Review – Battlefield 2042

Cada kill o cada objetivo que capturas es realmente gratificante, ya que son cosas que no ocurren frecuentemente. Claro, todavía es posible eliminar a un escuadrón por completo tú solo a través de diferentes tácticas, pero Battlefield 2042 en realidad es una experiencia enfocada en el juego en equipo. Por esta razón te sugiero jugarlo con amigos, ya que actualmente no cuenta con una función de chat de voz integrada, haciendo que la comunicación entre extraños sea prácticamente imposible.

Otra de las novedades más destacables de Battlefield 2042 es la posibilidad de modificar tu arma en cualquier momento de la partida, esto con simplemente presionar un par de botones. Al mantener sostenido L1 en PlayStation, se abrirá esta pequeña interfaz en donde puedes cambiar la mira, el cartucho, el agarre y más cosas para tu arma. Esto permite que el juego tenga un mayor nivel de versatilidad en cuanto a los disparos, ya que los mapas cuentan con muchas áreas abiertas pero también estarás peleando en interiores como edificios o túneles. Entonces si sabes que se viene una balacera en una zona abierta, pues puedes modificar tu arma para adaptarla a este escenario en específico, y mismo caso para las peleas con menor distancia de por medio.

Al igual que los Especialistas, muchas de las armas presentes en el juego se encuentran bloqueadas detrás de un límite de nivel y también cuentan con sus propias skins, que desbloqueas entre más asesinatos tengas con un arma en específico o por completar algunos desafíos. Mismo caso con los accesorios. Te tomará un buen rato desbloquear la gran mayoría de accesorios para el arma de tu interés, así que te recomiendo empezar a trabajar en ello tan pronto encuentres un arma con la que te sientas cómodo.

Y hablando de novedades, también tenemos condiciones climáticas que afectan el ritmo de la partida. Puede que empieces en un mapa soleado, pero conforme avance la partida empieza a llover, lo cual afecta la visibilidad. También tenemos estos eventos masivos en donde un tornado o una tormenta de arena aparecerán en la zona de juego y provocarán todo tipo de inconvenientes. Y digo inconvenientes porque en realidad no aportan gran cosa al gameplay, y en lugar de sentirse como algo divertido, llega un punto en donde ya era molesto tener que lidiar con este gimmick.

En general, las armas y el movimiento en Battlefield 2042 se sienten muy bien, con controles responsivos y una implementación del DualSense que me dejó bastante sorprendido, pero también tenemos varios problemas técnicos, de los cuales hablaré más adelante, y que al menos en mi caso, me fueron prácticamente imposibles de ignorar.

¿Next-gen a medias?

En el apartado gráfico, Battlefield 2042 muchos de los elementos presentes en este shooter ya empiezan a lucir como auténticas experiencias de siguiente generación, con amplias distancias de dibujado y efectos y partículas visuales realmente impresionantes. Pero por otra parte, esta experiencia gráfica se ve drásticamente afectada por algunos de los problemas técnicos que te comentaba anteriormente.

Mientras que es posible ver a los jugadores a cientos de metros de distancia, los modelos de los soldados suelen estar muy bien detallados y visibles, pero lo mismo no puede decirse de los entornos que los rodean. La distancia de dibujado, o draw distance, de Battlefield 2042 es muy buena, pero las texturas no siempre terminan de cargar y esto es particularmente notable cuando estamos utilizando un francotirador. Como te decía, es raro ver a estos detallados soldados rodeados por árboles poligonales o estructuras que parecen sacadas de un título de hace dos generaciones. Este problema suele corregirse a lo largo del partida, pero inicialmente sí es un distractor.

También tenemos el tema de los bugs y glitches, los cuales están sumamente presentes en Battlefield 2042. Los vehículos aéreos quedan suspendidos en el aire una vez que son destruidos, las killcams a veces se caen por debajo del mapa, pero así como estos pequeños problemas, también tenemos otros más grandes. En más de una ocasión me pasó que una que otra partida se quedaba estancada en la pantalla del mapa y nunca empezaba, así que no tenía de otra más que salirme al menú principal y tratar de nuevo. De igual forma, hubo una instancia en donde un bug no me dejó reaparecer después de morir, y otra vez, tuve que salir al menú principal.

Incluso los Trofeos en PS5 no se desbloquean correctamente, y la interfaz no siempre despliega el objetivo correcto por atacar. Por si eso fuera poco, el juego tiene un comportamiento muy extraño en el sentido de que, entre más tiempo lo jugaba, la cantidad de bugs y glitches que me encontraba en pantalla era mucho mayor. Es decir, en sesiones de cinco o seis horas tenía más problemas que cuando apenas empezaba a jugar y sí, esto también se solucionaba al reiniciar el juego. Claro, si es que no me crasheaba antes.

Al igual que muchos otros juegos, Battlefield 2042 se encuentra en esta delgada línea entre un juego de siguiente generación, pero que al mismo tiempo, se ve restringido por sus versiones de PS4 y Xbox One. Sí, se trata de una experiencia que se disfruta mucho mejor en nuevas consolas, pero que de todos modos se debieron hacer ciertos sacrificios técnicos para lograr que el título pudiera correr en hardware pasado. Mientras que en su versión de PS5 estos cambios no son tan evidentes, definitivamente existe huella de ellos especialmente en las texturas del follaje, terrenos y de vez en cuando, en algunas armas.

Mientras que en su apartado gráfico Battlefield 2042 es bastante inconsistente, las cosas son drásticamente diferentes cuando hablamos sobre su rendimiento, el cual, al menos en su versión de PlayStation 5, se mantiene a 60 cuadros por segundo estables en una resolución dinámica de 4K. Sí, aunque el título cuenta con asperezas técnicas imposibles de ignorar, logra mantener unos FPS estables sin importar cuánta acción vayamos a tener en pantalla. A veces hay ligeras caídas, pero nada tan drástico como para afectar severamente la experiencia. No sé qué tan bien se traduzca esto si juegas en un PS4 o Xbox One base, pero por lo que he visto y tengo entendido, el juego no está tan mal. Por supuesto, esta el tema de que las partidas solo llegan a los 64 jugadores con mapas reducidos, pero creo que este sacrificio hace todo el sentido del mundo.

Sorpresivamente, la implementación del DualSense está mucho más desarrollada de lo que pensaba. El género de los disparos en primera persona ya nos acostumbró, al menos en la nueva consola de Sony, al uso de los gatillos adaptables y la retroalimentación háptica. Dependiendo del arma que utilices, obtendrás una mayor o menor resistencia de los gatillos, así como una vibración menos intensa. Battlefield 2042 le añade un poco más a este apartado, ya que también sentirás pequeñas vibraciones conforme vayas caminando o corriendo. No es algo que no se haya visto antes, pero definitivamente se agradece y añade una capa adicional a este sentimiento de inmersión.

Pero más allá de sus problemas técnicos, Battlefield 2042 también carece de ciertas funciones que, por algunas extrañas razones, sus autores decidieron no implementar. Para empezar, no existe un scoreboard, así que no podrás ver qué tal ha sido tu desempeño en esa partida en específico. Por otro lado, y como te lo mencionaba anteriormente, el hecho de que no exista un sistema de voz para comunicarte con extraños le resta muchísimo a la experiencia. Creo que EA y DICE olvidaron que no todos tienen un escuadrón listo con amigos, pero espero que con el tiempo puedan añadirlo.

Si tomamos en cuenta todos estos problemas técnicos, y la falta de ciertas funciones clave, entonces es más que evidente que Battlefield 2042 necesitaba un tiempo adicional de desarrollo y eso que ya había sido retrasado una vez. Esto es una verdadera decepción, sobre todo porque el juego llegó después de un descanso de tres años y como tal, había mucha expectativa al respecto.

Quedó a deber