, es que a pesar de tu ambición por poder dar seguimiento a todas las misiones, será necesario que duermas y no puedes permanecer 24 horas despierto, apegándose a la realidad de que todo buen detective debe de conciliar el sueño a buena hora para poderse mantener fresco y lúcido en la toma de decisiones. En otro apartado, a lo largo de tu aventura irás recolectando libros y darle lectura a cada uno de ellos causará que las manecillas del reloj se muevan más rápido. En resumen, es vital poner atención en cada uno de los detalles que se presentan en la historia, porque si bien uno de éstos puede parecer intrascendente, días después habrá cobrado gran relevancia e incluso, si crees que ya has tenido toda la interacción necesaria con alguna persona, podrás regresar con ella más adelante y habrá nuevas conversaciones y misiones asociadas.

Versión Extendida

The Final Cut incluye una nueva misión a la que puedes acceder entre el tercero y cuarto día del juego centrada en la temática de una “visión política”, donde el protagonista podrá adquirir ideas basadas en el moralismo, fascismo, ultraliberalismo y comunismo. Las experiencias ideológicas son excluyentes e independientes en esta parte del juego, es decir, si quieres acceder a cada una de ellas, tendrás que pasar la partida cuatro veces distintas. Al igual que en la aventura principal, los diálogos basados en la vertiente política son majestuosos y los contrastes entre tales filosofías son extremadamente perceptibles y se adaptan con gran soltura a la personalidad del detective y al momento en el que transcurre la historia, sintiéndose como un contenido adicional pensado desde el inicio de la producción y no como una improvisación.

Si la banda sonora ya era destacable en la primera edición del juego, la versión definitiva incorpora música de jazz del artista Lenval Brown, además de que ahora se agregaron alrededor de 1.2 millones de palabras extras, logrando que todos los personajes que aparecen en escena, incluyen diálogos y voces para que puedas conocer más sobre cada uno de ellos y ofrezca un toque más inmersivo a la narrativa. De igual modo, la historia de Disco Elysium está enfocada a la interacción del detective poco ortodoxo con el coprotagonista que responde al nombre de Kim Kitsuragi y a quien se le añadieron nuevas líneas de discurso, haciendo aún mejor la química entre ambos.

Explotando al Switch

Una de los mayores beneficios de esta versión es que además de los controles tradicionales, puedes tomar objetos o indicarle al personaje hacia dónde moverse por medio de la función táctil si juegas en modo portátil. Asimismo, los cuadros de diálogo y los menús de selección han sido optimizados para que sea posible disfrutar una experiencia homologada tanto en la televisión como en el dispositivo portátil. Lamentablemente, no todo es perfecto. Los tiempos de carga al acceder en algunas secciones tienden a ser largos y si existen muchos elementos que interactúen en pantalla, llegan a suscitarse ligeros problemas con el audio, la cámara y la movilidad del personaje se hace más lenta. Otro error radica en que la partida se cierra súbitamente debido a un error inesperado, haciendo que sea uno de los puntos débiles prioritarios a mejorar en una eventual actualización de desempeño.

Una Obra Extraordinaria

No hay mejor manera de vivir la experiencia de Disco Elysium: The Final Cut que jugarlo por ti mismo, pues aunque se trata de un título independiente, en este momento es difícil encontrar otra experiencia similar en el mundo del entretenimiento por la forma en que su narrativa transmite el éxito y el fracaso, además de las ideologías políticas y sociales que atañen a sus protagonistas en un mundo ficticio opacado por la corrupción y la pobreza. Es altamente satisfactorio cómo logra retomar la mecánica de los tableros tradicionales de juegos de rol como Dungeons & Dragons, adaptándolo a la época actual donde la originalidad se vuelve cada día más difícil de alcanzar. Desconcertante e impredecible son los mejores adjetivos para describir la creación de Robert Kurvitz, ya que cuando piensas que la historia se ha vuelto muy extensa y obscura, da giros inesperados para mantenerte enganchado y con ganas de conocer el desenlace de la misma, sin importar si deseas convertirte en el mejor detective o ser un policía deplorable como ser humano.

Si eres fanático de los juegos de rol, apasionado de la lectura y amante del humor ácido, es un juego imprescindible en tu colección ya que es una de las mejores experiencias a nivel jugable y narrativo de los últimos tiempos que finalmente llega a la consola híbrida de la gran N y que inmediatamente lo incluye en la gama top de su extensa librería. Para los gamers exploradores que tengan apertura para probar una nueva experiencia, no se van a arrepentir y fácilmente quedarán enganchados. Por el contrario, no es un título apto para personas que busquen una experiencia casual y desenfadada, pues es necesario sumergirse en la narrativa y dedicarle un tiempo considerable ya sea para terminar la historia principal como para centrarse en las misiones secundarias.