Dead Island 2 adelanta su fecha de estreno

Originalmente anunciado en 2014, Dead Island 2 ha sido uno de los juegos más esperados por los fans. Afortunadamente, el próximo mes de abril por fin tendremos la oportunidad de disfrutar de esta entrega. Ahora, si no puedes esperar para tener tus manos en esta secuela, te dará gusto escuchar que su fecha de lanzamiento se ha adelantado.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que Dead Island 2 ha entrado en su fase Gold, es decir, el desarrollo principal ha llegado a su fin, y ahora el enfoque está en eliminar bugs, y entregar el producto que muchos esperan. Junto a esto, se reveló que la secuela ahora llegará el 21 de abril de 2023, una semana antes de lo prometido.

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it's coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS

— Dead Island (@deadislandgame) February 13, 2023