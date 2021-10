Cuando se anunció que juegos del Nintendo 64 llegará al Switch en algún punto de este mes, muchos se preocuparon al ver que, en la presentación de revelación para Europa, estos títulos corrían a 50Hz, algo que sucedió con la consola original. Afortunadamente, la Gran N ha mencionado que este no será el caso.

Por medio de un comunicado compartido en la cuenta oficial de Nintendo UK, se ha revelado que todos los juegos del N64 que lleguen al Switch Online se podrán jugar a 60Hz en inglés. De igual forma, ciertos títulos podrán cambiar a la versión PAL, la cual ofrecerá otras opciones de idioma. Esto fue lo que se comentó al respecto:

All Nintendo 64 games included with Nintendo Switch Online + Expansion Pack can be played in 60Hz English language versions. Select games will also have the option to play the original European PAL version with language options. pic.twitter.com/gS0ajmtxnY

— Nintendo UK (@NintendoUK) October 11, 2021