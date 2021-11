Ubisoft y sus 35 años de existencia

La compañía fundada por la estirpe Guillemot recientemente ha cumplido 35 años y con el paso del tiempo se ha convertido en un referente dentro de la industria de los videojuegos, sabiendo sortear algunos obstáculos y enfrentando situaciones polémicas en el pasado.

El crecimiento de esta empresa se suscitó a partir de 1996, cuando comenzó a cotizar en bolsa, permitiéndole dar el salto de una organización familiar a un corporativo de gran envergadura con presencia alrededor de todo el planeta, gracias a la adquisición de nuevos estudios en Europa que empezaron a exportar sus creaciones.

Al inicio fue complicado ingresar al mercado estadounidense, ya que títulos como Rayman habían tenido una muy buena recepción en el viejo continente, pero no corrieron con la misma suerte en tierras americanas. No obstante, fue cuestión de tiempo para que dicha tendencia comenzara a revertirse.

La librería de Ubisoft es muy extensa y nos ha regalado algunos de los títulos mejor valorados en los últimos años, entre los que destacan: Far Cry 3, Grandia 2, Prince Of Persia: The Sands Of Time, Rayman Origins y Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory.

Otros títulos como Beyond Good & Evil, Child Of Light y Valiant Hearts: The Great War se caracterizaron por su innovador diseño visual y una gran apuesta jugable. Mención aparte merece la incursión de Ubisoft en los juegos musicales con la exitosa serie Just Dance o el realista Rocksmith.

Para la firma actualmente presidida por Yves Guillemot, la colaboración con Nintendo ha dado los frutos esperados y prueba de ello fue la gran acogida que tuvo Mario + Rabbids: Kingdom Battle, consiguiendo que una nueva entrega denominada Mario + Rabbids: Sparks of Hope, esté en marcha y arribará a tiendas el próximo año.

El catálogo de la multicitada empresa también posee juegos que no estuvieron a la altura, siendo el caso de: America’s Army: True Soldiers, Batman Beyond: Return Of The Joker, Fighter Within, Planet Of The Apes, Pure Futbol y The Sum Of All Fears, por mencionar algunos.

En otro asunto, la familia Guillemot fue capaz de sobreponerse a la embestida comercial de Vivendi, evitando una adquisición hostil que terminaría en un acuerdo entre ambas partes con la intención de que Ubisoft mantuviera su independencia y le permitiría seguir creando nuevas franquicias.

A pesar de haber mantenido el control de la misma, las críticas no estuvieron exentas y diversos ejecutivos fueron acusados por los empleados de supuestas prácticas de abuso laboral, que aunque aparentemente quedaron zanjadas, podrían volver a la palestra, derivado del desenlace mediático a causa de los conflictos en Activision Blizzard.

Ubisoft se encuentra en una posición estable, permitiéndole obtener grandes beneficios en los últimos años y aunque ha anunciado que en el mediano plazo sus esfuerzos de inversión se centrarán en experiencias para dispositivos móviles, siempre quedará la esperanza no sólo de ver nuevas propiedades intelectuales, sino producciones de icónicas licencias que han quedado en el olvido.

