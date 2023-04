Review – Dead Island 2

LA ISLA “MORIDA” (BONITA)

En 2007, los juegos de zombis comenzaban a convertirse en una tendencia que explotaría durante los siguientes años. Techland aprovechó para anunciar Dead Island, un RPG de acción con elementos de survival horror. Cuatro años después lanzarían el que sigo considerando el mejor trailer de un videojuego. Un video no linear que logró una conexión emocional brutal con la audiencia. El único problema con este trailer fue que, en realidad no reflejaba para nada lo que llegaría a nuestras consolas. Esta es la razón por la cual yo, como muchos otros videojugadores, no le dieron a Dead Island, la oportunidad que merecía. Sin mencionar que el juego llegó con bastantes bugs y la gente se dedicó a buscarle cualquier cantidad de errores. Al final, Dead Island era un juego decente que mejoró aún más cuando se lanzó Dead Island Riptide, una semi-secuela que, si bien daba continuidad a los eventos del juego original, fue criticada por no arreglar varios de los problemas que tenía el juego original ni ofrecer algo nuevo en cuanto a mecánicas de juego.

En 2014 se anunció Dead Island 2. Originalmente, Techland planeaba desarrollar el juego, pero prefirió trabajar en Dying Light con ayuda de Warner Bros. Interactive Entertainment. Tras cambiar de manos pasando por Yagger Development y Sumo Digital, el estudio interno Dambuster Studios de Deep Silver se hizo cargo del proyecto cuya fecha de lanzamiento era 2016.

Todo parecía indicar que, como la mayoría de los videojuegos que pasan por el llamado “development hell” que se traduce en años de desarrollo que no muestran ningún avance, Dead Island 2 sería un producto apresurado que fracasaría.

NO MÁS CUARENTENA POR FAVOR

Este juego toma lugar 10 años tras los eventos ocurridos en Dead Island. El gobierno de los Estados Unidos se ve forzado a implementar una cuarentena militarizada en todo California debido a un nuevo brote de ataques de zombi.

Cuando iniciamos vemos un video con escenas que se alternan entre los personajes que podremos elegir. Cada uno de ellos aborda un avión lleno de VIPs. El avión sufre un accidente y es aquí donde comienza nuestra aventura en Los Ángeles.

Cada personaje tiene estadísticas que los hace únicos. Algunos son más fuertes, otros tienen mejor condición física o son más violentos. Elige el que más se adapte a tu estilo de juego.

Dead Island 2, como sus predecesores, es un mundo semi-abierto, que presenta objetivos que avanzan la historia principal como misiones secundarias que te ayudan a agregar horas de jugabilidad y experiencia para desarrollar a tu personaje.

LUZ, CÁMARA, ACCIÓN

Hay seis rockstars, pero solo uno será el protagonista de este apocalipsis zombi. Puedes escoger al personaje con quien más te identifiques o el que mejor se adapte al estilo de juego que quieres que Dead Island 2 te entregue. ¿Será sigilo, ataque frontal, el cuidadoso estratega o quien tiene un frenesí por destruirlo todo? ¡Tú eliges!

AMY

Una atleta paralímpica obviamente va a tener la mejor condición física. Su habilidad innata le permite recuperar energía cada vez que lanza un arma. También cuenta con otra habilidad llamada Divide y Conquista que aumenta tu daño al atacar a cualquier zombi aislado de la multitud. El truco es combinar estas dos habilidades. Es el personaje ideal si quieres mantenerte en movimiento confundiendo a las hordas de enemigos para irlos acabando uno a uno.

BRUNO

Bruno creció en Los Ángeles y sabe sobrevivir en la calle, conoce la ciudad como la palma de su mano y sabe tomar ventaja de esto para sorprender a los zombis desprevenidos. Su habilidad aumenta tu daño cuando atacas por detrás así que es más un personaje de sigilo.

Si no puede evitar la confrontación frontal, su segunda habilidad aumenta su agilidad con cada bloqueo o ataque esquivado lo que le permite huir para atacar por detrás.

CARLA

Carla es el tipo de persona que ama vivir al límite, antes de que todo se fuera al demonio, Carla trabajaba como motociclista de acrobacia y siempre está jugándose la vida.

Su habilidad aumenta la estadística de rudeza cuando su salud está baja y su segunda habilidad, Mosh Pit, le da daño extra cuando está rodeada de zombis.

DANI

No podía faltar una chica con el pelo de colores, ¿verdad? Esta irlandesa es una estrella del roller derby, para quienes no conozcan este deporte, se trata de una carrera en la que dos equipos tratan de sumar puntos rebasando a sus contrincantes mientras obstaculizan su paso con contacto físico. Dani es ruda.

Su habilidad regenera su salud cuando acaba con varios zombis de manera sucesiva. La segunda habilidad hace que todos los ataques fuertes vengan con una explosión que cubre el área alrededor de ella. Es perfecta para los que odian correr y esconderse.

JACOB

Es un doble, así que se encuentra en su elemento cuando se trata de enfrentar olas de zombis. Algo así como un tanque. Su habilidad Feral aumenta su daño cuando mata enemigos uno tras otro y puede apilarse. La segunda habilidad, Ganancias Críticas, aumenta su estadística de daño crítico cuando su condición física se agota, lo cual puede salvarlo de una situación difícil.

RYAN

Este dude era stripper y también funciona como tanque en Dead Island 2. Su habilidad sube-y-baja restaura su salud cuando derriba a algún enemigo. La segunda habilidad, Revancha, aumenta su estadística de fuerza tras esquivar o bloquear ataques.

HAY UN ZOMBI EN TU CESPED

El punto fuerte de Dead Island siempre ha sido el combate a corta distancia, o melee. Sí, en el camino encontrarás rifles, escopetas y semi-automáticas, pero siempre será más cómodo abrirte camino con un arma punzo cortante o algo pesado como mazos, martillos o hasta pedazos de concreto con alambrón.

Aquí es donde entra la modificación de armas, durante tu aventura te toparás con muchos materiales que puedes llevar a la banca de trabajo para agregar propiedades a tus armas. Puedes enfocar tus mejoras en el desmembramiento, efectos de fuego o eléctricos.

Algunas de estas modificaciones traen consigo una desventaja que puede ser reducción de durabilidad, velocidad, fuerza o daño. Cabe mencionar que las armas se desgastan y repararlas tienen costo, esto se paga con el dinero que obtienes como recompensa por cumplir misiones o encontrando en tu camino, carteras, cajas de seguridad, cajas registradoras etc.

En cuanto a las armas existen las de rango corto: cuchillos, navajas y hasta cosas que solo encontrarías en un dojo de artes marciales. Para media distancia hay lanzas, katanas y extrañas espadas que parecen salidas de la mente de un fanático de Final Fantasy VII. Para larga distancia existen las armas de fuego como rifles con miras telescópicas, semi-automáticas y una escopeta que debería ser para corta distancia pero que no funciona como esperarías o verías en juegos como Dead Rising, Resident Evil, o Left 4 Dead.

Con las armas melee puedes dejar presionado el gatillo derecho para preparar un ataque fuerte, el cual es más lento pero genera mucho más daño. En mi experiencia, esto no valió la pena. Lo que considero mejor es tratar de que tus armas sean rápidas, corten extremidades y que tengan durabilidad. Ya que, agregar un efecto de fuego o electricidad puede resultar perjudicial. Tan solo imagina una horda de zombis sobre tí en un espacio reducido sobre un gran charco de agua y que tu arma genere su efecto de electrocutamiento.

Todas las veces que encontraba un banco de trabajo para modificar mi arma, siento que este juego quiere ser Dead Rising, pero nunca logra esa diversión de crear armas locas con lo que encuentres en tu camino, simplemente se trata de agregar algunas modificaciones que prácticamente son las mismas.

Por último, cuentas con dos espacios para equipar armas que pueden lanzarse como shurikens, shurikens eléctricos, bombas caseras, bombas que mitigan el fuego y aturden a los enemigos, cocteles molotov entre varias opciones. No recuerdo haber recibido ningúna indicación de cómo utilizar estas armas pero al final descubrí que las seleccionas con el pad direccional y las avientas con R1 o el bumper derecho.

Otro aspecto importante del juego son las habilidades. Como ya se mencionó en el apartado de personajes, cada uno incluye dos habilidades innatas. Conforme vayas adquiriendo experiencia y subiendo niveles, tarjetas que puedes colocar en espacios que también vas desbloqueando. Estas tarjetas te ayudan a recuperar energía, aumentar el daño que infliges o tu resistencia a ataques al realizar actividades como esquivar, bloquear o rematar enemigos. Mezclar bien tu deck de habilidades puede resultar en combinaciones letales, así que fíjate bien qué hace cada tarjeta.

Por último, y como en los juegos anteriores, hay una habilidad que solo se puede utilizar cuando llenas un medidor llevando a cabo movimientos como los que acabo de mencionar. Una vez que llenas este medidor, puedes presionar R3 y L3 al mismo tiempo para desatar tu furia. Ten cuidado al utilizarla ya que no te vuelve inmune al fuego, electricidad, explosiones, aturdimiento o cualquier ataque de los zombis con los que combates.

BIENVENIDOS A ZOMBIELAND

El juego cae en la categoría de mundo abierto, sin embargo, los espacios están limitados por zonas que son réplicas de la ciudad de Los Ángeles: Hollywood, Beverly Hills, Venice Beach etc. Para cambiar de zona, debes utilizar el viaje rápido o toparte con torniquetes instalados por el ejército, los cuales se encuentran en los límites del área donde te encuentras.

Sí, puedes reconocer algunos lugares, incluso si nunca has estado en Los Ángeles, reconocerás vecindarios si jugaste Grand Theft Auto. Pero, no me he topado aún con algún sitio realmente icónico como Pink’s (un famoso establecimiento de hot dogs) o el centro comercial de Glendale.

Cito estos dos ejemplos porque, existen dos lugares que son prácticamente idénticos en el juego pero que no tienen el nombre real del lugar. Pero esto es ya ponerse exquisito.

Los caminos siempre están bloqueados por vehículos accidentados, derrumbes o barricadas para limitar tu espacio de exploración, pero no es nada que llegue a ser tan frustrante o molesto como manejar tu vehículo en Final Fantasy XV donde ni siquiera podías salir de la carretera designada.

Esto sería un inconveniente en generaciones de consolas anteriores, y seguramente lo es en PS4, Xbox One o con un disco duro mecánico. Pero en cualquier dispositivo con un SSD, las pantallas de carga son cuestión de segundos.

TODOS LOS ZOMBIS COJEAN DE UN PIE

Lo primero que pensé cuando empecé a jugar Dead Island 2 fue… un momento, esto ya lo he visto. Las animaciones, los modelos, la interfaz. A pesar de que apenas y toqué tanto el original como Riptide es claro que, fuera de una verdadera evolución, Dead Island 2 es solo una manera de llevar la vieja fórmula a una nueva generación de consolas.

Los videos se ven muy bien pero, en algunas ocasiones los personajes se ven muertos o como maniquíes y esto me hace sentir que no estoy jugando un juego para una consola actual. Al panear la cámara, hay un efecto borroso al que tendrás que acostumbrarte.

Sin mencionar que los zombies aparecen de la nada en todo momento. Siempre que te encuentres peleando con algún zombi, tienes que dar un vistazo alrededor de ti a cualquier oportunidad o te sorprenderán ataques por enemigos que no tienen razón o manera lógica de encontrarse a tus espaldas.

Una vez que domines el arte de vigilar los 360°, verás como hay zombis que aparecen del suelo o incluso, si estás corriendo tratando de buscar la salida de un lugar, verás como partículas de polvo se materializan en un zombi frente a tí.

Esto se traduce en varios bugs y glitches que, si bien no son lo suficientemente molestos como para que avientes el control en frustración o apagues la consola. Sí son desconcertantes. Llegué a atorarme en algunos lugares, a quedar atascado sobre un sillón por haberme subido, ví zombis teletransportarse y quedar con medio cuerpo bajo el asfalto para volver a aparecer en otro lugar con su cuerpo restablecido y la cámara brincar como si estuviera jugando en línea y el lag me jugara una broma.

A pesar de todo, el juego hace buen uso del Unreal Engine 4, lo cual garantiza buenos gráficos y una experiencia bastante estable sin importar si estás jugando a 1440 o en 4K.

EPITAFIO

Lo que debes preguntarte es: ¿te gustaría volver a jugar Dead Island? Si la respuesta es “sí”, este juego debe ser tuyo. Si no te agradaron las experiencias anteriores, piénsalo dos veces, porque este juego es prácticamente lo mismo.

Si como yo, no jugaste Dead Island o no le diste oportunidad a los juegos anteriores, puedo decir que, a pesar de ser una experiencia repetitiva en la que constantemente vas a buscar circuitos, fusibles y baterías de auto, tiene un efecto adictivo. Sobretodo si amas a tu personaje como yo amé a Carla. La historia es lo de menos y la diversión se centra en disfrutar eliminando hordas de enemigos para subir de nivel, conseguir nuevas tarjetas y mejorar tus armas. Una que otra misión te ofrecerá algún momento de gracia o te intrigará descubrir su desenlace.

Tal vez no es el mejor videojuego de zombis, ni el mejor para PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Pero es un buen juego que te mantendrá ocupado y, quien sabe, incluso uno que te pueda ayudar a liberar un poco de estrés del día.

Dead Island 2 está disponible a partir del 21 de abril 2023 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Windows.