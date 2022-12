Grand Theft Auto y su asombroso cuarto de siglo

A finales de 1997 se lanzaba al mercado Grand Theft Auto para MS-DOS y Windows, un juego en dos dimensiones con corte de 16-bits cuya temática principal se inspiraba en el robo de automóviles, para años más tarde convertirse en una experiencia 3D de mundo abierto que revolucionaría la industria del entretenimiento.

En un inicio, la aclamada licencia, propiedad de Rockstar Games, estaba destinada a ser un juego de carreras denominado Race ‘n’ Chase, pero un problema técnico generaba que las patrullas de la policía atacarán al jugador principal. Tal conflicto, propició que el equipo creativo tuviera que cambiar el rumbo del proyecto original.

Desde sus orígenes, la referida franquicia comenzó a generar querellas por su contenido violento, sin embargo, seguía siendo una experiencia de nicho. Fue hasta 2001, con el debut de Grand Theft Auto III, cuando la saga se dinamitó y su popularidad se esparció como pólvora alrededor del planeta.

Los videojuegos Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas se convirtieron en íconos del ocio digital y fueron uno de los factores detonantes para que PlayStation 2 se posicionara como la plataforma más vendida de la historia.

La multicitada saga ha desplazado más de 385 millones de unidades para diversas plataformas, destacando a Grand Theft Auto V con casi el 45% de dicha cifra y una presencia en tres generaciones. GTA también se encuentra entre las cinco series más vendidas de videojuegos, por detrás de Super Mario, Pokémon, Call of Duty y Tetris.

Los récords también han acompañado a la icónica patente de Rockstar Games, obteniendo galardones, como: ser uno de los 50 videojuegos más jugados en todos los tiempos; mayor elenco de voces y banda sonora más extensa (Grand Theft Auto: San Andreas); y el mejor producto de lanzamiento (Grand Theft Auto V).

El éxito de Grand Theft Auto no ha estado exento de polémica y críticas, toda vez que algunas celebridades han interpuesto demandas alegando aparentes derechos de propiedad o similitudes con los personajes, además de que varios abogados han denunciado el fomento a la violencia en la sociedad.

La fórmula de Rockstar Games ha sido tan influyente en la industria del entretenimiento que ha permitido el surgimiento de otras producciones que también han tenido buena recepción por el público, incluyendo: The Godfather, Just Cause, Mafia, Saints Row, Scarface: The World Is Yours y Sleeping Dogs, por citar algunas.

Gracias a la modalidad de GTA Online, los gamers alrededor del mundo han podido presenciar multitud de eventos, permitiéndoles una rejugabilidad continua que no parece mostrar señales de agotamiento. En el tintero está Grand Theft Auto VI, que si bien unas filtraciones mostraron conceptos de su fase de desarrollo, se espera que el producto terminado sea aún más célebre que sus antecesores.

