Hideo Kojima sigue insinuando su siguiente juego. Aunque por el momento no hay una revelación oficial, durante los últimos meses hemos visto una serie de teasers que indicarían que la revelación sucedería en cualquier momento. Ahora, el director japonés ha compartido un par de logos que bien podrían estar relacionados con uno de los proyectos en los que está trabajando.

Por medio de Twitter, Kojima compartió una imagen con tres logos, esto acompañado del mensaje de “Inicia un nuevo viaje”. Actualmente, se desconocen qué significan, pero los fans han señalado que esto bien podría estar relacionado con Death Stranding, ya que el segundo logo es similar al de la compañía Bridges.

De igual forma, se ha llegado a mencionar que este proyecto tendría algo que ver con el océano, puesto que el primer y tercer logo están relacionados con el mar y las criaturas que aquí podemos encontrar. Sin embargo, Hideo Kojima no ha respondido ninguna de las dudas que tiene sus fans, y parece que no lo hará hasta que esté completamente listo para revelar su siguiente juego, algo que bien podría pasar en The Game Awards en solo unos días.

Recordemos que, supuestamente, Hideo Kojima está trabajando en múltiples proyectos al momento. Uno de estos es Overdose, un juego de horror que recientemente se filtró, una secuela de Death Stranding, y un proyecto en colaboración con Xbox. En temas relacionados, Kojima aclara un rumor sobre Death Stranding 2. De igual forma, el director quiere explorar la creación de música y cine.

Hideo Kojima tiene que revelar su siguiente juego lo más pronto posible. Con todos los rumores y filtraciones que hemos visto en los últimos meses, parece como si el director estuviera trabajando en cientos de juegos, pero en realidad solo deben de ser dos, como máximo.

