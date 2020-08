Review – Captain Tsubasa: Rise of New Champions

¡Los Súper Campeones!

Habré tenido seis o siete años cuando de la nada en la televisión de la cocina de mi casa, iniciaba una nueva serie animada en la que el protagonista era un niño que adoraba el futbol. Yo, como típico escuincle mexicano de los noventa, tenía a aquel deporte entre las cosas que más mes gustaban y al verlo representando dentro de mi otro amor (las caricaturas) quedé perplejo. Religiosamente me sentaba todos los días a ver la nueva aventura de Oliver Atom y sus amigos, mientras que cuando era momento de la famosa cascarita, el clásico “pido ser Luis Garcia” se cambió por “pido ser Oliver” o “pido ser Tom”. Los famosos Súper Campeones tomaron por asalto a nuestra región, convirtiéndose en uno de los anime más queridos de todos los tiempos. A pesar de esto, jamás tuvimos ese videojuego soñado. Quien llegaba a conseguir uno de los múltiples títulos que sí salieron en Japón y Europa de la serie, simplemente no entendía por qué no era un juego de futbol y ya como ISSS, por ejemplo. Estamos en pleno 2020 y Captain Tsubasa: Rise of New Champions intentará llenar ese hueco del que te hablo.

Si en aquella época de la que te hablo cuando descubrí el anime, se hubiera anunciado algo como Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ten por seguro que hubiera entrado dentro de mis principales prioridades. Habría hecho lo que fuera para que mis papás me lo compraran en cuanto estuviera disponible. Un muy largo tiempo ha pasado desde aquel momento en mi infancia y por supuesto, mi perspectiva respecto a casi todo ha cambiado. Sí, puede que finalmente estemos recibiendo ese juego que según nosotros le hará justicia a Oliver Atom como nosotros lo conocíamos, pero hay que tomar en cuenta varias cosas como por ejemplo, el hecho de que los juegos de Bandai Namco basados en anime, suelen ser bastante deficientes en muchos de sus apartados. Lamento decirte que este título en específico no se salva, entregándonos una experiencia digna del olvido y completamente alejada del fuerte cariño que le tenemos a los Súper Campeones, esto claro, con un par de luces que brillan por ahí débilmente.

El camino de una estrella

La historia dentro del anime de Captain Tsubasa o los Súper Campeones era mucho más simple de lo que algunos recuerdan. Japón había dado a luz a una generación dorada de apasionados niños por el futbol que la llevarían a convertirse en una de las naciones potencia dentro del futbol mundial. Oliver o Tsubasa era el típico niño de una provincia nipona que rápidamente se daba cuenta de que el balompié era lo que quería hacer de su vida, así que a lo largo de la serie, se nos iban contando todas sus aventuras y peripecias mientras crecía junto a un importante cast de personajes con los cuales, también encontramos una fuerte conexión. Por supuesto, el drama exagerado e importancia desmedida por un juego como el futbol, era algo que se reflejaba en la serie animada y que por supuesto, a nosotros, siendo de un país tan futbolero, nos hizo click inmediatamente.

La gente detrás de Captain Tsubasa: Rise of New Champions entendió que todo ese asunto y la importancia de los personajes, sería crucial para la experiencia del juego, razón por la cual, se le agregaron dos modos de historia que sin duda alguna, podríamos calificar como el núcleo de todo todo el juego. Antes de pasar a contarte mucho más de todo este asunto, te cuento que desgraciadamente, el título no viene localizado para nuestra región más allá de subtítulos. Es decir, olvídate de ver nombres como el de Oliver, Tom o Benji. Ni qué decir del Niupi o Francocanadiense. Tanto equipos, como personajes, mantienen sus nombres originales en japonés. Imagino que los puristas estarán felices, pero yo, la verdad, quería ver lo que recordaba el anime que me tocó disfrutar tanto en su momento.

Entendido lo anterior y como te decía, Captain Tsubasa: Rise of New Champions cuenta con dos modos de historia. El primero nos lleva de la mano junto con Oliver (sí, le voy a seguir diciendo Oliver) a lo largo de sus aventuras a partir de que su colegio se califica al campeonato nacional y de ahí, a que se forme la selección juvenil de Japón en donde todas las grandes estrellas del anime se reúnen dentro de un mismo equipo. Este modo está compuesto por una serie de partidos que tienes que ir superando, los cuales se ven conectados por cinemáticas y largos diálogos entre los personajes que por supuesto, recrean varios de los momentos que vimos en la serie. ¿Sentí alguna conexión? La verdad es que muy poca. Claro que por momentos recordaba alguna que otra cosa, pero la enorme cantidad de texto que hay combinada con lo poco elaboradas que están estas cinemáticas y claro, el hecho de que los nombres de todo son diferentes a como lo viví, hicieron que rápidamente la historia se me hiciera poco interesante.

Del otro lado tenemos un segundo modo de historia en el que se te permite crear a un personaje desde cero para después, elegir a un equipo al cual unirte para vivir tu propia aventura. ¿Cambia en algo la experiencia? La verdad es que no, otra vez es una serie de partidos sin mucho sentido basados en una historia que se siente genérica, sin personalidad ni mucho qué aportar. Está padre lo de hacer a tu propio personaje dentro de la serie y ver cómo es que va creciendo en habilidades poco a poco, pero tampoco le vi como mucho sentido a la opción. Hubiera preferido que el primer modo de historia hubiera estado mucho más elaborado.

Fracaso como videojuego

En mi opinión, los juegos de futbol atraviesan por uno de sus peores momentos en la parte artística y de diseño, pues todos sabemos que en lo comercial, parece que jamás dejarán de tener buenas épocas. El deseo por supuesto “realismo” nos llevó a un completo dominio del los FIFA de EA, títulos que si me lo preguntan, han fallado rotundamente como videojuegos desde que comenzaron a existir. Por otro lado, los PES de Konami cada vez se vuelven más insignificantes a pesar de que son los únicos que han hecho algo por hacer que el gameplay dentro del subgénero camine. De igual forma, la escena arcade lleva tiempo apagada y sin ganas de hacer mucho. Oportunidad inmejorable que Captain Tsubasa: Rise of New Champions dejó pasar volando frente a sus ojos.

Tiempo de las verdaderas malas noticias. Lamento comunicarte que Captain Tsubasa: Rise of New Champions es un total fracaso como videojuego. Sus mecánicas son torpes y sosas, sus controles son cuadrados y poco intuitivos, y en general, estamos frente a una experiencia aburrida, sin personalidad ni alma. No, este no es el juego de los Súper Campeones con el que siempre habíamos soñado. Tan solo es un título basado en un anime más que muy de vez en cuando, te sacará una sonrisa gracias a que de alguna manera logró aunque sea un poco, trasladarte a ese momento en el que Oliver anotaba el gol de la victoria y tú saltabas de emoción frente a tu televisión.

La tarea para Bandai Namco no era sencilla. Por un lado tenían que representar bien a uno de los anime más queridos de todos los tiempos y por el otro, debían de hacer un videojuego que fuera divertido y que capturara la emoción de un deporte como el futbol. Ninguno de esos objetivos se cumplieron. La verdad es que a Captain Tsubasa: Rise of New Champions le podrías poner encima cualquier otro skin y no pasaría nada, además de que como juego de futbol, para nada extrapola en el control lo que es patear una pelota. Con decirte que ni siquiera existe física del balón.

Los comandos para controlar a cualquier equipo dentro de Captain Tsubasa: Rise of New Champions son los clásicos de cualquier juego de futbol. Puedes dar pases largos y cortos, tirar a gol, robar el balón, etc. Aquí entra el tema de que el balón se siente como un ente inexistente. Lo anterior lo digo porque en realidad, no tiene ningún tipo de interacción real con el escenario ni con los personajes. Cuando das pases es como si todos tuvieran un imán en los pies, mientras que los tiros están totalmente guiados por un script que de maneras que sigo sin entender, dicta si tu disparo fue digno de un gol o de que el portero la atajara.

¿Dónde entra la parte de los Súper Campeones en Captain Tsubasa: Rise of New Champions? Bueno, además de lo anterior, tenemos mecánicas que sí podríamos considerar propias de este juego. A la ofensiva podrás hacer dribbles para quitarte adversarios usando el gatillo derecho. Esto, además te ayuda para que tu barra de disparo se cargue mucho más rápido. La mecánica es sosa y sin ningún tipo de chiste. En poco tiempo verás que la única manera de anotar efectivamente es tomar a uno de los jugadores especiales como Oliver cerca del medio campo, hacer un par de movimientos de los que te hablo y después tirar para ver si anotas. Acá hay otro aspecto que me molestó mucho. Sin importar si estás usando o no uno de los tiros especiales de estos jugadores de los que te hablo, el resultado de si es gol o no parece completamente aleatorio. Primero pensé que la distancia a la cual haces el disparo importaba mucho, la realidad es que no tanto. Siempre que sale uno de estos tiros, entra una cinemática que corta la acción para ver si anotaste o no sin mayor explicación.

Sí, los partidos, sobre todo en el modo de historia, se ven constantemente cortados por cinemáticas que necesitan de una pantalla de carga. Claro que algunas de ellas son muy vistosas y representan a momentos emblemáticos del anime, pero no entiendo a quién se le ocurrió ponerlas de manera tan seguida y que con cada disparo que cargas, entre una animación predefinida. Por supuesto que la primera vez que anotas con un tiro de remate o un tiro del tigre y ves cómo es que incluso el balón entra con todo y portero al marco, sientes algo de emoción, la cual, se va volando por la ventana al darte cuenta de que poco importa el lugar del que dispares a portería. No, no le puedes dar dirección ni nada por el estilo a tus tiros, todo está definido por un sistema aleatorio que sigo sin comprender.

A la defensiva la cosa cambia poco. Usando circulo o el gatillo derecho, puedes barrerte o hacer una carga sobre tus contrincantes para robarles el balón de la manera más sucia posible pues en efecto, las faltas no existen. El éxito o fracaso tanto de esto que te comento, como de los dribbles, depende enteramente de los stats del jugador, no tanto de tu habilidad con el control. El juego aéreo se llega a comportar de una manera un poco más divertida, sobre todo cuando hay un choque en el aire y tienes que luchar por ganarlo. Creo que justo se debió apostar más por el meta juego y no tanto por estas mecánicas tan burdas. Si a todo esto le sumas controles deficientes y cuadrados, tienes como resultado un juego verdaderamente aburrido que querrás soltar pronto. La inteligencia artificial es otro aspecto que no ayuda mucho. Constantemente verás movimientos erráticos y acciones sin sentido por parte de la computadora

También está la opción de echar la reta junto con tres amigos más de manera local o por qué no, organizar un torneo dentro del editor del propio juego, pero la verdad no sé bien hasta qué momento esto será divertido, más allá de la nostalgia por estar reconociendo importantes momentos del anime. Cómo no emocionarse de nuevo con todo el drama que Andy hacía en la cancha gracias sus problemas cardiacos.

Me apena muchísimo ser portador de malas noticias pues al igual que muchos de ustedes y a pesar de que recientemente, Bandai Namco ha hecho trabajos generalmente malos cuando se trata de trabajar con licencias de anime, tenía la esperanza de que al menos, Captain Tsubasa: Rise of New Champions fuera un juego de arcade de futbol que le hiciera justicia a la serie. Lamentablemente no es así y a pesar de que como lo he dicho a lo largo de esta reseña, sí habrá momentos en los que te saque una sonrisa gracias al famoso fan service, estamos frente a un juego muy mal logrado que no te recomendaría.

Un arte sin alma

Hemos llegado al punto en el que la tecnología, permite que básicamente cualquier locura que se le pueda ocurrir a los desarrolladores, sea posible plasmarla en la pantalla. Desde autenticas pinturas en movimiento hasta escenarios y personajes que ya comienzan a ser indistinguibles de la realidad, es claro que estamos en un momento brillante para el medio si hablamos de gráficas. Los títulos basados en anime, por su naturaleza, son de los que más provecho pueden sacar de todo esto, sin embargo, Captain Tsubasa: Rise of New Champions luce plano y sin vida casi todo el tiempo.

Comencemos por la bueno. La verdad es que cuando hay diálogos entre personajes, tenemos secuencias bastante agradables a la vista a pesar de su simpleza, mientras que las cinemáticas en las que luce una escena de acción, están bastante bien logradas y sí consiguen su cometido de transportarte a momentos icónicos del anime. La cosa cambia radicalmente cuando ya estás en un partido. Los modelos de los personajes lucen genéricos y sin personalidad, mientras que los campos y estadios aparecen con muy poca atención al detalle. De verdad, al menos para mi, la única manera de distinguir quién era Oliver, era buscando al mono con el gafete rojo en el brazo.

Los uniformes lucen bastante bien de cerca y todo, pero pierden su encanto cuando ya estás dentro de un partido. Esto se debe principalmente a los importantes problemas de cámara que tiene el juego. Con el objetivo de que los partidos se sintieran más frenéticos, la cámara todo el tiempo se está acercando y alejando de la acción, así como haciendo extraños movimientos de derecha a izquierda y viceversa. Esto no solo afecta al producto en lo estético, sino también hace que jugarlo sea incómodo. Mismo caso de las animaciones de los personajes cuando están bajo nuestro control. Sus movimientos son erráticos, poco predecibles y hasta con bugs.

Vale la pena mencionar que estuve jugando la versión de PS4 de Captain Tsubasa: Rise of New Champions en un PS4 Pro, y a simple vista te puedes dar cuenta de que está a una resolución no tan alta. El framerate es estable eso sí, pero seguro que en más de una ocasión verás glitches cuando algún personaje atraviese a otro o que el balón se mueva de formas muy extrañas. Si a todo esto le sumas una deficiente inteligencia artificial, tienes como resultado un título poco disfrutable a la vista.

Me hubiera encantado decirte que a pesar de nos ser un buen juego, Captain Tsubasa: Rise of New Champions es una especie de museo sobre el anime que seguro disfrutarás si eres fanático. La cosa es que se tomó la tecnología más genérica que se tenía a la mano para ponernos enfrente a un título que se siente muy desangelado.

¿Completa decepción?

Hablar de decepciones siempre es complejo, pues para decepcionarte, primero debías de haber estado esperando algo. En caso de que no lo sepas, el desarrollo de Captain Tsubasa: Rise of New Champions estuvo a cargo de Tamsoft, equipo detrás de cosas como la serie de Senran Kagura, es decir, no hay muchas credenciales por ahí. Si a esto le sumas la mala racha que arrastra Bandai Namco cuando se trata de juegos basados en anime, pues tienes como lógica que no había razones para estar emocionados por este juego. Como sea, estamos hablando de una serie animada adorada en nuestra región que parecía, finalmente nos daría ese juego con el que habíamos estado soñando. No pasó, lamentablemente.

De verdad, me parte el corazón ser portador de malas noticias al comunicarles que Captain Tsubasa: Rise of New Champions es un terriblemente mal logrado videojuego que se queda a años luz de hacerle justicia al anime que está representando. Es claro que las prioridades del equipo desarrollador jamás estuvieron en orden y que sobre todo, nunca se decidieron por qué camino tomar al momento de darle vida a este juego. ¿Al menos es para los fans? Pues si estás dispuesto a pasar horas en aburridos y repetitivos partidos con deficientes gráficas y demás problemas de todo tipo, tal vez encuentres algo para ti aquí, pero de verdad lo dudo. Mi consejo, déjalo pasar.