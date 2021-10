Xbox anuncia consolas de Bob Esponja y TMNT

Nickelodeon All-Star Brawl llegó al mercado la semana pasada y, aunque la recepción ha sido mixta, las conversaciones en torno a este título no han disminuido. De esta forma, recientemente se reveló que Xbox regalará un Series X edición especial inspirado en Bob Esponja, y otro en las Tortugas Ninja.

Todos los que viven en una región con soporte de Xbox Live, eso incluye a México y varios países de América Latina, pueden participar en un sorteo para ganar uno de los dos Xbox Series X inspirados por Nickelodeon All-Star Brawl. El primero de estos es de Bob Esponja, el cual queda a la perfección con la forma de la consola. De igual forma, Leonardo de las Tortugas Ninja protagoniza el segundo modelo disponible.

🧽 x 🐢

Follow and RT with #XboxAllStarBrawlsweepstakes for a chance to win one of these vibrant @NickBrawlGame Xbox Series X consoles.

Age 18+. Ends 10/24/21. Rules: https://t.co/Z2VzIdludF pic.twitter.com/4NbEa2RBPp

— Xbox (@Xbox) October 11, 2021